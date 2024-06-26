Artan Zeytinyağı İthalatı İspanya'nın Arjantin ile Ticaret Açığına Katkıda Bulunuyor

İspanya'nın Arjantin ile olan tarımsal ticaret açığı, zeytinyağı ithalatındaki yüzde 2023'luk artışa rağmen 229'te bir miktar azaldı.

İspanya Tarım, Balıkçılık ve Gıda Bakanlığı verilerine göre İspanya'nın Arjantin ile olan ticaret açığı 1.68'de 2022 milyar Euro'dan 1.13'te 2023 milyar Euro'ya düştü.

Tazelik ve kalite sağlayan Arjantin yağlarına, rekoltenin düşük olduğu ve zeytinyağı stoklarının azaldığı pazarlarda mutlaka çok fazla talep var. - Guillermo Kemp, genel müdür, Solfrut

Hafif iyileşme, esas olarak, değer bakımından en büyük iki tarımsal ithalat olan Arjantin'den kabuklu hayvan ve soya fasulyesi küspesi alımlarının azalmasının bir sonucuydu.

Ancak İspanya'nın Arjantin'den yedinci en büyük tarımsal ithalatı olan zeytinyağı, 11.5'de 2022 milyon Euro'dan 37.6 milyon Euro'ya yükselerek önemli bir artış yaşadı.

Artan ithalat, tarihsel olarak yüksek fiyatlar ve İspanya'nın üretimin 2022 tona ulaştığı berbat 23/660,000 hasat yılı ile on yıldan fazla bir sürenin en düşük veriminden kaynaklandı.

Bu şu şekilde birleştirildi: kötü hasat Akdeniz havzasında ve toplu ihracat yasağı Türkiye'de beklentilerin üzerinde üretim yapılan ender ülkelerden biri.

Tam tersi, Arjantin ise bundan keyif aldı. bereketli hasat 35,000 yılında 2023 ton olan bu rakam, Akdeniz havzası dışındaki dünyanın en büyük üreticisinin zeytinyağı ihracat kapasitesini artırıyor.

Orta Arjantin'deki bir tarım derneği olan Rural Rosario'ya göre, bakire ve sızma zeytinyağı ihracat 137 yılının ilk on ayında 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 30,567 artarak 2022 bin - tona ulaşarak rekor seviyeye ulaştı.

"Genel olarak Avrupa üretimindeki ve özellikle de İspanyol üretimindeki dramatik düşüşle birlikte, Arjantin, küçük bir ihraç edilebilir arza sahip olmasına rağmen, kendisini 2023'ün ilk yarısında altıncı dünya zeytinyağı ihracatçısı olarak konumlandırdı.

Rural Rosario, İspanya'nın 2023'te Arjantin zeytinyağı ihracatçıları için en büyük pazar olduğunu ve ihracatın değer olarak yüzde 34'ünü ve hacim olarak yüzde 33'ünü temsil ettiğini söyledi. ABD ve Brezilya ise diğer önde gelen ihracat ülkeleri oldu.

"Tazelik ve kalite sağlayan Arjantin yağlarına, rekoltenin düşük olduğu ve zeytinyağı stoklarının azaldığı pazarlarda kesinlikle çok fazla talep var." Guillermo Kemp, Solfrut'un genel müdürüArjantinli büyük bir üretici ve ihracatçı, şunları söyledi: Olive Oil Times 2023 röportajında.

Arjantin'in İspanya'ya yaptığı zeytinyağı ihracatının çoğu toplu olarak yapılıyor ve genellikle büyük şişeleyicilere gönderiliyor. Deoleo dahil. Petrol daha sonra yurt içinde satılıyor veya yeniden ihraç ediliyor.

İspanya Sanayi, Ticaret ve Turizm Bakanlığı verilerine göre İspanya, 12.74 yılında Arjantin'e 2023 € değerinde 77,390 ton zeytinyağı ihraç etti.

2024'teki genel tarımsal ticaret açığının hareketi henüz görülmese de, İspanya'nın Arjantin'den zeytinyağı ithalatının yeniden artması pek olası değil.

Resmi veriler yılın sonuna kadar yayınlanmayacak ancak Arjantin genelindeki üreticiler bir artış bekliyor üretim düşüşü 2024 içinde.

Bu arada, İspanya Gıda Bilgi ve Kontrol Ajansı'ndan alınan veriler, zeytinyağı üretiminin 851,014/2023 mahsul yılında 24 tona ulaştığını gösteriyor. ilk tahminler yaklaşık 700,000 ton.

Sonuç olarak yetkililer, İspanya'nın 492,290 ton zeytinyağı stoğuna sahip olduğunu söyledi. İthalatla birleştiğinde, bunun yerel talebi karşılamak için yeterli olacağına inanıyorlar ve 2024/25 hasadından ilk zeytinyağının Kasım ayında satışa hazır hale gelmesine kadar ihracat yapılıyor.