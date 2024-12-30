Yunanlılar Noel'i Geleneksel Zeytinyağı Bazlı Kurabiyelerle Kutluyor

Yunanistan'daki çoğu tatil gibi, Noel din ve yemek etrafında dönmektedir.

Melokarona ve kurabideler Yunanistan'ın en sevilen Noel tatlıları olup, bayram döneminde ülke genelindeki her evde, fırında ve pastanede bulunur.

Basit malzemelerle hazırlanan bu leziz küçük kurabiyeler, farklı ama şenlikli lezzet profillerine sahip. Kourabiedes ayrıca daha çıtır çıtırdır, melomakarona ağza daha yumuşak gelir.

Melomakarona yemek konusunda kendimi iyi hissediyorum çünkü bu, Yunan Akdeniz diyetinin ne anlama geldiğini gerçekten temsil ediyor: sağlıklı malzemelerle yapılan lezzetli yiyecekler. - Elena Paravantes, beslenme uzmanı ve diyetisyen

Her ikisi de melomakarona ve kurabideler sınıflandırmak seyahat pastaları veya seyahat kekleri, yani buzdolabında saklanmayan ve seyahatin sarsıntılarına dayanıklı kekler.

Melokarona (telaffuzu meh-loh-mah-KAH-roh-nah, tekil melomakarono) muhtemelen en klasik Yunan Noel lezzetidir ve ülkede tatil sezonunda popüler bir ikramdır.

Melokarona un, zeytinyağı, şeker ve portakal suyundan yapılan, üstüne kırılmış cevizle bal şurubuna batırılmış kurabiyelerdir. Tarçın ve portakal kabuğu rendesi de karışıma ekstra lezzet katabilir.

Ayrıca bakınız: Panettone Sağlıklı Bir Yükseltme Alıyor

VaryasyonlarGibi melomakarona çikolatayla kaplı veya ceviz ve hatta erikle doldurulmuş olanlar da mevcuttur.

Bazı tariflerde unun yaklaşık üçte birinin irmikle değiştirilmesi öneriliyor; bu, şurubun emilmesine yardımcı oluyor ve hamurun daha iyi pişmesini sağlıyor. melomakarona içi sulu.

Yaparken melomakarona, kaliteli zeytinyağı vazgeçilmez bir malzemedir.

"Sadece mevsimin tazeliği sızma zeytinyağı bizim içine giriyor melomakarona"Dördüncü nesil fırıncı ve Atina yakınlarındaki Markopoulo'da bir pastanenin sahibi olan Konstantinos Daremas," dedi Olive Oil Times. ​"Bu şekilde zeytinyağının sayısız sağlıklı özelliğinin yanı sıra muhteşem bir lezzet elde ediyoruz.”

Bir yığın melomakarona (Fotoğraf: Konstantinos Daremas)

"Zeytinyağımız özel mülkiyetimizdeki organik bahçelerden geliyor” dedi. ​"Ve ihtiyaç halinde sertifikalı organik üreticilerden daha fazla sızma zeytinyağı satın alıyoruz. sızma zeytinyağı fiyatı “Son birkaç yılda fırladı ama biz hiçbir taviz vermiyoruz.”

Daremas ayrıca yemeklerin hazırlanmasında zeytinyağı yerine az miktarda bitkisel yağ kullanılmasını da onaylamamıştır. melomakarona.

"Bazı aşçılar ve fırıncılar, yemek yapmak için bitkisel yağ kullanıyorlar. melomakarona "Daha hafif ama bunu sadece maliyetleri düşürmek için kullanıyorlar" dedi. ​"Bitkisel yağ hiçbir şey katmaz melomakarona “lezzet veya kıvam açısından.”

Yemek blog yazarı Eva Monochari, sadece sızma zeytinyağı kullanılmasını öneriyor melomakaronaÖzellikle kek ve tatlı yapımında kullanılan hafif, meyveli yağlar veren Manaki veya Koutsourelia zeytin çeşitlerinden elde edilir.

Lezzetli yemek yapmanın bir sırrı daha melomakarona hamuru çok fazla yoğurmamak, bütün malzemeler karışıncaya kadar yoğurmaktır.

Temel tariflerinde, melomakarona İçerisinde yumurta veya tereyağı bulunmadığından vegan olup oruç tutanlar için uygundur, özellikle şurubu hazırlamak için kullanılan bal yerine akçaağaç veya agave şurubu kullanılırsa.

reklâm

reklâm

Günlük malzemelerle yapılmıştır, melomakarona Ayrıca çoğu yılbaşı tatlısı ve şekerlemesinden daha sağlıklıdır.

"Yemeyi seviyorum melomakaronaBeslenme uzmanı ve diyetisyen Elena Paravantes, "" dedi. ​"Aslında bundan dolayı kendimi iyi hissediyorum çünkü onlar gerçekten Yunanlıların ne olduğunu temsil ediyor Akdeniz diyeti "Her şey: sağlıklı malzemelerle yapılmış lezzetli yemekler."

