Yeni Kek Karışımları Geleneksel Pişirme Bilgeliğine meydan okuyor

Fırınlanmak için yapılmış bir kek karışımı sızma zeytinyağı Özel Gıda Birliği'nde altın madalya kazandı Sofi ödülü karışımları pişirmek için.

"Bu Sofi galibiyetini sadece şirketim için değil, zeytinyağı sektörü için de bir kazanç olarak görüyorum çünkü kekler mutfak uzmanları tarafından diğer tatlılara karşı kör testlere tabi tutuluyor" dedi Flour & Olive'in kurucusu Estelle Sohne.

Bu ortak bir üründür. Kek karışımının tek başına kalmasını hiçbir zaman istemedim çünkü bütün amaç zeytinyağının çeşitliliğini sergilemek. - Estelle Sohne, Flour & Olive'in kurucusu

Un & Olive dört çeşit kek karışımı satıyor. Şirket ayrıca 70'ten fazla kek için içerik listeleri ve ev yapımı pastacıların her biri için takip etmesi gereken ayrıntılı talimatlar sağlıyor.

Sızma zeytinyağı, eskiden pişirme işleminde tereyağı yerine ideal olmayan bir alternatif olarak görülüyordu. Zeytinyağı esas olarak aşağıdakilerden oluştuğundan Tekli doymamış yağlar tereyağının neredeyse tamamı doymuş yağ iken, zeytinyağının tereyağı ile aynı dokuyu elde edemeyeceği düşünülüyordu.

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Ancak şefler ve ev aşçıları, sızma zeytinyağının sağlık yararlarından ve pişmiş ürünlerdeki lezzet profillerinden yararlanmanın yeni yollarını keşfettikçe bu durum değişti.

Dos Olivos Market'in mutfak müdürü Regina Woods, yaklaşık bir yıldır sızma zeytinyağına dayalı kekler pişiriyor. ​"Zeytinyağını tüketin” dedi. ​"Tereyağlı kekten farklı bir lezzet profiline sahip olacaksınız.”

"Zeytinyağından daha hafif bir doku elde edersiniz çünkü tereyağı çok yoğundur ve daha zengin bir yağdır," diye ekledi Woods. ​"Ama zeytinyağı bu hafifliği sağlıyor ve güzelce çırparsanız kekin içine bol miktarda hava katıyor.”

Sohne ise Sofi ödülünün zeytinyağının tereyağına sağlıklı bir alternatif olduğunu ve aynı zamanda üstün doku ve lezzet elde edebildiğini kanıtladığını söyledi.

Estelle Sohne'un amiral gemisi kek tarifleri

"Zeytinyağlı pişirme ve ortaya çıkan zorluklardan bahsettiğinizde, bu bir bakış açısı meselesidir" dedi. ​"İmkansız olduğunu düşünüyorsanız çok fazla uğraşmayacaksınız ya da bir tereyağlı kek tarifi alıp tereyağını zeytinyağıyla değiştirmeye çalışacaksınız. Bu çalışmıyor."

Sohne, yeni başlayanlar için pişirmenin en iyisi olabileceğini düşünürken hassas sızma zeytinyağı Kekte belirgin acı ve baharatlı tatlardan kaçınmak için, zeytinyağlı keklerin şüphecileri ikna edebileceğine inanıyor.

"Zeytinyağının avantajı daha sağlıklı bir yağ olması ve başka tatları da taşıyabilmesidir” dedi. ​"Zeytinyağının lezzetli Akdeniz yağı olduğu konusunda kör bir nokta olduğunu düşünüyorum, oysa aslında diğer mutfakların mevcut lezzetleriyle çalışabilecek kadar çok yönlü bir yağdır.”

Woods, kekler için zeytinyağı seçiminde farklı bir yaklaşım benimsiyor. Narenciye aromalı keklerine karmaşıklık katmak için narenciye notaları içeren sağlam sızma zeytinyağını tercih ediyor. ​"Sağlam bir zeytinyağı istiyorsunuz; bu şekilde pişirme sürecinde parlıyor” dedi.

Sohne'nin Flour & Olive için ilham kaynağı bir süpermarketi ziyaret ederken ve bir gıda ürünü temelinde kendi şirketini kurmak için beyin fırtınası yaparken geldi.

