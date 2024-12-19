Panettone Sağlıklı Bir Yükseltme Alıyor

İtalya'nın en sevilen mevsimlik keklerinden biri olan Panettone'yi büyüyen yeni kek kataloğuna ekleyin zeytinyağı bazlı pişirme yenilikler.

İtalya'daki pasta şefleri ve zeytinyağı üreticileri, yeni panettone kreasyonlarını zamanında sergiliyor tatil sezonu Bu özelliğin ülke çapında beğenilerek tüketildiği bir dönemdir.

Tereyağı kekin içindeki diğer malzemelerin baskınlığını artırıyor ve onları zenginleştiriyor… Öte yandan zeytinyağı, mayalı kekin ve unun lezzetlerinin daha çok ön plana çıkmasına olanak tanıyor. - Lorenza Vitali, organizatör, Olea Dulcis yarışması

Zeytinyağlarıyla ünlü Güney İtalya bölgesi Puglia'da, Olea Dulcis (Latince "Tatlı Zeytin") adı verilen ulusal bir yarışmada ilk kez sızma zeytinyağı panettone'si kutlandı.

"Olea Dulcis etkinliğini denetleyen yiyecek ve şarap eleştirmeni Luigi Cremona, "Panettone geleneksel olarak ana yağ olarak tereyağı gerektiren katı disiplin standartlarına göre yapılır" dedi Olive Oil Times.

"İtalyan pasta şeflerinin kullandığı kaliteli tereyağının yüzde 90'ı İtalyan değil" diye ekledi. ​"Zeytinyağlı panettone'nin ardındaki fikir, ulusal kimliğimizi daha iyi temsil eden bir kek yaratmaktır."

Yeni panettone'ye giden yol

Tereyağını sızma zeytinyağı ile değiştirmek, yüzyıllardır süregelen bir geleneği yenilemek anlamına geliyor. ​""büyük ekmek" ilk olarak 16. yüzyılda ortaya çıktıth-yüzyılın kuzey İtalya'sı.

"Kuzey İtalya'nın Veneto kentindeki ödüllü pastane-laboratuvarı Olivieri 2022'nin sahibi Nicola Olivieri, "1882'de yeni panettone tarifi üzerinde çalışmaya başladık" dedi. ​"“Sızma zeytinyağının mükemmel dengesini bulmamız bir yılı aşkın sürdü ve şu anda sonuçlardan tamamen memnunuz.”

"Bu kararın arkasındaki temel motivasyonumuz müşterilerimiz oldu” diye ekledi. ​"Birçoğu, laktoz intoleransı olan bireyler için uygun olan klasik panettone ve geleneksel tereyağlı mayalı hamur işlerine alternatifler talep ediyor.”

Ödüllü sızma zeytinyağı üreticisi Frantoio Bonamini Veneto'daki yerel pasta fabrikası Pasticceria Zerbato ile ortaklık kurarak bu sezon ilk PanettOlio'sunu yarattı.

"Sahibi Sabrina Sartorari, "Amacımız, sızma zeytinyağının değerini yükseltmek, onu sadece sağlıklı bir gıda olarak değil, aynı zamanda antipastodan tatlıya kadar her öğünün lezzetini artıran çok yönlü bir malzeme olarak öne çıkarmak" dedi.

Yeni EVOO panettone'nin yapılışı

Zerbato'daki pasta şefleri tereyağını birebir oranda sızma zeytinyağıyla değiştiriyor.

"Yine de zeytinyağının tamamının yağ olduğunu, tereyağında ise yağ oranının yaklaşık yüzde 72 olduğunu göz önünde bulundurmalısınız” dedi Sartorari. ​"Bu şekilde sızma zeytinyağı kullanılması sonucunda panettone inanılmaz yumuşak, hafif ve kabarık oluyor.”

"“Sızma zeytinyağlı panettone yapımı ile geleneksel panettone yapımı arasındaki en önemli fark yoğurma işleminde yatıyor” diye ekledi. ​"“Sızma zeytinyağı versiyonunda yoğurma işlemi daha uzun sürüyor çünkü hamurun yağı tam olarak emmesi gerekiyor.”

Olivieri de aynı fikirdeydi. ​"Özellikle tereyağını önemli miktarda zeytinyağı ile değiştirdiğimiz için yağları glüten ağına dahil etmekte kesinlikle zorluklarla karşılaştık” diye açıkladı.

Mükemmel sonuca ulaşmak için en uygun sızma zeytinyağını seçmek çok önemlidir.

"Sartorari, "Pastacılıkta güçlü sızma zeytinyağları kullanmak, pastanın hassas nüansları göz önüne alındığında çok güçlü veya baskın gelebilir" dedi. ​"Biz esas olarak hafif sızma zeytinyağları ürettiğimizden, kendi San Felice zeytinyağımızı tercih ettik.”

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"Kullanımı, tereyağını tamamen değiştirmemizi ve hayvansal yağdan bitkisel yağa geçiş yapmamızı sağlar, bununla birlikte tüm olumlu ve olumsuz etkileri de beraberinde getirir. sağlık yararları, "Diye ekledi.

Olea Dulcis organizatörü Lorenza Vitali'ye tereyağı denildi ​"Pişirme için "olağanüstü" olarak nitelendirilen zeytinyağı, daha çok yönlü lezzet şemalarına olanak sağlıyor.

"Tereyağı kekin içindeki diğer malzemelere hakim oluyor ve onları zenginleştiriyor” dedi. ​"Geleneksel panettone'yi tattığınızda, onun baş döndürücü ve muhteşem tereyağlı aromasını tam anlamıyla yaşarsınız.”

"Öte yandan zeytinyağı, mayalı kekin ve unun aromalarının daha çok ön plana çıkmasına olanak sağlıyor” diye ekledi Vitali. ​"Hafif bir sızma zeytinyağı kullanmak diğer malzemelerin ön plana çıkmasını sağlar.”

EVOO panettone yapımı

Evde panettone yapmak, malzemelerin yönetimi ve mayalama ve pişirme süreçlerine hakim olma konusunda önemli bir uzmanlık gerektirir.

En zorlu adımlardan biri, fırıncı mayası gibi kullanımı kolay alternatiflere kıyasla daha geniş bir lezzet çeşitliliği katan ekşi mayayla çalışmaktır.

Tereyağını sızma zeytinyağı ile değiştirmek genellikle daha uzun bir hazırlama süresi gerektirir.

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Doğru zeytinyağı miktarı, seçilen sızma zeytinyağının çeşidine, lezzet profiline ve hamurun yoğurma sırasında yağı ne kadar kolay emdiğine bağlı olarak değişebilir.

Kusursuz bir ev yapımı sızma zeytinyağlı panettone elde etmek için biraz deneme yanılma yapmak gerekir.

İtalyan zeytinyağı üreticisi Olio Carli'nin sızma zeytinyağlı panettone'si, sızma zeytinyağı (%8), doğal ekşi maya (%6) (buğday unu, su), şekerlenmiş portakal kabuğu (portakal kabuğu, glikoz şurubu, şeker), buğday unu, açık havada gezen tavuklardan elde edilen taze yumurta sarısı, kuru üzüm, bal, esmer şeker, su, tuz ve doğal aroma içeriyor.

Vanilya çekirdeği veya özü, turunçgil kabuğu rendesi (portakal veya limon gibi), şekerlenmiş turunç veya kiraz, kayısı veya incir gibi diğer kurutulmuş meyveler, çikolata parçaları veya kakao çekirdekleri, badem unu veya ince öğütülmüş kuruyemişler, meyveleri ıslatmak için likör (rom, amaretto veya marsala gibi), süt veya krema, tarçın veya hindistan cevizi gibi baharatlar ve sırlanmış badem veya inci şekeri gibi süslemeler gibi birçok başka malzeme eklenebilir veya bunların kısmen yerine kullanılabilir.