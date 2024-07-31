Yükselen Zeytinyağı ve Kakao Fiyatları Özel Çikolatacıları Zorluyor

Zeytinden kakao çekirdeklerine kadar dünya çapındaki aşırı hava olayları, temel mutfak malzemeleri ve lüks ürünlerin fiyatlarının artmasına katkıda bulundu.

Kakaonun fiyatı 10'a ulaştı rekor seviye 9,865 dolar Nisan 9,244'te ton başına (2024 €) ve o zamandan beri hafif bir düşüşle 8,380 $'a (7,935 €) düştü. Eylül 2023'ten önce kakao fiyatları 3,600 yıldan fazla bir süre içinde ton başına 3,300 doları (30 €) aşmamıştı.

Perakende çikolata barlarında fiyatlarımızı artırmak zorunda kalmadık. Bunun nedeni büyük ölçüde, birçok barda kakao yağı yerine zeytinyağı kullanmamızdır. - Hallot Parson, genel müdür, K+M Chocolates

Küresel kakao fiyatları, dünyanın en büyük ikinci üreticisi olan Gana'da üretimi ve fasulye mevcudiyetini azaltan kötü hava koşulları nedeniyle mahsulün başarısız olması, fasulye hastalığı, kaçakçılık, piyasa spekülasyonu ve yasadışı altın madenciliği gibi çeşitli faktörler nedeniyle arttı.

Bu arada, 2023 ve 2024 yıllarında Akdeniz havzasındaki kuraklık ve yüksek bahar sıcaklıkları, ardışık yıllarda zeytin hasadının zayıf olmasına ve on yıl boyunca düşük zeytinyağı üretimi toplamlarına neden oldu. Faktörlerin birleşimi Uluslararası Para Fonu'nun gösterge zeytinyağı fiyatının yükselmesine neden oldu Ocak ayında rekor seviyede ton başına 10,281$ (9,446€) seviyesinde ve tarihin en yüksek seviyesini koruyor.

Yükselen kakao ve zeytinyağı fiyatları, zeytinyağı çikolatacılarının niş bir pazarını vurdu. K + M Çikolataları.

2017 yılında Fransız Çamaşırhane şefi Thomas Keller ve Toskana zeytinyağı üreticisi Armando Manni tarafından Napa, Kaliforniya'da kurulan şirket, çikolatasını aşağıdakileri içeren dikkatle dengelenmiş bir tarifle yapıyor: sızma zeytinyağı ve kakao tozu.

Yöntemleri kakao çekirdeğinin zenginliğini korur ve sağlık yararları Kakao yağı yerine sızma zeytinyağı kullanarak. Gerçekten de, Pisa Üniversitesi'ndeki araştırmacılar 2017'de ekstra bakire olduğunu gösteren bir çalışma yayınladılar. zeytinyağıyla zenginleştirilmiş bitter çikolata sağlıklı katılımcıların kardiyovasküler risk profillerini iyileştirdi.

"K+M Chocolates'ın genel müdürü Hallot Parson, kakao fiyatının dünyanın her yerindeki çikolata üreticileri üzerinde büyük bir baskı oluşturduğunu söyledi. Olive Oil Times. ​"Yeterli miktarda kakao çekirdeği envanterine sahip olduğumuz için biraz şanslıyız ancak kakao yağı özellikle pahalı hale geldi.”

"Konuyla ilgili bilgi vermek gerekirse, 2019'dan 2023'e kadar organik kakao yağı için genellikle kilogram başına 8 ila 9 ABD Doları (7.40 Avro ve 8.30 Avro) arasında ödeme yaptık" diye ekledi. ​"Şu anki fiyat kilogram başına 36$ (33€) civarında. Eğer 12.5 metrik tonluk bir konteyner alırsak ki bu ihtiyacımızın ya da karşılayabileceğimizin çok üzerinde bir rakam, fiyat kilogram başına yalnızca 26 dolara (23.8 €) artı Güney Amerika'dan kargoya düşüyor.”

Neyse ki K+M Çikolataları için, şirketin çeşitli ürünlerde kakao yağı yerine sızma zeytinyağı kullanması, onlara tarihsel açıdan bakıldığında rekabet avantajı sağladı. yüksek zeytinyağı fiyatları.

"Şu ana kadar perakende çikolatalarda fiyatlarımızı artırmak zorunda kalmadık” dedi Parson. ​"Bunun nedeni büyük ölçüde, birçok barda kakao yağı yerine zeytinyağı kullanmamızdır. Ancak pasta şefleri ve restoranlarda kullanılmak üzere birinci sınıf çikolata üretmeye de odaklanıyoruz. Bu uygulamalar için çikolatanın iyi akışkanlığı kritik öneme sahiptir ve bu akışkanlık büyük oranda kakao yağının daha yüksek içeriğinden kaynaklanmaktadır."

Şirket fiyatlarını artırmasa da Parson, yemek servisi fiyatlarının arttığını ve bunun tarihsel olarak piyasaya hakim olan büyük Avrupalı ​​çikolata üreticilerini etkilediğini söyledi.

"İronik bir şekilde, artık bu seri üretilen markalara karşı son derece rekabetçi fiyatlar sunabilecek bir konumda olabiliriz" dedi Parson. ​"Ölçek ekonomileri ve kaynak bulma ve üretim süreçlerimize gösterdiğimiz ekstra özen nedeniyle bu, çoğu özel yapım çikolata şirketi için hiçbir zaman mümkün olmadı.”

Parson, artan hammadde fiyatlarının yanı sıra şirketin Asya'ya genişlemede nakliye lojistiği ve maliyetler nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

"Kore'ye birkaç kez ihracat yaptık, ancak sonuçta orada bir varlık kurmanın çok maliyetli olduğu ortaya çıktı" dedi Parson.

Yüksek fiyatlara rağmen tüketicilerin iştahı hala hem çikolataya hem de zeytinyağına yöneliyor. Bir pazar araştırma firması olan Fortune Business Insights'a göre, Asya Pasifik zeytinyağı pazarının 18.4 yılına kadar 16.8 milyar dolara (2030 milyar Euro) ulaşması bekleniyor; bu da 30'ye göre yüzde 2022'luk bir artış.

Ayrı araştırmalar, küresel çikolata pazarının 197 yılına kadar istikrarlı bir şekilde büyüyerek 181 değerinin yüzde 2032 üzerinde, 50 milyar dolara (2023 milyar Euro) ulaşacağını tahmin ediyor.