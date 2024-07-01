Bu Yaz Deneyebileceğiniz Üç Sevilen Yunan Yemeği

Yunanistan'da yaz, ülkenin klasik yemeklerinden bazılarını denemek için mükemmel bir zamandır. Zamanın sisleri arasında kaybolan bir gelenekle ülkenin mutfağı, ünlü kültürün temellerini vurguluyor. Akdeniz diyeti en güzel haliyle, sızma zeytinyağı ön planda.

"Atina merkezli endokrinolog ve diyabet uzmanı Maria Prokopiou, "Yunanistan yazı sadece deniz ve güneşle ilgili değil, aynı zamanda lezzetlerle de ilgili" dedi. Olive Oil Times. ​"Ülkenin zengin tarihini ve bereketli topraklarını yansıtan renklerle dolu lezzetler.”

Yunan mutfağı eşsiz bir renk ve tat buketidir. Harika tadının yanı sıra, sağlık açısından pek çok faydası olan eser elementler, antioksidanlar ve vitaminler açısından da zengindir. - Maria Prokopiou, endokrinolog ve diyabet uzmanı

"Yaz aylarında Yunanistan'a gidip, ülkenin çeşitli tariflerinde yer alan domates, patlıcan, fasulye, bamya ve kabakların yanı sıra maydanoz, dereotu, kekik, nane gibi otların tadına bakmamak neredeyse imkansız.”

Renkli iken Yunan salatası Lezzet tomurcuklarını cezbeden Prokopiou, sıcak Yunan yazında denemesi keyifli birkaç yemek daha sıraladı.

Musakka

Sızma zeytinyağı, geleneksel Yunan mutfağının kralı musakka'da merkezi bir rol oynar. (Fotoğraf: Facebook aracılığıyla Spyros Papailias)

Ülke çapındaki her restoran ve meyhanede servis edilen musakka, pişirildiğinde altın rengine dönen bir kat beşamel sosla kaplanan et ve patlıcan güvecidir.

"Geleneksel Yunan mutfağının kralı musakkadır” dedi Prokopiou. ​"Orijinal tarif, süt, un ve zeytinyağıyla yapılan kremalı beşamel sosla kaplanmış, domates ve otlarla hazırlanan sotelenmiş patlıcan ve kıyma katmanlarını içeriyor.

Temel beşamel, meyane oluşturmak için unla karıştırılmış tereyağıyla yapılsa da, Yunanistan'da sıklıkla görülen bir değişiklik, daha sağlıklı bir sonuç için tereyağının eşit miktarda zeytinyağıyla değiştirilmesidir.

Musakka'nın yüzyıllar önce Ortadoğu'da ortaya çıktığı düşünülüyor. Ancak kesin kökenleri gizemlidir. Zamanla yemek, Osmanlı İmparatorluğu da dahil olmak üzere farklı mutfaklardan unsurları birleştirerek dünya çapında bilinen ikonik Yunan yemeği haline geldi.

Efsaneye göre yemeğe Fransız dokunuşu olan beşamel, ünlü Yunan şef ve Fransız gastronomi savunucusu Nikolaos Tselementes tarafından 1920'lerde eklenmiştir.

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Musakka, mükemmel lezzetinin yanı sıra insan vücuduna çeşitli besinler de sunar.

"Patlıcanın kabuğunda ve etinde lif, potasyum ve kan kolesterolünü düşüren ve beyin hücreleri için koruyucu olduğu düşünülen bir madde olan nasunin gibi birçok antioksidan bulunur" dedi Prokopiou.

"İnsan vücudu da kaliteli hayvansal protein ve demiri kıymadan, kalsiyumu sosta kullanılan sütten, enerjiyi ise undan alıyor” diye konuştu.

Patlıcan kabuklarında bol miktarda bulunan kimyasal bir bileşen olan Nasunin, beyin iltihabını azaltma gibi insan sağlığına faydalı etkileri ve gıda endüstrisindeki potansiyel uygulamaları nedeniyle bilim adamlarının büyük ilgisini çekti.

"Ancak diyet yapanlar veya günlük kalori alımına dikkat edenler için musakka, patlıcanın kızartılması veya fırınlanması ve etin ne kadar yağsız olmasına bağlı olarak kalorisi yüksek olabileceğinden ölçülü olarak tüketilmelidir" dedi.

Ev aşçılığı yapmak isteyen kişiler için musakka, hazırlanması karmaşık bir yemektir. Ancak doğru yapıldığında zorlu damak zevklerini cömertçe ödüllendirir. Modern bir yaklaşım, yemeği daha sağlam hale getirmek için patlıcanları ve ince dilimlenmiş patatesleri yemeğin tabanı olarak kullanmaktır.

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Bazı şefler musakkanın daha hafif bir versiyonu için beşamel yerine basit yoğurt sosu kullanılmasını öneriyor. Bu sos, Yunan süzme yoğurdu, yumurta ve bir miktar hindistan cevizi ile kolayca hazırlanır.

Μoussaka, kıyma yerine sotelenmiş mantar veya domatesli mercimek sosu ve beşamel sos yerine patates püresi yerine bir vegan yemeği de olabilir.