"Kendi işimi kurmak istedim ve bir fırın reyonuna girdim” dedi. ​"Bir tarafta geleneksel Amerikan kek karışımlarını, diğer tarafta bu uluslararası zeytinyağlarını gördüm. Bu zeytinyağını kullanarak uluslararası kekler yapmaya karar verdim.”

Sohne, evrensel kek tariflerini mükemmelleştirmek için üç yıl harcadı (vegan kekler için alternatif tarifler olmasına rağmen). Her birinin kek pişirme sürecini nasıl etkilediğini görmek için her seferinde bir malzemeyi çıkararak neredeyse bilimsel bir yaklaşım izledi.

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"Çok yavaş ilerliyordu ama keklerin kalitesini kademeli olarak artırmamı sağladı” dedi. ​"Binden fazla kek pişirmiş olmalıyım.”

Hazırlık, elektrikli bir karıştırıcının yumurtaları yüksek hızda üç ila beş dakika çırpmasıyla başlar.

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"Daha sonra sızma zeytinyağını gezdirip, ıslak malzemeleri ve kek karışımını ekliyorsunuz” dedi. ​"Bazı tarifler karıştırmayı, bazıları ise üstüne koymayı gerektirir, ancak bu, kek karışımları boyunca aynı olan sistematik bir talimatlar dizisidir. Yapılması çok kolay.

Sohne, istenen dokuya ulaşmanın, kek karışımında kullanılan mayalayıcı maddelerde titiz ayarlamalar yapılmasını ve her bir bileşenin kesin miktarının belirlenmesine yönelik kapsamlı bir süreci gerektirdiğini söyledi.

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Tersine, Woods sıfırdan zeytinyağlı kek pişirirken kuru ve ıslak malzemeleri ayrı ayrı karıştırıyor ve sonunda sızma zeytinyağını ekliyor.

"Esasen tarifimin üçte biri zeytinyağından oluşuyor” dedi. ​"Lezzet, ayran ve yumurtayı karıştırıyorum. Daha sonra bu tatların birbirine karışması için zeytinyağını ekliyorum, ardından unu yavaş yavaş eleyerek ekliyorum.”

Daha sonra, zeytinyağının kekin içine tamamen dağılması için son dakikada katlamayı (havayı korumak için daha hafif ve daha ağır karışımları yavaşça birleştirerek) önerir.

Son olarak Woods, kekleri daha düşük sıcaklıklarda daha uzun süre pişiriyor ​"zeytinyağının kutsallığını korumak ve çok yüksek sıcaklıklara çıkmasını önlemek, bu da pastanın lezzetini ve dokusunu değiştiriyor.

Woods, tereyağlı kekte olduğu gibi 350 °C'de (177 °F) pişirmek yerine kadranı 300 °C'ye (149 °F) çeviriyor.

Sohne, evinin mutfağına döndüğünde, tarifinin tutarlı sonuçlar verebileceğine ikna olduktan sonra arkadaşlarına ve ailesine kek karışımları, malzeme listeleri ve pişirme talimatları gönderdiğini söyledi.

Tariflerin işe yaradığına dair çok sayıda olumlu geri bildirim ve onay aldıktan sonra ürünü piyasaya sürdü ve bunu çevrimiçi olarak, özel mağazalarda ve aralarında McEvoy Ranch, Oil & Vinegar ve Arjantinli bir sızma zeytinyağı ithalatçısının da bulunduğu bazı üretici ve ithalatçılarla işbirliği yaparak satışa sundu.

Sohne, herhangi bir sızma zeytinyağı üreticisi çeşidini tavsiye etmemektedir. Bunun yerine, Flour & Olive'in kek karışımlarının tüketicinin farklı zeytinyağını denemesine ve damak zevkine en uygun olanı bulmasına olanak sağlaması gerektiğine inanıyor.

"Bu ortak bir üründür” dedi. ​"Kek karışımının tek başına kalmasını hiçbir zaman istemedim çünkü amaç zeytinyağının çeşitliliğini sergilemek.

"Bu kek karışımları, karışımlarımızı zeytinyağlarıyla çok açık uçlu bir şekilde eşleştirmek için zeytinyağı üreticileri ve zeytinyağı satan perakendecilerle yapılan ortaklıklara dayanıyor," diye bitirdi Sohne.