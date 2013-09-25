ABD, Washington ve Sacramento'dan AB Zeytinyağı Kaleleri Üzerindeki Koordine Grevleri Başlattı



California Eyalet Senatörü Lois Wolk ve Ev Yolları ve Demokrat Komitesi Başkanı Dave Camp

Son birkaç hafta içinde dikkatlice hedeflenmiş olmasına rağmen birçoğunun son birkaç hafta içinde beklediği saldırı değildi.

İlk önce bir raporun yayınlanması Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından bir yıl süren bir araştırmada, bazı uzmanların ABD'ye ithal edilen AB zeytinyağlarına karşı ticari eylemler ve resmi DTÖ şikayetleri için geniş gerekçeler sağlayacağını söylediği

Ve dün, California bir yasa çıkardı Araştırma yapmak, standartlar önermek, pazar payını yakalamak için çabalar düzenlemek ve düşük kaliteli ithalata karşı savaş açmak için kendi zeytinyağı komisyonunu oluşturmak.

İki olayın yakınlığı tesadüfi görünebilir, ancak şu anda Amerikan Zeytinyağı Üreticileri Derneği (AOOPA) olarak bilinen bir grup Amerikalı üretici ve paydaşın ve Avustralya müttefiklerinin organize saldırısının sonuçlarıdır.

Kökleri bir geri dönüyor Dixon, Kaliforniya toplantısı nerede yetiştiriciler hazırlanan ve tartıştı yurtiçi pazarlama siparişi nihayetinde ithalatı daha yüksek standartlarda tutmak.

Daha sonra, California ve Georgia'dan temsilciler, güçlü House Ways and Means Committee'ye, USITC soruşturması talebinde bulunmak için lobi yapmayı başardılar. ​"rekabet koşulları ”.

Aralık, 2012 işitme Washington’daki USITC’de, George W. Bush’un atadığı Maryland Demokratlarından Komisyon Üyesi Shara L. Aranoff kasvetli bir şekilde şunları söyledi: ​"Çocuklarımın bunca yıldır onları ne beslediğimi öğrenmesinden biraz korkuyorum. "

Duruşmada, yeni AOOPA'nın genel müdürü Alexander Ott, beş dakikalık görev süresinin çoğunu - ve doğrudan sorgulama sırasında daha fazla zaman geçirdi - yokluk yağı için herhangi bir pazarlama siparişi: ​"Pazarlama siparişi yok ”diye ekledi. ​"potansiyel bir federal pazarlama düzeni konusundaki isteri biraz komik. " (Ott artık dernekle değil)

Mistik pazarlama düzeni, ancak, Birlesik Devletleri Farm Bill. Kaliforniya üreticileri, ithal yağların zeytinyağı için bir pazarlama siparişi oluşturulduğunda tat testi gibi kısıtlamalara tabi olmasını gerektiren bir hüküm için bastırdı. California Zeytinyağı Konseyi, zeytinyağı temini bölümünü ​"ithalatın Amerikan zeytinyağı ile aynı standartlarda yapılmasını gerektiren sağduyulu bir program. ”

Yaklaşık aynı zamanlarda, Lois Wolk - Davis, California eyalet senatörü ve Dixon katılımcısı - duruşma yapmak kendi başına Sacramento'da tıklım tıklım dolu bir oda ve bir web yayını aracılığıyla canlı izleyen yüzlerce seyirci önünde. Wolk yeni oluşmuş ​"Eyalet Senatosu Zeytinyağı ve Yükselen Ürünler Alt Komitesi ”, devletin zeytinyağı üreticilerinin karşılaştığı zorluklarla ilgili hesaplarını sunan bir tanık alayı duydular, dediler ki, ahlaksız Avrupalı ​​üreticiler ve kurallara göre oynamayan ithalatçılardan haksız rekabet .

Wolk, iki taraflı partiye tasarı için destek vermeye devam etti yasaya göre imzalanmış dün, yılda 5,000 galondan fazla üreticiden toplanan yıllık değerlendirmeleri kullanacak olan devlet komisyonunun kurulmasını onayladı. ​"sanayinin devlet, ulusal ve uluslararası pazardaki rekabet gücünü artırmak. ”

Ancak büyük silahlar Washington'da bulunuyor ve milletvekillerinin USITC raporunda harcanan tahmini 2 milyon dolarlık vergi mükellefinin boşa gitmesine izin vermemesi bekleniyor. Bu tür raporlar genellikle resmi şikayetlerle sonuçlanır ve yüksek tarifeler ve ithalat kısıtlamaları dahil olmak üzere ticari işlemler.

"Kimsenin Amerikalı ithalatçılar ve Avrupalı ​​ortakları için oldukça kötü bir kaç hafta olduğunu inkar edebileceğini sanmıyorum, ”dedi ismini vermemek isteyen bir zeytinyağı komisyoncusu.

Beklendiği gibi, Uluslararası Zeytin Konseyi’nin söyleyecek çok az USITC raporuna giren etkileyici çabayı kabul etmek ve içerdiği bilgilerin bir kısmının tartışmasız olduğunu iddia etmek dışında son saldırı hakkında

Hiç kimse soruşturmacılar tarafından elde edilen bulgulardan birini sorgulamıyor: ABD'nin Madrid merkezli IOC'ye katılma planına sahip olmadığı ve giderek daha izolasyonlu bir politika doğrulayan hükümet yetkilileri ​"ABD'nin uluslararası emtia organizasyonlarına üyeliği. ”

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Rusya'nın vetosuyla felç olmuş bir BM Güvenlik Konseyi gibi, BM onaylı Uluslararası Zeytin Konseyi, Amerikan ajansları tarafından ABD'nin çıkarlarını ilerletme olasılığı düşük olarak görülüyor. ​"katılım payları ”, Avrupa'nın 684'üne kıyasla olurdu.

Ancak Amerikalılar bu kez yalnız gitmeleri gerekmeyecek. Avustralyalı üreticiler ve korkusuz liderleri, Paul Miller, yeni bir dizi kalite standartları ve geleneksel PR kullanarak ithalatı geri çekmeyi başaran sürdürülebilir bir kampanya yürüttüler. Avustralya'ya İthalat yüzde yedi düştü geçen yıl. Amerikan zeytinyağı ithalatında böyle bir düşüş, 22,000 tona - veya ABD'nin ürettiğinin neredeyse üç katı - tutarında yepyeni bir anlam getirecektir. ​"Oz Diyarı. ”