"Bir yandan evet, bu tatlılarda bol miktarda şeker var ama diğer yandan zeytinyağı, bal, portakal kabuğu rendesi ve ceviz de antioksidan kaynaklarıdır” diye ekledi. ​"En önemlisi, yağ melomakarona “Sadece zeytinyağından elde edilir.”

Şef Petros Syrigos, şunların kullanılmasını öneriyor: melomakarona Bal şurubu olmadan da tüm yıl boyunca normal kurabiye olarak tüketilebilir, çünkü bir fincan kahvenin yanında mükemmel bir tamamlayıcı olabilir.

Kourabiedes (tekil hali kourabie olan, koo-rah-BYED-es olarak telaffuz edilir) Yunan Noel lezzetlerinden bir diğeridir. melomakarona Ülkenin en sevilen yılbaşı tatlısı ünvanını elde etti.

Pudra şekeriyle kaplanmış Kourabiedes (Fotoğraf: Stratos Petrou, Facebook aracılığıyla)

Pudra şekeriyle kaplanmış, kar beyazı yuvarlak veya hilal şeklindeki bu kurabiyeler, bayram mevsimi için mükemmel bir lezzet.

aksine melomakarona, yalnızca tatil sezonuyla ilişkilendirilen, kurabideler Yunan evlerinde ve pastanelerde yıl boyunca yapılır. Ayrıca düğünlerde ve diğer kutlamalarda popüler bir ikramdır.

En yaygın tarifler kurabideler tereyağını birincil yağlı içerik olarak içerir. Ancak, zeytinyağının bol olduğu Mora ve Girit gibi Yunanistan'ın bazı bölgelerinde, geleneksel kurabideler Tarifler, tatlıların yapımında sızma zeytinyağını tercih ediyor.

Yemek blog yazarı Maria Patsia, kurabideler tereyağı ile yapıldı. Ancak, bir tarifle karşılaştığında heyecanlandı kurabideler sızma zeytinyağı, uzo ve ceviz ile.

"[Tarif] bana meydan okudu çünkü tereyağına olan en fanatiği bile ikna edeceğini söylüyordu kurabideler… merakım beni denemeye yöneltti” dedi. ​"Ve eminim ki daha önce hiç böyle bir şey yemediniz."

Zeytinyağı yaparken kurabidelertereyağını zeytinyağı ile değiştirmek için herhangi bir miktar dönüşümüne gerek yoktur çünkü kurabideler Zeytinyağlı tarifler kendi kendini idame ettirir.

Yunan evlerinde melomakarono ve kourabie birlikte servis edilir ve yaygın bir Noel ikramıdır. (Fotoğraf: OOT Arşivi)

Pişirme işleminden sonra üzerine serpmek için kullanılan zeytinyağının yanı sıra un, şeker, yumurta sarısı, badem ve pudra şekeri de kullanılır. kurabideler.

Bazı tariflerde yumurta sarısı kullanılmaz, zeytinyağı yapılır kurabideler lezzetli bir vegan seçeneği.

Bademler kabaca doğranır ve karışıma eklenir. Alternatif olarak, her birinin ortasına bir bütün badem eklenir. kourabi pişirmeden önce.

Ayrıca bakınız: Sağlıklı ve Lezzetli Pişirme için Sızma Zeytinyağı Kullanın

Yaparken kritik bir adım kurabideler zeytinyağı ve şekeri karışım soluk ve kabarık hale gelene kadar iyice çırpmaktır. Daha sonra diğer malzemeler karışıma yavaş yavaş eklenir. Hamurdaki hafif bir uzo ipucu, lezzetli kurabiyelere baharatlı bir tat katar.

Bazıları ayrıca hamurun daha iyi kıvam alması için zeytinyağını kullanmadan önce dondurmayı öneriyor. kurabideler daha kabarık hale gelir.

"Eskiden insanlar bir şişe zeytinyağını buz gibi soğuyana kadar bir kuyuya batırır ve daha sonra onu hoş kokulu, kabarık ve kumlu oruç için temel olarak kullanırlardı. kurabideler"Ev aşçısı Roula Voulga, " dedi.

Noel döneminde herkesi saran şenlik ruhunun bir parçası olarak, Yunanistan'da en çok tartışılan konulardan biri de Noel'i tercih edip etmemektir. melomakarona or kurabideler.

Ancak, bayram mevsiminde bir Yunan evindeyken, ziyaretçilere muhtemelen bir çift hediye verilecektir. melomakarono ve kourabi bir tabakta iç içe geçmiş.

Ve böylece, ebedi ​'melomakarona or kurabideler' ikilemi cevaplandı.