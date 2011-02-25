Gawel: IOC'nin Zeytinyağı Standartlarına Tepkisi Daha "Retorik"

Uluslararası Zeytin Konseyi'nin (IOC) son zamanlarda önerilen Avustralya ve Yeni Zelanda zeytinyağı standartlarına yanıt Aralık ayında piyasaya sürülen Avustralya'nın zeytinyağı ağır ağırlıkları tarafından belirgin bir şüpheyle karşılandı. IOC, kılavuzların potansiyel olarak etiketlenerek yeniden gözden geçirilmesini tavsiye etti ​"uluslararası ticaretin önündeki engeller ” ​"karıştırmayı kolaylaştırır ”.

Yanıtı, temelde, taslağın tüm yollarının çok ayrıntılı bir listesidir. Avustralya ve Yeni Zelanda standardı IOC ticaret standardı hükümlerinden farklıdır. IOC'nin sınırlarının neden daha uygun olduğuna veya mantığını destekleyecek kanıtlara dair çok az açıklama var.

Zeytinyağı uzmanı Richard Gawel yeni kimyasal standardın ticarete engel olacağı ifadesinin gerçeklerden çok retorik olduğunu söyledi. ​"Standardın önsözü, IOC standartları Gawel, “Avustralya zeytinyağının doğal kimyasındaki aralıklar hakkında toplanan sağlam verilere dayanıyordu” dedi.

"Bunun anlamı, birkaç standardın gevşetilmiş olmasıdır. Herhangi bir şey varsa, bu serbest ticareti kolaylaştıracaktır. Sağduyu, standartlar sıkılaştırıldığında serbest ticaretin kısıtlanmasını değil gevşemesini gerektirir. " Gawel, IOC'nin DAG'ler ve fiofeofitinler için önerilen testler konusunda daha endişeli göründüğünü söyledi.

"Özellikle ikincisi, hiç şüphesiz kıyılarımızı düzenli olarak süsleyen eski depolanmış AB petrolünün akışını durdurma potansiyeline sahip ”dedi Dr. Gawel. ​"Ancak standartlar bununla ilgilidir. Tüketicilerin ödeme yaptıklarını düşündüklerini aldıklarından emin olmak. ”

Öte yandan, Yeni Zelanda zeytinyağı ithalatçısı Graham Aitken William Aitken ve Co., Avustralya ve Yeni Zelanda'nın mevcut IOC kurallarının bölgenin tüketicilerini ve üreticilerini yeterince koruduğuna inanmadıkları yönündeki açıklamalara ateş açtı. Yeni Zelanda zeytinyağı pazarına çok dahil olan biri olarak, bunun yaygın olarak tutulan bir görüş olmadığını doğrulayabileceğini söyledi.

Geçen yıl, Avustralya tüketici örgütü Seçimi yayınladı Süpermarketlerde bulunan birçok ithal zeytinyağının güvenilmez olduğunu gösteren bir araştırma, test edilenlerin% 50'si minimum etiket standartlarını karşılamıyor. Bunlardan biri, William Aitken & Co.'nun Yeni Zelanda ithalatçısı olduğu Yeni Zelanda'nın en çok satan markası Lupi Extra Virgin idi.

Sayın Aitken, Yeni Zelanda petrol örneklerinin test için sık sık bağımsız Avrupa laboratuvarlarına gönderildiğini ve “… her zaman IOC standartları altında EVOO sertifikasına sahip olduklarını” söyledi.

Gawel, taslak standardın sadece ithal yağlara yönelik olmadığını, Avustralyalı üreticiler ve ithalatçıların da aynı şekilde etkileneceğini söyledi. Avustralya'da yapılan tüketici araştırmasının, sızma zeytinyağı satın almanın en güçlü itici gücünün, eski yağın taze yağ kadar sağlıklı olmadığı, algılanan sağlık yararları olduğunu gösterdiğini söyledi. Yeni standartların eski petrol ticaretini kısıtlayabileceğini söyledi.

"Avustralya endüstrisi, bir yerde bir tankta oturan bir önceki sezondan artık petrol kalması için yeterince büyük. Yani Avrupalılar bu konuda yalnız değiller. Standartlar ticareti ancak kasıtlı olarak belirlendikleri takdirde kısıtlayabilir, böylece bir grup bunları karşılayabilir ve bir başkası gerekli değildir. Buradaki durumun nasıl olabileceğini anlayamıyorum. "

Standardın taslak lideri Leandro Ravetti, taslak standardın kamuoyuna açıkken yorum yapamadığı sırada yorum yapamadığını, Avustralya Standartları ve zeytinyağı standardı üzerinde çalışan komitenin tüm meseleleri, özellikle de ticaret için teknik engeller içeren herhangi bir suçlamayı çok ciddiye aldığını söyledi. .



O da dedi ki IOC yorumu şimdiye kadar alınan yüzlerce yorumdan sadece biri.

Gawel ayrıca IOC'yi kampesterol sınırlarını nasıl belirlediği gibi gerekçelerini destekleyen verileri sağlamadığı için eleştirdi. IOC'nin taslak standarda verdiği yanıt, başlıklı bir tablo girişi sağlar. ​"kendi web sitesinin ana sayfasına bağlantı sağlayan ve limitlerinin nasıl belirlendiğine dair herhangi bir referans belge listelemeyen referans belgeleri ”.

"Önemli olan, neden kampesterolün yüzde 4 veya 4.5 veya hatta yüzde 4.8 yerine yüzde 2'e ayarlandığıdır ”dedi Dr. Gawel. ​"Tohum yağlarında zeytinyağından daha yüksek seviyelerde kampesterolün bulunduğunu kimse iddia etmez, bu nedenle zeytinyağındaki çok yüksek kampesterol seviyeleri, tütün için bir sigara tabancası olarak görülebilir.

"Bununla birlikte, doğası gereği, bu tür bir kanıt koşullara bağlıdır. Farklı EVOO'lar bu bileşende doğal olarak değişir ve bunu oldukça büyük ölçüde yapar. Öyleyse asıl soru, asılabilir bir suç haline gelmeden önce tam olarak ne kadar ikinci derece kanıt gerekli? " Avustralya standardının gerekçesini desteklemek için aslında kamuya açık veriler sağladığını söylüyor.

“[IOC'ler] varlık iddiaları ​'zeytinyağı nezaretindeki birinci dünya örgütü 'davalarını desteklemek için herhangi bir yol izlemiyor. Elbette davalarından eminselerdi, herkesin görmesi için her yere veri sıçratırlardı. ”

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Paul Miller, başkanı Avustralya Zeytin Derneği, bazı zeytinyağı meseleleriyle ilgilenen Avustralya hükümeti delegasyonunu desteklemek için Codex Alimentarius Yağlar ve Yağlar Komitesi'nde Malezya'da olduğu gibi IOC yanıtını görmemiş olsa da, böyle bir standart geliştirme sürecinin emin olduğunu söyledi. Avustralya kapsamlı ve yetkin bir ülkedir.

"Bana söylenenlere göre IOC yorumlarının süreci etkili bir şekilde eleştirdiği görülüyor ”dedi.