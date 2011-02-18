Olive Council, Aussie Standartlarına “Ticaretin Önündeki Engelleri” Çağrıyor

Önerilen kısımların aranması Avustralya ve Yeni Zelanda için zeytinyağı standartları mümkün ​"uluslararası ticaretin önündeki engeller ”. ​"Daha kolay ”, Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) bugün taslak yönergelerin yeniden değerlendirilmesini tavsiye eden bir bildiri yayınladı.

Başlıklı ifade ​"IOC, Avustralya / Yeni Zelanda Standart Zeytinyağları ve Zeytin Püresi Yağları Taslağı Hakkında Yorumlar”, Yaklaşık yirmi kişi ortaya koydu ​"IOC standartlarına göre farklılık gösteren veya mevcut olmayan tanımları, zeytinyağı kategorilerini ve test yöntemlerini içeren tutarsızlıklar ”veya önerilen standartların mevcut IOC sözleşmelerine uygun olmayan kısımları. ​"Bu mantıklı olurdu ”dedi. ​"Avustralya / Yeni Zelanda taslak standardının yeniden incelenmesi için. ”

IOC üyesi olmayan Avustralya ve Yeni Zelanda, mevcut IOC kurallarının bölgenin tüketicilerini ve üreticilerini yeterince koruyamadığını uzun zamandır savunuyorlar. Standartların hazırlanmasına yardımcı olan Leandro Ravetti söyledi Olive Oil Times​"Şu anda yüksek değerli sızma zeytinyağı olarak aldatıcı bir şekilde tohum yağları ve / veya düşük kaliteli zeytinyağı satarak mevcut önemli fiyat farkından kazanç sağlayan vicdansız operatörler bu yeni düzenlemeden ciddi şekilde etkilenecek. Bu arada, Avustralya, Yeni Zelanda ve denizaşırı ülkelerden gelen gerçek ve dürüst operatörler, yüksek kaliteli ürünlerinin korunduğu ve tanındığı eşit şartlar altında bir oyun alanı avantajından yararlanacaklar. "

Konseyin geçen yılki UC Davis çalışmasında kullanılan yöntemlere yanıtını hatırlatan kapanışta, IOC protokollerinden bir başka Yeni Dünya sapması, bugünkü açıklamada şu sonuca varıyordu: