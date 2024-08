'Artisanal' Zeytinyağı Üreticileri Roma'da Konuşma Stratejisiyle Buluşuyor

İtalyan Zeytinyağı Değirmencileri Derneği AIFO, 23 Mart'ta tüm gün çalıştay düzenledird Roma’da San Sebastiano al Palatino. Büyüleyici Palatine Tepesi kilise kompleksi, ücra bir kırsalda gibi hissediyor, ancak aslında Kolezyum'u Piazza Venezia'ya bağlayan süper otoyol benzeri caddeye yakın. Küçük ve orta ölçekli işletmelere sahip zeytinyağı üreticilerinden oluşan grup, düşük maliyetin en değerli olduğu bir dünyada yüksek kaliteli sızma zeytinyağının nasıl konumlandırılacağını tartışmak için bir araya geldi.

Puglia'daki zeytinler fotovoltaik çiftliklere yer açmak için sökülüyor. Bu beni titretiyor - Piero Gonnelli

Grup üyeleri, akademik dünyadan konuşmacılar, devlet kurumu temsilcileri ve danışmanlardan dinledi. Herkes kitlesel pazar markalarından farklılaşmanın anahtar olduğu konusunda hemfikir görünüyordu ve yüksek kaliteli zeytinyağının hak ettiği fiyatı elde etmesi uzun zaman ve çok fazla çalışma gerektiriyordu. Ayrıca zeytinyağı ekstraksiyonunun yan ürünlerinin nasıl işlenmesi gerektiğine dair ateşli bir tartışma vardı.

Piero Gonelli, AIFO başkanı ve kurucu üyesi, düşük fiyatların sektör üzerindeki sonuçlarını vurgulamak için, ​"Bugün, Puglia'daki zeytinler fotovoltaik çiftliklere yer açmak için sökülüyor. Bu beni ürpertir. Toskana'da zeytinliklerin yüzde 50 ila 60'ı terk edildi. ”Gonnelli, tarafından profilli Olive Oil Times, Toskana'da zeytin yetiştirir ve yağ üretir ve şişeler. Toskana zeytinyağı, diğer bölgelerden gelen yağlara göre bir prim taşıdığı için son rakam özellikle endişe vericidir.

İtalyan tüketiciler ortalama olarak her on ila on beş günde bir litre zeytinyağı alıyor. Tüketiciler yeterli miktarda yağ satın alıyor, ancak AIFO üyelerine göre kalitesi yok. Pazarlama uzmanı ve eski bir süpermarket zinciri yöneticisi olan Mauro Loy, sızma zeytinyağının yaklaşık% 85'inin süpermarket zincirlerinden satın alındığını bildirdi. Seçim, büyük ölçüde indirimde olanlara göre yönlendirilir. AIFO üyeleri, tüketicilerin yüksek kaliteli yağları ile büyük marka paketleyicilerin standart sızma zeytinyağı arasında seçim yapmasını istiyor. (İtalyan tüketiciler halihazırda standart ve yüksek kalite olmak üzere iki tür süt seçeneğine sahiptir.) AIFO üyeleri yalnızca İtalyan tüketicilere bakmakla kalmıyor, aynı zamanda ABD, Uzak Doğu ve Rusya gibi genişleyen pazarlara ulaşmanın yollarını da araştırıyor.

AIFO Başkan Yardımcısı Giampaolo Sodano, profili Olive Oil Times ve etkinliğe başkanlık eden kişiler, seminerin Mayıs ayında Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda lobi yapmak için belgelerin toplanacağı yıllık toplantıya kadar götürdüğünü açıkladı. AIFO, özellikle mesleğin tanınmasıyla ilgileniyor Mastro Oleario veya Master Oil Yapımcısı. Aynı şekilde, Gonnelli gibi bazı üyeler kelime ve konsepte inanır. zanaat yaptıklarını en iyi şekilde açıklar ve tüketicilerle bağlantı kurmak için kullanılması gerekir. Gonnelli, tüketicilerin geleneksel bira ve geleneksel makarnaya zaten aşina olduğunu belirtti.

Perugia üniversitesinden Profesör Maurizio Servili, çok liberal uluslararası standartların her bir ülke tarafından daha da sulanan standartlarla azaltılmasından dolayı, farklılaşma ve İtalyan yüksek kalite kavramının gerekli olduğunu vurguladı. Profesör Servili, ​"Arjantin şu anda COI'nin (Uluslararası Zeytin Konseyi) bir üyesidir, yine de Arjantin, sızma zeytinyağının yüzde 1.5'lik uluslararası sınır yerine yüzde 1'lik bir linolenik aside sahip olmasına izin vererek kendini küçük bir standart haline getirdi. Uluslararası yüzde 4.5'lük sınır yerine yüzde 4 olabilen kampesterole izin veren standartlar belirlediler. " Servili bunu yeni standartların aspir yağı ile tağşişe kapıyı açtığını ve Avustralya'nın Arjantin'dekine benzer standartlar oluşturduğunu söyleyerek takip etti. Ona göre, herkes için bedava olacak.

Çeşitli konuşmacılar neyi tanımladığını tartıştı ​"Yüksek Kaliteli İtalyan ”. Hepsi olmasa da bazıları DOP ve IGP kategori için dikkate alınacaktır. Bazı konuşmacılar, kategori için yeterince iyi olmayan coğrafi olarak belirtilmiş yağların olduğu görüşünü dile getirdi. Yağların incelenmesinde nesnel kimyasal analiz kritik olacaktır. Sodano, tüketicilere açık ve net etiketler sunulması gerektiğini söyledi. ​"kesin (izin verilen minimum) sayıda polifenol vermelidir. " Bu, sağlık açısından önemli olarak kabul edildi, çünkü yüksek kaliteli yağ, sağlığı iyileştirici özelliklerde standart bir sızma zeytinyağına göre daha zengin.

Profesör Massimo Pizzichini, zeytinyağı ekstraksiyonu sırasında oluşan atıklardan polifenollerin yakalanmasını içeren projeleri ve patentleri hakkında ilginç bir sunum yaptı. Polifenollerden ve zeytin ağaçlarının yaşamındaki rolünden bahsetti; koruyucu olarak, ağacı ve meyveyi zeytin sineğinden ve zararlı bakterilerden korudu. Profesörün girişimci şirketinde PhenoFarmZeytinyağı ekstraksiyonundan elde edilen polifenollerin yüzde 98'ini içeren prina ve bitki suları membranlar kullanılarak izole edilmektedir. Gıda, ilaç ve kozmetik şirketlerinden polifenollere güçlü bir talep bekliyor ve zeytinyağı üreticilerini projelerine satın almadıkları için azarladı. Öfkesi bir sessizlik, nefes nefese ve gergin bir kahkaha ile karşılandı ve herkesi öğleden sonraya kadar uyanık tuttu.