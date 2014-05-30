Konsey Zeytinyağı Tanımları ve Test Yöntemleri Üzerine Girdiler

Uluslararası Zeytin Konseyi

Açıklayıcı terimlerin kullanımını durdurma ​'saf 've ​'zeytinyağı tüketicilerini uzun zamandır yanlış yönlendiren hafif 'sanayi üyeleri tarafından aranan değişiklikler arasında Uluslararası Zeytin Konseyi şimdi hakkında geribildirim istiyor.

Terimin yeniden tanımlanması ​"Şu anda rafine zeytinyağı ve sızma zeytinyağı karışımını içeren ürünler için kullanılan zeytinyağı ”ve bir başka tüketici kafa karışıklığı kaynağı da Türkiye'den gelen bir teklifin bir parçası olarak masada.

Ve test ve parametrelere getirilen çeşitli değişiklikler arasında bir ​"hızlı ve basit ”ölçüm yöntemi fenolik bileşikler etiketlerdeki sağlık iddialarının kullanılmasına yardımcı olur.

Şeffaflığı artırmak için tasarlanmış yeni bir sistem altında, IOC bu tür önerileri yeni veya revize edilmiş analiz yöntemleri, parametreler veya limitler konusunda dağıtmaya başladı. Bugün, ilgili paydaşlardan 12 Eylül'e kadar bu tür 8 öneri ve davet edilen geri bildirimleri yayınladı. Öneriler dünyanın çeşitli yerlerinden geliyor ve IOC'nin eski sekreterliğinden değil, ancak son toplantılarında IOC kimya uzmanları tarafından incelenmiş ve 22-23 Mayıs Hırvatistan'daki toplantısında IOC Danışma Komitesi tarafından tartışılmıştır.

Bunlar:

- 270'tan 1.1'a rafine zeytin yağı için K1.25 (UV absorpsiyon) limitinin ve 270'tan 0.9'a zeytin yağı için K1.15 limitinin gevşetilmesi. IOC'nin Türkiye delegasyonu tarafından önerilen bu, zeytinyağını diğer ülkelere ihraç ederken mevcut değerleri korumanın zorluğuyla bağlantılı ve ticareti kolaylaştırmayı amaçlıyor.

- Bakır pirofeofitin içeriğinin belirlenmesi için yeni bir yöntem zeytin ezmesi yağı. Tayvan Gıda ve İlaç İdaresi tarafından sahtekarlıkla mücadele etmek için önerildi, yani bakır pirofeofilin ​"yeşil "zeytin prina yağı.

- Rutin kullanımı ​"zeytinyağlarındaki fenolik bileşik içeriğinin ölçümü için basit, hızlı ”kolorimetrik yöntem (hidroksitirosol ile ifade edilen Folin-Ciocalteu). IOC uzmanları tarafından önerilen ve etiketlerde beslenme iddiaları için yararlı.

- Metil esterlerin hazırlanması, yağ asitlerinin tayini ve trans yağ asitlerinin tayini için olmak üzere üç analiz yönteminin bir arada kombinasyonu. IOC standardındaki yöntemlerin basitleştirilmesi olarak IOC yöntemleri üzerine bir çalışma grubu tarafından önerilmiştir.

- Yeni veya değiştirilmiş bir tanım ​"zeytin yağı".; silinmesi ​"adi zeytinyağı ”kategorisi; asitliği> yüzde 2.0 olan yağların sınıflandırılması ​"lampante zeytin yağı"; kelimelerin silinmesi ​"saf ”ve ​"“Işık; ve terimin değiştirilmesi ​"iyi dengelenmiş ” ​"yüksek yoğunluklu acı ve keskin ”. Türk delegasyonu tarafından zeytinyağını daha iyi tanımlayarak ve tanımlayarak tüketicileri yanıltıcı önlemek için önerildi. ​"Kategorilerin basitleştirilmesi ve daha açıklayıcı terimlerin kullanılması, ürünün uluslararası ticaretini ve tüketici anlayışını geliştirecektir. ”

Tekliflerin tam listesi IOC web sitesinde yayınlanmaktadır. IOC, yazarlar tarafından yürütme sekreteryasına teslim edildiklerinde teknik teklif taslağı taslağında yükseltileceğini söyledi.