Sızma Zeytinyağı Bu Klasik İtalyan Kış Yemeklerinin Ruhudur

Mevsim normallerini aşan sıcaklıklara rağmen İtalyanlar, yeni basılmış yiyeceklerin daha kışlık bir diyete yönelmeye başladı. sızma zeytinyağı restoran ve mutfaklara ulaşıyor.

Ekim ve kasım ayları geleneksel olarak İtalyan zeytinlerinin çoğunun hasat edilip zeytinyağına dönüştürüldüğü aylardır.

"Puglia'daki Olive Oil Gala'nın kurucusu ve Bitonto'daki tarihi Il Patriarca restoranının şefi Emanuele Natalizio, "Yeni sızma zeytinyağlarının gelişinin en ilginç etkilerinden biri, kaliteli üreticiler ve tüketiciler arasında yarattığı coşkudur" dedi. Olive Oil Times.

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""Yeni erken hasat edilen zeytinyağlarının çoğunun kendine has özellikleri vardır" diye açıkladı. ​"“Bölgede ilk hasat edilen zeytin genellikle çok narin, acılık, baharatlılık ve dengeli ancak orta düzeyde polifenolik profile sahip olduğundan çok çeşitli eşleştirmeler sunmuyorlar.”

"Yeni yağın taze ve erken sıkım olmasının benzersiz yönü, her zaman belirgin bir klorofil varlığıdır” diye ekledi. ​"Bu zeytinyağına baktığınızda zümrüt yeşili rengi ön plana çıkıyor ve Bitonto zeytinyağlarının karakteristik özelliği olan badem kokusu gibi tüm aromalarını hissedebiliyorsunuz.”

Yeni sezon, taze sızma zeytinyağı eşleştirme olanakları getiriyor

Natalizio, değişen mevsim ve bereketi göz önünde bulundurarak, sızma zeytinyağlarının en iyi şekilde sergilenmesi için bazı ipuçları paylaştı.

"Yılın bu zamanlarında, en bol oldukları dönemde iyi bir kombinasyon balkabağıdır" dedi. ​"Balkabağı risottosu tercih edebilir veya mevsiminde olan kestanelerle eşleştirebilirsiniz.”

Olive Oil Gala'nın kurucusu Emanuele Natalizio

"Natalizio, "Veya kabaklı pappardelle makarnayı deneyebilir ve üstüne biraz tuzlu kestane serpebilirsiniz" diye ekledi. ​"Ama tatlılarda da işe yarıyorlar. Aynı tatlı balkabağı unu, karamelize kestane ve tabii ki zeytinyağı ile yapılabilir. Ya da zeytinyağını kestane kremasıyla eşleştirebilirsiniz.”

Sonbahar kışa dönerken zeytinyağı mantarlarla mükemmel bir uyum yakalar

"Natalizio, "Tipik Apulia cardoncello mantarı kuzu kaburga gibi et yemeklerinde iyi sonuç veriyor" dedi. ​"Cardoncello ile pişirildiğinde, sarımsak, maydanoz ve fesleğen gibi basit bir baharatla hafif bir marine sosu elde edilir ve mantarın hoş bir dokusu olan tatlı ve hafif acımsı lezzeti vurgulanır.”

Birlikte kullanıldığı sızma zeytinyağı mantarın lezzetini daha da artırıyor. ​"Natalizio, “Sıcak servis edildiğinde zeytinyağı aroma arttırıcı etki yapıyor” dedi.

Pişirmede EVOO kullanmanın zamanı geldi

"Yeni sezon başladıkça hastalarım benden giderek daha fazla sızma zeytinyağı kullanan tarifler istiyor. yemek pişirmek için zeytinyağıTorino'nun kuzeybatısındaki Terapatik Beslenme konusunda uzmanlaşmış biyolog Monica Binello, "Sıcak yiyeceklerin tüketimini teşvik etmek için" dedi.

"Binello, "Domateslerde bulunan ve tümör karşıtı özelliklere sahip olduğuna inanılan likopen gibi çok önemli moleküllere bakın" dedi. ​"Bu durumda yüksek sıcaklık ve sızma zeytinyağlarının birleşimi molekülü etkiliyor ve onu önemli ölçüde daha fazla biyoyararlanabilir hale getiriyor.”

Likopenin yanı sıra diğer moleküllerin de sızma zeytinyağı ile birleştiğinde benzer davranışlar sergilediğini sözlerine ekledi.

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"Bu faydaların ötesinde, hindiba, brokoli, karnabahar hatta enginar gibi mevsim yemeklerinin pişirilmesinde sızma zeytinyağı kullanılması sindirimi de canlandırabilir” dedi.

"Binello, "Bunun nedeni, sebzeleri sızma zeytinyağı ile tavada pişirirken, bir lipit tabakası oluşması ve bunun mide sularının üretimini uyarmasıdır" diye ekledi.

Sindirim güçlüğü çekenlere, çiğ sebzeleri zeytinyağında pişirmeden önce bir tavada haşlamalarını öneriyor.

"Bu sayede biraz kuruyup, lipid tabakası sayesinde daha sindirilebilir hale geliyorlar” dedi.

Binello, sızma zeytinyağını önerdi pinzimonio, zeytinyağı, tuz, karabiber ve bazen sirke ile yapılan, klasik bir kış yemeği olan geleneksel bir sostur.

