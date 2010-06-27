Çin Tüketicileri Zeytinyağlı Seçimler ile Karışık

Zeytinyağı yaşlanmayı azaltır, kalp hastalığının tahribatına karşı birinci sınıf bir diyet savunmasıdır ve ayrıca harika bir tada sahiptir. Bu, ortalama bir Çinli tüketiciyi biraz zor durumda bırakan, yaşanması gereken bir ündür. Şaşırtıcı seçenekler dizisi ve kafa karıştırıcı pazarlama mesajları, birçok Çinli tüketicinin ne satın alacağı konusunda kafasını karıştırıyor.

Sorun şu ki, aşırı hevesli pazarlama ve tuhaf fiyatlandırmanın karışımı, yeni başlayanların buğdayı samandan ayırmasını zorlaştırıyor. Her zeytinyağı markası ne kadar sağlıklı olduğu, doymamış yağ oranının ne kadar yüksek olduğu, ne kadar saf olduğu ve ne kadar kaliteli olduğuyla övünecektir. Ama tabii ki bu sizin için bir reklam. İyi ve kötüyü birbirinden ayırmak için sayıları kullanmaya ne dersiniz? Eh, sayıları bulabilirseniz ve sonra onlara inanırsanız işe yarayabilir. Konuyla ilgili Çin raporları, çoğu zeytinyağının etiketinin ortalama tüketici için kafa karıştırıcı ve anlaşılması zor olduğunu söylüyor.

Herkes taze zeytinyağı ister, değil mi? O halde etiketin bir yerinde damgalanmış olması gereken üretim tarihine bir bakın - ancak okuduğunuz tarihin zeytinlerin sıkılıp preslendiği tarih (buraya ülkeyi yazın) mi yoksa her şeyin Çin'de paketlendiği tarih mi olduğundan emin değilsiniz. Son kullanma tarihi ve diğer kritik bilgiler de aynı. Ekim 2009'da Çin, zeytinyağı ve ambalajı için bazı yasalar ve standartlar koydu, ancak bu Çinli gazetecinin raflarda bulduğu şey hala arzulananın çok gerisinde.

Ama aldığınız şeyin karşılığını ödüyorsunuz, değil mi? Eh, öyle düşünmek istersiniz ama 1 yuan (yaklaşık 200 ABD doları) değerindeki 29.40 litrelik İtalyan sızma zeytinyağı ile 2.5 yuandan (20 ABD doları) daha ucuz olan 2.94 litrelik zeytin artı ayçiçek yağı arasındaki farkı ne haklı çıkarabilir? İçinde birazcık bile zeytin olması bazı yemeklik yağları zeytin içermeyenlerden daha pahalı hale getiriyor gibi görünüyor. Eğer zeytin fiyat farklarını açıklayan sihirli bileşense, birinci sınıf ürünlerin fiyatının neden bu kadar pahalı olduğunu hayal edebilirsiniz. Başka bir deyişle, pazarlamanın en iyi yaptığı şey budur - fiyatları her yerde şişirmek - ama bunun tüketici için en iyi olup olmadığı başka bir konu.

Bazı Çin raporları yağın nasıl seçileceği ve seçileceği konusunda tavsiyelerde bulunur. Yağın berraklığına bakın derler. Kalın mı yoksa ince mi görünüyor? Rengi çok koyu mu yoksa çok açık mı? İyi markalara bağlı kalın derler. Daha fazla pazarlama, daha fazla kafa karışıklığı.

Tabii ki, iyi markaların çoğu ithal, stokta kavşak veya daha yüksek gelirleri ve Batılı geçmişleri nedeniyle ortalama Çinlilerden çok farklı bir tüketici kitlesi oluşturan ve her şeyi anlayıp kendilerine uygun bir şey bulana kadar epey kafa yormaları gereken gurbetçilere yönelik daha lüks bakkallar.