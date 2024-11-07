Ödüllü Toskana Üreticisi Zeytinyağı Odaklı Restoran Açıyor

Sızma zeytinyağı uzun zamandır Akdeniz mutfağının temel gıdalarından biri olmasına rağmen, dünya çapındaki restoranlarda ve ev mutfaklarında popülaritesi giderek artmaktadır.

Restoranlarda sızma zeytinyağı sadece yemeklik yağ olarak değil, aynı zamanda çeşitli yemeklere lezzet ve derinlik katmak için son kat yağı olarak da kullanılır.

Şefler, çok yönlülüğünü ve hem basit hem de karmaşık tatları zenginleştirme yeteneğini takdir ediyor. Sonuç olarak, sızma zeytinyağı dünyanın en iyi yemeklerinin bazılarında vazgeçilmez bir bileşen haline geldi. prestijli restoranlar.

Şimdi, arkadaki kardeşler Frantoio Pruneti Orta İtalya'nın Toskana bölgesinin kalbindeki Greve, Chianti'de, engebeli tepeler ve gümüşi yeşil zeytin bahçeleri arasında yeni bir restoran açtık.

"Ortaklardan Gionni Pruneti, “İyi İtalyan yemeklerini seven herkesle fikirlerimizi paylaşmak için doğru anı bekliyorduk” dedi.

"Paolo Pruneti, “Bu konsept, misafirlerin deneyimlerini unutulmaz kılmak ve iyi ve sağlıklı bir yaşam tarzının teşvikçileri olurken aynı zamanda doğru yağ kültürünü geliştirmek için yaratılmış bir hayaldir” diye ekledi.

Yeni Evo Cucina, Ekstra Kat Restoran, kalitesini ve çok yönlülüğünü sergilemeye adanmıştır Ödüllü sızma zeytinyağları.

Frantoio Pruneti, 2016 yılından bu yana her yıl NYIOOC World Olive Oil Competition, dahil olmak üzere 2024'de Altın Ödül organik bir ortam için Frantoio monovarietal.

Kökeni 19. yüzyıla dayanan küçük restoran 2019 açılışı İlk Pruneti Ekstra Galerisi'nde, her yemeğin sızma zeytinyağlarının zengin, aromatik notalarını öne çıkaracak şekilde özenle hazırlandığı samimi ve seçkin bir yemek deneyimi sunuluyor.

Kardeşler, sızma zeytinyağının kendine özgü lezzetinin ve sağlıklı ününün, sağlık bilincine sahip ve maceracı gurmelere hitap edeceğini öngörüyor.

İster salata soslarında, ister marine soslarında, isterse makarna yemeklerinin ve sosların temel malzemelerinden biri olarak kullanılsın, sızma zeytinyağı her tarife nefis bir boyut katar.

Aromatik Salata'yı Pruneti Colline di Firenze sızma zeytinyağı süslüyor. (Fotoğraf: Extra Floor Restaurant)

"Gionni, "Her tarifte Chianti Classico Lezzetinin gerçek anlamda keşfedilmesini sağlamak için sızma zeytinyağı kullanılıyor. Süreç boyunca sürekli özen gösteriliyor ve tüketicilere ürünlerimizin en iyisini sunmanın yanı sıra sızma zeytinyağı kültürüyle gerçek bir deneyim yaşatıyoruz" dedi.

Pruneti'nin sızma zeytinyağı her yemeğin merkezinde yer alıyor, yemeği yeni zirvelere taşımak için çeşitli şekillerde servis ediliyor ve birleştiriliyor.

"En komik ve ilginç olanı ise, çoğu zaman sızma zeytinyağının doğal kıvamında kullanılmayıp kremaya, mus'a hatta mayonez veya tereyağına dönüştürülmesidir" dedi Gionni.

Birkaç sızma zeytinyağı çeşidi vardır ve her biri farklı bir lezzet profiline sahiptir. Delicate hafif bir tada sahiptir ve genellikle hafif yemeklerde, marine soslarda ve salata soslarında kullanılır.

Medium biraz daha serttir ve sotelemek, ızgara yapmak ve kızartmak için harikadır; robust ise cesur, biberli ve doyurucu yemekler veya son rötuşlar için harikadır.

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Tadım menüsü boyunca, başlangıçlardan ana yemeklere kadar, Frantoio Pruneti'nin çeşitli zeytinyağları her yemeği tamamlıyor: dana tartar ve alabalık havyarı başlangıcını dengeleyen Fruttato Equilibrato'dan, yerel kuzu eti lezzetlerini öne çıkaran Fruttato Intenso'ya kadar.

Monovarietal Moaiolo ve Frantoio yağları, Colline di Firenze ve PDO Chianti Classico da çeşitli yemeklerde kullanılarak klasik Toskana lezzetlerinin lezzet ve dokusuna katkıda bulunuyor.

Zeytinler, ailenin atalarından kalma zeytinliklerden sadece birkaç adım ötede yetiştiriliyor ve tam anlamıyla tarladan sofraya bir deneyim yaratılıyor.

"Paolo, "Biz sadece restoran sahipleri değiliz," dedi. Tarlalarımızın çiftçileri, sızma zeytinyağımızın üreticileri ve sızma zeytinyağımızın şişeleyicisi, satıcısı ve tanıtımcısıyız."

Her yemeğe sızma zeytinyağı eklemek tabakta bitmiyor. Ayrıca, imza içecekleri ve tatlılar, zeytinyağının deneyimini ve kullanımını daha da üst seviyeye taşıyor.

Pruneti Fruttato Equilibrato sızma zeytinyağı, Valdarno koyun ricotta köpüğünü öne çıkarır. (Fotoğraf: Ekstra Kat Restoran)

Örneğin, Pruneti Fruttato Intenso tatlı menüsündeki koyu çikolata kremasını tamamlar. Bu arada, daha hafif bir Fruttato Equilibrado koyun sütü ricotta musunu öne çıkarır ve monovarietal bir Frantoio tatlıyı tamamlar. fiordilatte bademli ve portakallı kekin üzerine dondurma.

Şef Chiara Valsecchi ve misafirperverlik uzmanı Roberto Selvi ortaklığıyla hazırlanan menüde, her bir yemeğin özel şarap seçimleri veya Pruneti mixOILogy içecekleri ile uyumu titizlikle değerlendiriliyor.

Kardeşler, ziyaretçilerine sızma zeytinyağı hakkında bilgi verirken aynı zamanda eşsiz ve lezzetli bir deneyim vadettiklerini belirttikleri bu yeni Evo Cucina'da hiçbir ayrıntının şansa bırakılmadığını söylüyor.

Bu stratejileri uygulayarak The Extra Floor gibi restoranların, müşterilerini zeytinyağının çok yönlülüğü ve faydaları konusunda bilgilendirirken, aynı zamanda sızma zeytinyağını etkili bir şekilde tanıtabileceklerini umuyorlar. sağlık yararları.