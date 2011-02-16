Edwin Frankel: California Zeytin Yağı Daha Yüksek Standartlara Alıyor

Dünyanın en seçkin kimyagerleri arasında yer alan Dr. Edwin Frankel, hem saygın bir simge hem de akranları arasında müthiş bir güçtür. Lipid oksidasyonu konusunda yerleşik bir uzman olan Frankel, daha iyi analitik yöntemlere dayalı standartları iyileştirmek için çalışarak odağını sızma zeytinyağına çevirdi. Cesur ve tartışmalı, yakın zamanda yayınlanan bulguları, Kaliforniya zeytinyağı için bilimsel adımlara giden yolu açarken endüstrinin dikkatini çekti.

Dünyada akranı olan kimse yok. - UC kimyager Bruce German

Kaliforniya zeytinyağı endüstrisinin güçlü bir destekçisi olan Frankel, Kaliforniya EVOO'nun Avrupa'dan ve hatta Avustralya'da önerilenlerden daha yüksek kriterleri karşılayabilmesi için daha iyi standartlara sahip manzaralarına sahiptir. ​"Kaliforniya, Kaliforniya zeytinyağını dünyanın herhangi bir yerinde kalite ve sağlık için en bilimsel olarak belgelenmiş hale getirecek bir konumda, ”dedi Frankel'in yıllar boyunca en büyük işbirlikçisi UC Davis profesörü ve gıda kimyacısı Bruce German. ​"Kaliforniya, ürününü bilimsel olarak ön plana çıkaracak konumda ”diyor Frankel'in bunu yapacağından emin olan Alman. ​"Dünyada akranı olan kimse yok. ”

Tadı, Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından sızma zeytinyağını test etmek için kullanılan ana kriter olsa da, tadı özneldir, diye açıklıyor Almanca. Kimyasal analiz, çoğunlukla bir yağın karıştırılmış veya bozulmuş olduğunu düşünmek için yapılırsa, peroksit değeri (PV) oksidasyonu ölçmek için kullanılan ayırt edici özelliklerden biridir. Sorun şu ki, Alman notları, ​"Çoğu insan oksidasyonu nasıl ölçeceğini bilmiyor. Ed bunu yapmak için eşsiz bir niteliktedir. ”

Geçen yılın tartışmalı raporu UC Davis Zeytin Merkezi endüstrinin bunu bilmesini sağlayın. Frankel'in bilim adamları ekibi, ithal zeytinyağı örneklerinin yüzde 69'unun ve sızma zeytinyağı etiketli California zeytinyağı örneklerinin yüzde 10'unun EVOO için uluslararası kimyasal ve duyusal standartlarda başarısız olduğunu buldu. Raporda, ​"Laboratuvar testlerimiz, IOC ve USDA kimyasal standartlarının genellikle sızma duyusal standartlarda başarısız olan kusurlu zeytinyağını tespit etmediğini gösterdi. ”

Raporda ayrıca IOC ve USDA zeytinyağı standartları daha ucuz rafine yağlarla eski, düşük kalite, oksidasyon ve tağşişe işaret eden Alman / Avustralya DAG'leri ve PPP standartlarını dahil ederek daha etkili olacaktır. IOC'nin yanı sıra, zeytinyağı ithalatçılarını temsil eden bir ticaret birliği olan Kuzey Amerika Zeytinyağı Birliği (NAOOA), bu yöntemlerin güvenilmez olduğunu düşünerek çalışmaya katılmadı.

"IOC'de hiç arkadaş edinmiyor, ”dedi. Amerikan Petrol Kimyacıları Derneği (AOCS) dedi Frankel. ​"İçeri girmeye çalışan bir yabancı. Gerçekten zorluk çekecek ”dedi, ancak Frankel'in tanınmış azminin ve yeterli soru sormanın insanların zihinlerini açacağını kabul ediyor. Dr. Frankel ile çalışma ayrıcalığına sahip olanlar, ne bekleyeceklerini bilirler.

