Güney Brezilya'daki Tarihi Sel, Değirmenleri ve Zeytinliklerini Yedekledi

Benzeri görülmemiş yağışlar Brezilya'nın en güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletindeki yüzlerce kasaba ve topluluğu harap etti ve yetkililer daha fazlasının gelmesinden korkuyor.

Geçen ay, Brezilya'nın zeytin yetiştiren en önemli eyaleti, Londra'nın yıllık aldığından daha fazla, 800 milimetre yağmur aldı.

Bu bir kabustu. Bundan sonra ne yapılacağını kimse bilmiyor. Hükümet ne olacağını bilmiyor. Bazı bölgelerde insanların artık orada yaşamak istemedikleri hissi var. - Rafael Marchetti, Prosperato CEO'su

Yağmur tarihi sellere neden oldu; 157 kişi öldü, 88 kişi ise hâlâ kayıp. Eyalet nüfusunun dörtte birinden fazlası olan 650,000 kişi daha yerinden edildi.

Sel, insan kaybının yanı sıra tahmini 2 milyar dolarlık (1.85 milyar Euro) hasara neden oldu ve eyaletin zeytinyağı satışlarını ve nakliyesini aksattı.

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Ancak yerel üreticiler bunu doğruladı. Olive Oil Times selin, Nisan ayında sona eren ve bahçelere ve değirmenlere sınırlı zarar veren hasatı kesintiye uğratmadığını söyledi.

"Viamão merkezli şirketin pazarlama ilişkileri direktörü Rafael Sittoni Goelzer, "Zeytin bahçeleri yüksek alanlara ekiliyor" dedi. Estância das OliveirasPorto Alegre'nin doğusunda selden etkilenen bir bölgede yer alıyor.

"Brezilya'da kıyı veya alçak bölgelerde zeytinliklerimiz yok, dolayısıyla eyaletteki hiçbir meyve bahçesinin sellerden doğrudan etkilenmesi olmadı" diye ekledi. ​"Değirmenler ekim alanlarına yakın konumda olduğundan etkilenmezler.”

Bununla birlikte, ödüllü yapımcı Lojistiğin süresiz olarak felç olduğunu, bu durumun son hasattan elde edilen zeytinyağının süpermarketlere ve özel gıda mağazalarına taşınmasını imkansız hale getirdiğini ekledi.

"Goelzer, yaklaşık 50 otoyol noktasının tıkalı olmasının yanı sıra eyaletteki tek uluslararası havaalanının da sular altında olduğunu ve faaliyete geçmesi beklenmediğini söyledi. ​"Ürünlerimizi eyalet içinde taşıyamıyoruz, yağları da başka eyalet ve ülkelere göndermekte zorlanıyoruz” dedi.

Zeytinyağını satamayan Goelzer, şirketin kurtarma çalışmalarını desteklemeye odaklandığını söyledi. Kendisi ve ekibi, evlerinden zorla çıkarılan 76,000 kişiden bazıları için yiyecek, su, kıyafet ve yatak toplamak için çalışıyor.

CEO'su Rafael Marchetti prosperato, Brezilya'nın en büyük zeytinyağı üreticisi, eyaletin daha fazla yağmurla birlikte daha fazla su baskını için hazırlık yapması nedeniyle satışların yavaşladığını doğruladı.

"Marchetti, "Son hasattan elde ettiğimiz zeytinyağını satmaya başlamak üzereydik" dedi. ​"Her şeyi hazırladık ve yayınlanacağını duyurmayı planladığımız gün su baskını başladı."

"Evimizi su bastı ama sadece maddi kayıp yaşadık. Ben ve ailem iyiyiz" diye ekledi. ​"Porto Alegre ve yakın şehirler kaos içinde. Ana otoyollar tıkalı ve nakliye şirketleri bu rotaları yapamadığından zeytinyağı satışlarımız neredeyse donmuş durumda."

Nisan ayının son haftasında başlayan yoğun yağışların başlangıcında Marchetti, son hasadın verilerini yayınlamadan önce selin dinip azalmayacağını görmek için birkaç gün beklemeye karar verdi. sızma zeytinyağı.

Ancak sel suları yükselmeye devam etti ve meteorologlar bu suların azalmasının bir aydan fazla sürebileceğini tahmin ediyor.

"Marchetti, "Üç hafta oldu ve şirketin satışları fabrikadaki yerel mağazamızdan bile donduruldu" dedi. Mağaza açık kalırken yaya trafiği önemli ölçüde azaldı.

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Prosperato, sızma zeytinyağının büyük bir bölümünü Porto Alegre'de ve Rio Grande do Sul'un geri kalanında satıyor. Şirket ayrıca São Paulo ve Rio de Janeiro'da da satış yapıyor ancak yağları oraya taşıyamıyor.

