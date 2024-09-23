Hırvatistan İlçesi, Turizmi Teşvik Etmede Ödüllü Üreticilerin Rolünü Tanıdı

Zadar bölge yetkilileri, Vali Božidar Longin de dahil olmak üzere özel bir resepsiyonda ödül kazananları tebrik etti. sızma zeytinyağı, peynir ve şarap üreticileri.

Güney Hırvatistan'ın sahilinde yer alan Zadar İlçesi ülkenin çabalarına öncülük etmek Kendini önde gelen bir yiyecek ve şarap turizmi destinasyonu olarak yeniden markalaştırmak.

Zadar ilini gastronomi destinasyonu olarak markalaştırmak hedeflerimizden biri ve bu, en kaliteli sızma zeytinyağı, şarap ve peynir üreticileri olmadan gerçekleştirilemez. - Božidar Longin, Zadar ilçe valisi

"Kalitemiz var” dedi Longin. ​"Ayrıca, kaliteli zeytinyağı, şarap ve peynir konusunda da saygın bir miktara sahibiz ve şimdi bunları turistik sunuma daha güçlü bir şekilde tanıtmak için çalışmalıyız.”

Aynı adı taşıyan ilçenin başkenti olan antik Zadar kentinin büyük salonunda, 12 yılında 2024 ödül kazanan yerel zeytin yetiştiricileri kutlandı. NYIOOC World Olive Oil Competition.

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Hırvat çiftçiler ve değirmenciler 80 ödül kazandı Dünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışmasına 97 başvuru yapıldı ve bu, herhangi bir ülkeden alınan dördüncü en yüksek puan.

Törende ayrıca Londra'daki prestijli Decanter Dünya Şarap Ödülleri'nde ödül alan 13 şarap üreticisi ile Greate Taste Ödülleri ve Dünya Peynir Ödülleri'nde zafer kazanan birkaç peynir üreticisi de onurlandırıldı.

Vali Bozidar Longin, Zadar'ın ödüllü zeytinyağı, şarap ve peynir üreticilerini onurlandırdı.

Ivica Vlatković'e göre, Ödüllü zeytinyağı üreticisi ve Devlet Başkanı Zadar İlçe Zeytin Yetiştiricileri Derneği'ne göre, 2,580 hektar alanda zeytin yetiştiriliyor ve 3,501'e yakın çiftlikte zeytin yetiştiriciliği yapılıyor.

Bölgede 40'tan fazla zeytinyağı fabrikasında yılda yaklaşık 800,000 bin litre zeytinyağı işleniyor ve 43 yetkili zeytinyağı değerlendiricisinin yer aldığı iki panel faaliyet gösteriyor.

"Özellikle her yıl, birinci hedefi üretilen zeytinyağının yüksek kalitesi olan genç ve hırslı zeytin yetiştiricilerinin buraya gelmesi memnuniyet vericidir” dedi Vlatković. ​"“Bu uluslararası yarışmaya olan ilgi her geçen yıl artıyor.”

Vlatković bir parçası oldu koordineli çaba Yerel zeytin yetiştiricilerinin ve değirmencilerin bilgisini artırarak Hırvatistan'ın güneyindeki Dalmaçya bölgesinde yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretimini teşvik etmek.

Hırvat üreticilerin yükselen başarısını şu şekilde açıklıyor: NYIOOC zeytin yetiştirme, hasat ve öğütme tekniklerindeki gelişmelere.

Vlatković, daha önce yaptığı açıklamada, çoğu üreticinin daha yüksek zeytinyağı veriminden yararlanmak için sezonun sonlarına doğru hasadı beklediğini, zeytin yetiştiriciliğinde kaliteden ödün vererek miktarın en ekonomik yol olduğuna inandığını belirtmişti.

Bu eğilim tersine döndü ve çiftçiler mümkün olduğunca erken hasat yapmaya devam ediyor. Vlatković, bu tersine dönüşü, kaliteye odaklanmanın miktardan daha fazla kazandırdığına dair yeni keşfedilen inanca ve zeytinlerin daha erken olgunlaşmasına neden olduğuna inandığı iklim değişikliğinin etkilerine bağladı.

Zadar'da kalite artarken, Vlatković zeytinyağı üreticilerinin de benzer zorluklarla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Bazı üreticiler elle hasattan yarı mekanik hasada geçerken, hasadı tamamlamak için yeterli sayıda işçiyi işe almak giderek zorlaşıyor.

Vlatković, Ekim ayında giderek artan yağışlı havanın erken hasat planlamada lojistik zorluklar yarattığını ve bunun için gerekli koşulları yarattığını sözlerine ekledi. zeytin meyve sineği enfestasyonlar.

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Bu gelişen zorluklar nedeniyle, Vlatković zeytin yetiştiricilerini eğitmenin ileriye giden tek yol olduğuna inanıyor. NYIOOC Yarışmalar boyunca kalite düzeylerinin korunduğunun en iyi göstergesi olarak ödüller.

""Hedefimiz, sadece zeytin üreticilerinin değil, tüketicilerin de faydalanacağı, yüksek kalitede sızma zeytinyağlarını uygun fiyatlarla üretmek, markalaştırmak ve satmaktır" dedi.

Vlatković ise bir çift Altın Ödül 2024'te Fortica markası için NYIOOCAyrıca 15'den bu yana yarışmada 2017 ödül kazandı.

Resepsiyona Vlatković'in yanı sıra ilçenin diğer yetkilileri de katıldı NYIOOC kazananlar dahil ante vulin, OPG Nives Morović, Miodrag Deşa, Tomislav Çudina ve Mario BaresicHepsi Altın Ödül kazandı.

Gümüş Ödül kazananlar OPG Lalin, iki kazanan, Grup Nida ve PZ Maslina ve Şarap, etkinliğe katıldı.

"Yarışmadan kazandığınız ödüller, gelenek ve yeni bilgiyi birleştirerek yetiştirme ve üretime ne kadar ciddi ve sorumlu bir şekilde yaklaştığınızın en iyi kanıtıdır. Böyle bir kombinasyonda başarı eksik olamaz," dedi Longin yapımcılara.

Kırsal alanların gelişmesinin ancak aktif bir yaklaşımla, geleneksel faaliyetleri ve kültürleri birbirine bağlayarak, kırsal turizm gibi yeni faaliyetleri tanıtarak yeni değerler yaratmakla mümkün olduğunu sözlerine ekledi.

Her yıl iki milyondan fazla yabancı turist Zadar Bölgesini ziyaret ediyor. Avrupalılar, Avustralyalılar, Kanadalılar ve Amerikalılar en sık ziyaret edenler arasında yer alıyor.

"Longin, "Bu bağlamda kaliteli şarap, zeytinyağı ve peynir üretimi ve konuklara yerel yerli ürünlerin sunulduğu giderek artan sayıda tarım turizmi çiftliğinin açılması Zadar ilinin desteklediği faaliyetlerdir ve önümüzdeki dönemde de bunu yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Zadar bölgesini gastronomi destinasyonu olarak markalaştırmak hedeflerimizden biri ve bu, en kaliteli sızma zeytinyağı, şarap ve peynir üreticileri olmadan başarılamaz” diye sözlerini tamamladı.