Korumasız dürüstlükle eşleştirilmiş yüksek analitik standartlar Dr. Frankel'in çalışmalarını tanımlar ve meslektaşlarına saygı duymasını sağladı. ​"Gerçeği aramak ve konuşmak cesaret ister, ”diyor UC Davis Zeytin Merkezi Müdürü Dan Flynn, etiketleme konusunda doğruluk için Dr. Frankel ile yakın bir şekilde çalıştı. ​"Meslektaşları verniksiz vermek için ona güvenebilirler. ”

Dr. Frankel tam da bunu yapmakta üretken oldu. 92 makale yayınladı ve çalışmaları 1100 kez atıfta bulunarak, kendisini alanında en çok atıf alan yazarlardan biri olarak ayırdı. Frankel'i şöyle tanımlayan Cantrill'e göre, Amerikan Petrol Kimyacıları Derneği'nin (AOCS) verebileceği hemen hemen her ödüle de sahip. ​"bir dünya lideri ve lipid oksidasyonu konusunda uzman. ”

Frankel, 31'da Baş Bilim Adamı olarak emekli olmadan önce, Illinois, Peoria'daki Tarım Departmanı'nda 1989 yıl çalışarak geçirdi ve ikinci kariyerine, açıkça gerçek arayışı, mezun olduğu UC Davis'te yardımcı profesör olarak başladı. Zeytinyağı, ilk olarak 1995 yılında İspanya'dan ziyaretçi bir bilim adamıyla çalışma fırsatı bulduğunda ilgisini çekti.





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Yerel bir kooperatif pazarından birkaç ithal ve Kaliforniya zeytinyağı örneğini 0.4 peroksit değerine (PV) sahip rafine, ağartılmış ve kokusu giderilmiş bir yağla karşılaştırdılar. Yağların tümü, 11 - 33 arasında değişen yüksek bir PV'ye sahipti. IOC standardı, Frankel'in savunduğu 20çok yüksek. Fazla oksidasyon gerektirmez, bu çok az miktar çok istenmeyen aroma bileşikleri üretebilir. " Araştırması, PV'nin oksidasyonu ölçmenin güvenilir bir yolu olmadığı ve İspanya'da yayınlanan kapsamlı araştırmalardan bazılarını çok eleştirdiği şeklindeki popüler olmayan görüşe götürdü.Kariyerim aşamasındayım, ”dedi Frankel,kritik olabileceğim yer. "

Bu örneklerin yüksek PV'sinin, EVOO'nun sonsuza dek kararlı olduğu yanılgısından kaynaklandığına inanıyor. Raflarda yıllarca duran örnekler var, dedi, açılmamış bir şişenin gerçek saklama ömrünün bir yıldan fazla olmaması gerekiyor. ​"Diğer yağlar, ”diye açıklıyor Frankel, ​"tarihli ve rafta çok uzun süre kaldıklarında değiştirilirler. Bu zeytinyağı ile yapılmaz. Geçen yılın UC Davis bulgularına ve Dr. Frankel’in ​"İthal tarih çok sorgulanabilir. ”

UC Davis raporu sadece başlangıçtı. Frankel'in en son araştırması, ilk olarak ele alınan iki perspektifte yayınlandı. EVOO kimyasında karışım, oksidatif stabilite ve antioksidanlar. İkinci baraj meydan okuyor zeytinyağı erdemi ile övünen beslenme iddiaları. ​"Bana göre, ”dedi. ​"bu iddialar büyük ölçüde abartılmış olabilir ve sağlam bilimsel kanıtlara dayanmayabilir. ”Bu iddialarla ilgili asıl sorunu ​"İspanyolların zeytinyağının besin değerini ölçmek için bilimsel olarak doğrulanmamış şüpheli analitik yöntemler ve ticari kitler kullanarak büyük miktarda kaynak harcadığını açıklayan Frankel, "berbat yöntemlerin kullanılması" dedi. ​"Hızlı ve kirli metotlar arıyorlar. Verilerin çoğu sorgulanabilir. Daha iyi yöntemler kullanmaları gerektiğinde büyük para kullanıyorlar. ”

Dr.Frankel'in araştırmasının nasıl alındığına bakılmaksızın, zeytinyağı endüstrisi, başlattığı ilerlemeden yararlanmaya devam ediyor. Onun dürtüsü ve bütünlüğü, uzmanlığına rehberlik etmiş ve onu eşsiz bir konuma getirmiştir. Dan Flynn'in sözleri, Frankel'den söz ettiğinde Kaliforniya'ya ve tüm endüstriye hitap ediyor, ​"O büyük bir figür ve dikkatini zeytinyağına çevirdiği için çok şanslıyız. "