Yeşil fasulye Lathera

Sızma zeytinyağı, yeşil fasulye köpüğünün bileşenlerinin birleşmesine yardımcı olur. (Fotoğraf: Pixabay)

Yeşil fasulye (Fasolakia Zeytinyağında pişirilen, Yunan mutfağının özel bir yemek ailesine ait olan bir Yunan yemeğidir. latheraanlamı ​'zeytinyağında."

Lathera, vejetaryenler veya etsiz beslenmeyi takip edenler için mükemmel olan, zeytinyağında pişirilmiş bitki bazlı yemeklere yönelik düzinelerce tarif içerir.

"Taze yeşil fasulye en bilinen temsilcisidir. lathera bulaşıklar," dedi Prokopiou. ​"Soğan, domates ve sızma zeytinyağı ile pişirilen bu ürünler, kalsiyum, fosfor, magnezyum, potasyum ve A ve K vitaminleri dahil olmak üzere iyi bir lif, vitamin ve eser element kaynağıdır.

Prokopiou, bu maddelerin yeşil fasulyeyi serbest radikallere karşı koruma sağlayan antioksidanlar açısından zengin bir gıda olarak sınıflandırdığını ekledi. ​"Üstelik kalorileri de düşük” dedi.

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Lathera Yemekler taze mevsimlik malzemelerle hazırlanıyor ve bütçeye uygun ama lezzetli malzemelerle bütün aileleri doyurabilecek türden yemekler. Yeşil fasulye ve börülce, kabak ve kabak çiçekleri, bamya, bezelye, patlıcan ve enginarın hepsi yapılabilir. lathera yemekler.

Yunan şef ve yemek kitabı yazarı Dina Nikolaou'ya göre zeytinyağını sebzelerle birleştirmek, bir yemeğin lezzetini ortaya çıkarmanın anahtarıdır.

"Temel madde olan zeytinyağı ve sebzeler ​'Evlenmek en büyük lezzeti vermek için," dedi Nikolaou. ​"Ve eğer eşlik edersek lathera bir parça beyaz peynirle lezzetin mükemmelliğinden bahsedebiliriz.”

Ayrıca sızma zeytinyağının hazırlanmasında kullanılan lathera Tarif, yemeğin besin değerini artırır.

Bilimsel araştırmalar sızma zeytinyağı fenollerinin içinde pişirilen sebzelere aktarıldığını bulmuştur. Ayrıca bazı sebzelerde bulunan bazı besinler, zeytinyağı varlığında insan vücudu için daha biyolojik olarak kullanılabilir hale gelir.

gemista

Gemista, Yunanistan'da her yerde bulunan, sızma zeytinyağıyla demlenmiş bir yaz yemeğidir ve hoş çocukluk anılarını anımsatır. (Fotoğraf: Facebook aracılığıyla Dimitra Christidi)

Hiçbir yiyecek Yunanlılar için çocukluk anılarını bundan daha fazla canlandıramaz Gemista.

Geleneksel olarak yaz aylarında tüm aile için bir Pazar yemeği olan gemista (anlamı ​'doldurulmuş'), pirinç dolgusu ile doldurulmuş domates ve biberlerden oluşan bir tepsi fırınıdır.

"Gemista, içi boşaltılmış domates ve biberlerden yapılıyor” dedi Prokopiou. ​"Daha sonra etleri zeytinyağı, maydanoz, rendelenmiş elma, rendelenmiş mizithra peyniri ve pirinçle sotelenerek iç dolgusu yapılıyor ve içi boşaltılan sebzelerin içi dolduruluyor. Daha sonra sebzelere sızma zeytinyağı serpilerek fırınlanıyor.”

Mizithra, düşük kalorili, az yağlı geleneksel bir Yunan koyun veya keçi sütü peyniridir. Makarna tariflerinde çeşni olarak rendelenmiş halde yaygın olarak kullanılır.

Botanik olarak meyve olarak sınıflandırılan ancak çoğunlukla pişirildiği veya salatalarda kullanıldığı için yaygın olarak sebze olarak kabul edilen domatesler, likopen bakımından zengin, bir antioksidan.

Prokopiou, domatesler piştikçe likopenin daha fazla kullanılabilir hale geldiğini ve bunun da yemeğin besin değerini artırdığını söyledi.

Pişirmeyle yumuşatılan ve tatlandırılan domates ve biberlerin kabukları da dahil olmak üzere gemista yemeğinin tüm parçaları yenilebilir.

Patlıcan ve yuvarlak kabak gibi diğer sebzeler de gemista yapmak için kullanılabilir. Birkaç patates püresi genellikle tabaktaki sebzeleri tamamlar.

"Gemista, bağışıklık sistemimizi güçlendiren zeytinyağı fenolleri, likopen, mineraller ve eser elementler dahil olmak üzere bir dizi sağlıklı madde sunuyor, "dedi Prokopiou. ​"Tek kelimeyle gemista, peynirden, karbonhidratlardan ve sebzelerden elde edilen proteini içeren tam bir yemektir.”

"Yunan mutfağı eşsiz bir renk ve tat buketidir” diye sözlerini tamamladı. Harika tadının yanı sıra, hangi yemeği seçersek seçelim, insan vücudu için sağlık açısından pek çok faydası olan eser elementler, antioksidanlar ve vitaminler açısından zengin bir zenginlik de sunuyor bize.”