"Kış yiyeceklerinden bahsettiğimizde, mevsim sebzeleri olan kereviz, havuç ve rezene ile çiğ olarak tüketilmesi önerilebilir. Çünkü çiğ olarak tüketilen sızma zeytinyağı, çiğ yiyeceklerin yanı sıra A ve E vitaminleri ve fenoller gibi tüm özelliklerini de artırır” diye açıklıyor Binello.

Balkabağı Vellutata çorbası

Vellutata, genellikle sebzelerin harmanlanmasıyla yapılan İtalyan kadifemsi bir kremadır. Adı kadife, İtalyanca kelime ​"kadife” ifadesi, servis edilen ürünün yumuşak dokusuna doğrudan bir göndermedir.

Bazen diğer pişirme yağları kullanılsa da, bu tür yemekler için en iyi yağın sızma zeytinyağı olduğu düşünülüyor.

Yapay zeka tarafından oluşturulan Vellutata balkabağı görüntüsü

"Binello, "Kabak Vellutata'da sarımsak sızma yağda soteleniyor, ardından kabak ekleniyor, pişiriliyor, bir mutfak robotundan geçiriliyor ve en sonunda istediğiniz krema kıvamını elde etmek için mısır nişastasıyla ayarlanıyor" dedi.

"Oraya vardığınızda, biraz ricotta veya Parmesan peyniri ekleyebilir ve ardından biraz çiğ sızma zeytinyağı gezdirebilirsiniz" diye ekledi.

Bu tür malzemelerin sızma zeytinyağı ile birlikte tercih edilmesi sadece bir damak tadı meselesi değildir.

"Binello, "Bunu tavsiye ediyorum çünkü örneğin ricotta ve Parmesan peyniri ile kalsiyum açısından zenginleşiyor" dedi. ​"Zeytinyağı kendi başına kalsiyumun biyoyararlılığını ve kemik remineralizasyon sürecini de destekler.”

"Bu nedenle örneğin menopoz döneminde veya osteopeni, gebelik, çocukluk dönemi ve daha birçok durumda bu servisi öneriyorum" diye ekledi.

Sebze klasiği: Trifolato Enginar

Serin sonbahar havası ve kışın başlangıcı çoğu zaman birçok İtalyanın iştahını açar.

"Hastalarıma her zaman nicelikten çok kaliteye öncelik vermemiz gerektiğini söylerim, çünkü çok sayıda sağlıklı porsiyon, damağın sınırlarını aşmadan damak zevkini tatmin edebilir. Akdeniz diyeti" dedi Binello.

Enginar ve hindiba yemeği (AI tarafından oluşturulan görüntü)

Örneğin mevsim sebzelerini kaliteli sızma zeytinyağıyla sotelemek gibi.

"Binello, "Sağlık durumu iyi olan ve belirli bir hastalığı olmayan birine baktığımda, trifolato enginar gibi mevsim sebzelerini önerebilirim" dedi.

Trifolato, ana sebzelerin ideal eşlikçileri olarak sote tavasına sarımsak ve maydanoz ekleyen bir pişirme yöntemidir. Bu teknik İtalya'da çeşitli yemekler hazırlamak için yaygın olarak kullanılır ve mantar en popüler seçimdir.

"Enginarlar sadece lezzetli değil, aynı zamanda karaciğer uyarımına ihtiyaç duyanlar için de iyidir. Elbette, hepatopati veya bağırsak iltihabı çekenler için bir seçenek değildir," diye açıkladı Binello, mevsimsel yiyecek seçimlerinin kişisel zevke ve sağlık koşullarına göre uyarlanması gerektiğini vurguladı.

Benzer değerlendirmeler İtalya'da yaygın olarak kullanılan diğer sebzeler için de geçerlidir. Örneğin hindiba, geleneksel olarak zeytinyağında, sarımsaklı veya sarımsaksız sotelenir ve çoğunlukla enginarla ve bazen de patates gibi diğer sebzelerle birlikte tüketilir.

Mükemmel kış salatası: Portakal Rezene

İtalyan mutfak geleneğinin klasiklerinden olan portakal ve rezene salatası, özellikle sızma zeytinyağı ile tatlandırılmış çiğ yiyeceklerin tadını çıkarırken, mevsimlik malzemelerin doğal eşleşmesini ortaya koyuyor.

"Binello, “Portakal ve rezene salatası mevsiminde mükemmel bir servis” dedi. ​"Elbette diyabet veya mide rahatsızlığı olanlar için iyi bir tercih olmayacaktır.”

Yapay zeka tarafından oluşturulan portakal rezene salatasının görüntüsü

Salatalara sıklıkla zeytin eklediğini, ayrıca lezzet katmak ve E vitamini kaynağı olarak sızma zeytinyağı kullandığını da sözlerine ekledi.

"Portakalın C vitamini ve rezenenin idrar söktürücü ve ateş düşürücü etkisiyle mevsime çok uygun bir meyve” dedi Binello.

"Ve sonra, sabahın ortasında veya öğleden sonra mükemmel bir atıştırmalık için, üstüne sızma zeytinyağı sürülmüş ızgara ekmekten farklı bir şey neden seçesiniz ki," diye ekledi.

Natalizio da aynı fikirde. ​"Taze sıkılmış sızma zeytinyağlarıyla yapabileceğiniz en güzel şeylerden biri, enfes lezzetini ve eşsizliğini, yemeklerin kralı olan zeytinyağını ekmekle tatmaktır” diye sözlerini tamamladı.