"Taşımacılık şirketleri bize tekrar ne zaman çalışacaklarını söyleyemezler" dedi Marchetti. ​"Porto Alegre'ye giden ana yol hâlâ kapalı.”

"Tüm müşteriler, işlerin onlara ulaşmasının daha uzun zaman alacağını biliyor” diye ekledi. ​"Durumu anlıyorlar ve emirlerinin gelmesini bekliyorlar.”

Şirketin değirmeni ve koruları yüksek kotta olduğundan zarar görmemiş olup, şişeleme, kapaklama ve etiketleme çalışmaları devam etmektedir.

"Marchetti, "Yeni hasada ve durumun normale döndüğü zamana hazır olmak için çalışıyoruz" dedi. Ancak tedarikçinin deposuna zarar veren su baskını nedeniyle kapak sevkiyatının gelmemesi nedeniyle zeytinyağının bir kısmı şişelenemiyor.

Eyalette daha batıda üreticiler geride kalıyor Lagar H zeytinliklerini ve yerel toplumu destekleyen hasarlı altyapıyı yeniden inşa etmek için çalışıyorlar.

Şirketin zeytinlikleri, Jacui Nehri üzerindeki Porto Alegre'nin yaklaşık 160 kilometre batısında, Cachoeira do Sul yakınında bulunmaktadır.

"Bu trajediden çok etkilendik" dedi ortak sahibi Glenda Haas. ​"Tüm ailemiz Rio Grande do Sul'lu ve kişisel olarak herkes iyi olsa da, bizim için bu kadar anlam ifade eden bir yerde bu kadar çok insanın acısını ve kaybını görmek çok zor."

"Bazı çalışanlar evlerini terk etmek zorunda kaldı ama biz onlara yeniden inşa etme ve gerekli eşyaları satın alma konusunda yardımcı oluyoruz” diye ekledi.

Şirketin zeytin bahçeleri zarar görmezken Haas, aşırı yağışların bazı drenaj ve menfezlere zarar verdiğini ve bu sayede fazla suyu ağaçlardan uzaklaştırdığını söyledi.

Birçok meslektaşı gibi Haas da hasadı yağmur başlamadan tamamladı ve son zeytinyağı üretimini sel başlamadan önce São Paulo'daki dağıtım merkezlerine gönderdi.

"Çalışanlarımıza gerekli tüm desteği doğrudan sağlamanın yanı sıra, şu anda çok sayıda kuruma ve gönüllü harekete para veya zeytinyağı bağışlarıyla yardımcı oluyoruz” dedi.

Doğal afet, güney Brezilya'da eylül ayından aralık ayına kadar yağan yağmurların neden olduğu kötü hasadın ardından geldi.

"Marchetti, "Eylül ayında zeytinler çiçek açtığında çok yağmur yağıyordu" dedi. Bu da bazı çiçeklerin ağaçtan düşmesine ve zeytine dönüşmemesine neden oldu.

Ancak Kasım ve Aralık aylarında devam eden yağışlar, kalan zeytinlerde yağ veriminin ortalamanın oldukça üzerinde seviyelere çıkmasına yardımcı oldu.

Genel olarak Prosperato'nun hasatı önceki yıllara göre yaklaşık yüzde 30 azaldı. Tüm yetiştiriciler bu kadar şanslı değildi.

Prosperato, şirketin bahçelerinden elde ettiği zeytinlerin yanı sıra, yaklaşık 20 bölgedeki diğer çiftçilerden de zeytin tedarik ediyor. ​"Marchetti, diğer bazı üreticilerin hasatlarının yüzde 90'ını, hatta yüzde 100'ünü kaybettiğini söyledi. ​"Bu yıl her zamanki partnerlerimizden sadece ikisinden zeytin aldık.”

Marchetti, Guaíba Gölü'nün batı kıyısında, Porto Alegre yakınında bir şehir olan Guaíbo'da yaşıyor. Gölün bazı yerlerde 5.3 metrelik rekor yüksekliğe ulaşmasıyla birlikte Marchetti, eyaletin kuzeyinde yaşayan kız kardeşinin yanına gitti.

Sular çekilir çekilmez geri dönmeyi ve yeniden inşaya başlamayı planlıyor ancak neye döneceğini ve yeniden inşaya nasıl başlayacağını bilmiyor; bu, Rio Grande do Sul'un 2.2 milyon sakininin çoğunun paylaştığı bir duygu.

"Bu bir kabustu. Bundan sonra ne yapılacağını kimse bilmiyor” diye tamamladı. ​"Hükümet ne olacağını bilmiyor. Bazı bölgelerde insanların artık orada yaşamak istemediğine dair bir his var.”