Starbucks, Kuzey Amerika'da Zeytinyağı Katkılı Kahve Serisi Oleato'yu Bıraktı

Ondokuz ay sonra Oleato geldi ABD'de Starbucks, zeytinyağı içerikli kahve içeceğini ABD ve Kanada şubelerinden kaldıracak.

Karar, şirketin Kuzey Amerika'daki yüzde onluk düşüşün etkisiyle satışlarda üst üste üçüncü çeyrekte düşüş yaşandığını duyurmasının ardından geldi. Starbucks ayrıca 2025 mali yılı için daha önce planlanmış bir görünümü askıya aldı.

"Yeni atanan CEO Brian Niccol, yatırımcılara düzenlediği bir konferans görüşmesinde, şirketin kapsamlı menüsünü sadeleştirme ve baristaların işlerini basitleştirerek hizmeti hızlandırma planlarını özetlerken, "Müşterileri geri kazanmak için stratejimizi kökten değiştirmemiz gerektiği açık" dedi.

"Pizza Hut, Taco Bell ve Chipotle Mexican Grill'in eski yöneticisi, "Deneyimlerime göre, öz kimliğimize geri döndüğümüzde ve sürekli olarak harika bir deneyim sunduğumuzda müşterilerimiz geri gelecektir" diye ekledi. ​"Net bir planımız var ve Starbucks'ı tekrar büyümeye döndürmek için hızla hareket ediyoruz."

Oleato, içeceğin ilhamının Sicilya'ya yaptığı uzun bir seyahatten sonra geldiğini söyleyen eski CEO Howard Schultz'un fikriydi; burada bir çorba kaşığı kadar içme geleneğiyle tanışmıştı. sızma zeytinyağı sabah kahvesinden önce. Daha sonra zeytinyağını doğrudan kahveye karıştırmaya başladı.

Kahve serisinde, bir çorba kaşığı Nocellara del Belice sızma zeytinyağı ile yapılan beş sıcak ve soğuk demlenmiş içecek yer alıyordu. ödüllü yapımcı Partanna'da.

İçecek hattı İtalya'da ilk kez piyasaya sürüldü Şubat 2023'te piyasaya sürüldü ve o zamandan beri Kanada, Çin, Fransa, Japonya ve Birleşik Krallık'taki mağazalara yayıldı. Starbucks, 2024'te satışların düştüğü uluslararası mağazalarında Oleato'yu durdurup durdurmayacağını kamuoyuna açıklamadı.

Oleato içecek serisi, bir buçuk yıl boyunca hem coşkuyla hem de şüpheyle karşılandı.

Başlangıçtan itibaren bazı uzmanlar Starbucks'ın bir şirket olabileceğini umuyordu küresel zeytinyağı elçisi Yeni nesil tüketicilere sızma zeytinyağını tanıtmak ve zeytinyağı üreticileri için yeni bir platform sağlamak.

ABD'deki bazı Starbucks şubeleri şişeler bile satıyordu Oleificio Asaro dal 1916​'s Partanna İçecekleri yapmak için kullanılan sağlam karışım. Ancak, bu ek satış kanalının Sicilyalı üretici üzerinde nasıl bir etkisi olduğu belirsizdir.

O zamanlar iyimser olan Schultz'un Oleato'nun ​"kahve endüstrisini dönüştürün” ve halefi Laxman Narasimhan, içecek lansmanını şöyle tanımlıyor: ​""çok başarılı" ve ​"Müşteriler ve eleştirmenler, içeceğe "son beş yıldaki en iyi beş ürün lansmanından biri" diyordu karışık incelemeler.

Bazı müşteriler keyif alırken ​""süper zengin, kremamsı ve cevizli bir tada sahip" diğerleri ise zeytinyağı kahvesi içtikten sonra kramp ve müshil etkisi yaşadıklarını bildirdiler. Diyetisyenler bunu yüksek yağ ve kafein seviyelerinin birleşimine bağladılar.

Bloomberg News'e konuşan bazı mağazalardaki baristalar ve yöneticiler de ürünün pek de popüler olmadığını doğruladı.