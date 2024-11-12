Zeytin Yaprağı Güvesi Brezilya Mahsullerini Tehdit Ediyor: Araştırmacılar Çözüm Arıyor

Brezilyalı araştırmacılar tarafından yürütülen bir dizi çalışma, ülkenin en güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletindeki zeytinliklerde yaygın olarak görülen zeytin yaprağı güvesi istilasıyla başa çıkmak için yeni yöntemler ortaya koyuyor.

Zeytin yaprağı güvesi olarak da bilinen güve larvaları Palpita forficifera, zeytin ağaçlarının genç yaprak ve dallarını yiyerek beslenirler, yeni dikilen ağaçların gelişimine zarar verirler.

Şu anda, yetiştiriciler larvalar tespit edildikten sonra böcek ilaçları püskürterek istilaları kontrol ediyor. Ancak, Brezilya Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na kayıtlı çok az sentetik böcek ilacı var.

Sonuç olarak, araştırmacılar botanik bir böcek öldürücünün popülasyon kontrolü ve hedeflenen bir avcının tanıtımı için etkinliği üzerine ayrı çalışmalar yürüttüler. Bulguları Uruguay, Montevideo'da düzenlenen ikinci Latin Amerika Zeytinyağı Konferansı'nda sunuldu.

İlk çalışmada araştırmacılar, aktif maddesi oksimatrin olan bitkisel bir böcek ilacı ile aktif maddesi spinetoram olan yaygın bir sentetik böcek ilacını karşılaştırdılar.

Oksimatrin bazlı bitkisel insektisitin zeytin yaprağı güvesinin larvaları üzerinde sentetik insektisit ile benzer performans gösterdiğini, ancak yetişkinlere karşı daha az etkili olduğunu buldular.

"Sonuçlar, bitkisel böcek öldürücünün çevre dostu ve uygun bir seçenek olabileceğini göstermektedir. P. forficifera "Yönetim, sentetik böcek ilacıyla benzer ölüm oranlarına neden olabileceğinden," diye yazdılar. ​"Oksimatrin'in etkilerini daha iyi tespit etmek için ticari zeytin bahçelerinde saha denemeleri önerilir. P. forficifera".

Yapılan ikinci çalışmada in vitro, araştırmacılar Darwin yaban arısı türlerinin zeytin tırtılında doğal parazitlik uygulayıp uygulayamayacağını test ettiler. Bu, ülkenin en büyük zeytinyağı üretim bölgesi olan Rio Grande do Sul ve komşu Santa Catarina'daki yetiştiricilere yeni bir Entegre Zararlı Yönetimi aracı sağladı.

Araştırmacılara göre, iki Darwin yaban arısı türü – Eiphosoma türü. kasım. ve Temeluche türü. kasım. – yakın zamanda Brezilya'nın güneyinde keşfedildi ve daha önce yapılan hiçbir çalışmada bunların doğal olarak zeytin tırtıllarını avlayıp avlamayacakları incelenmedi.

Araştırmacılar, Chapecó, Santa Catarina ve Pelotas, Rio Grande do Sul'daki zeytin bahçelerinden zeytin tırtılı larvaları topladılar, ardından iki tür Darwin yaban arısının larvalarını eklediler ve enfekte örnekleri kuluçkaya yatırdılar.

14 saatlik kuluçka süresinin sonunda, zeytin tırtılı larvalarından Darwin yaban arısı türüne ait her iki larva da çıktı. Bu durum, bunların kontrolsüz bir ortamda doğal olarak tırtılları avladığını düşündürmektedir.

İtalya'daki araştırmacılar, benzer çalışmalar samuray eşek arılarının, ölümcül bir hastalık taşıyıcısı olan kahverengi marmorlu kokuşmuş böceğin etkili doğal avcıları olup olmadığını belirlemek için Xylella fastidiosa bakteridir.

Elde edilen sonuçlar, yaban arısının ülkenin kuzeyindeki bir bölgedeki kokarca böceği yumurtalarının üçte birinden fazlasını etkili bir şekilde parazitlediğini gösterdi.

Güney İspanya'da yapılan benzer çalışmalar, İber karıncalarının doğal olarak av Zeytinliklerdeki zeytin güvesi larvalarına karşı ekosistemin geri kalanını bozmadan mücadele ediyoruz.

"Araştırmacılar, "Bu bulgular zeytin bahçelerinde zeytin tırtılının doğal biyolojik kontrolünü araştırmak açısından önemlidir" sonucuna vardılar.