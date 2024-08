Az Yağlı Vegan Diyet, LDL Kolesterolünü Zeytinyağıyla Zenginleştirilmiş Diyetten Daha Fazla Düşürebilir

Yeni araştırmalar, az yağlı vegan bir diyeti takip etmenin, sızma zeytinyağı yüksek risk altındaki bireylerde LDL kolesterol düzeylerini düşürebilir. kalp-damar hastalığı sızma zeytinyağıyla desteklenen bir vegan diyetinden daha fazlası.

Geçiş ders çalışmaJournal of the American Heart Association (JAHA) dergisinde yayınlanan araştırmada, bireylerin zeytinyağıyla zenginleştirilmiş diyete kıyasla az yağlı bir diyet uyguladıktan sonra daha fazla kilo verdiklerini ve daha düşük LDL kolesterol düzeyleri gösterdiklerini buldu. Ancak bazı önde gelen araştırmacılar çalışma tasarımını eleştirdiler.

"Florida Üniversitesi'nden araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Andrea Krenek, "Sızma zeytinyağı da dahil olmak üzere bitkisel yağların risk faktörleri üzerindeki etkisi konusunda kardiyovasküler hastalıklar dünyasında bazı tartışmalar ve tartışmalar var" dedi.

"Akdeniz diyetleri genellikle çok fazla sızma zeytinyağı içerirken, az yağlı, bitki bazlı diyetler genellikle bundan kaçınılmasını önerir" diye ekledi. ​"Ancak her iki diyetin de kalp hastalığı riskini azalttığı biliniyor.”

"Krenek, "Bu konu bizim bilgimize göre tam gıda, bitki bazlı vegan diyeti kapsamında incelenmemişti, bu yüzden bu araştırma sorusunu araştırmak için bir çalışma tasarlamayı hedefledik" diye açıkladı. ​"Sızma zeytinyağının bitki bazlı modelin geri kalanıyla karşılaştırıldığında özellikle risk azalması sağlayıp sağlamadığını değerlendirmeyi amaçlayan çok fazla kanıt yoktu. "

Deneme aterosklerotik kardiyovasküler hastalık riski taşıyan 40 kişiyi içeriyordu. Her biri dört hafta boyunca ve birer haftalık arınma dönemi olan iki vegan diyeti uyguladılar.

Bir diyette katılımcılar dört yemek kaşığı California Olive Ranch her gün sızma zeytinyağı. Zeytinyağını çiğ tüketmeleri talimatı verildi; aksi takdirde ne zaman ve nasıl tüketileceğine dair herhangi bir talimat verilmedi. Diğer diyette katılımcılara mümkün olduğu kadar az, günde bir çorba kaşığından az zeytinyağı kullanmaları söylendi.

Her iki diyet de hayvansal gıdalar hariç bütün meyveleri, sebzeleri, tam tahılları, baklagilleri, kabuklu yemişleri ve tohumları içeriyordu.

İki diyet aşaması arasında katılımcılara, normal yeme alışkanlıklarına dönmelerine izin verilen bir haftalık bir arınma süresi verildi. Bu mola, ilk diyetin ikinci diyetin sonuçlarını etkilememesini sağlamak için yaygın bir araştırma uygulamasıdır.

Araştırmacılar, her diyet periyodunun başında ve sonunda katılımcıların metabolizması, klinik sağlığı, davranışı ve diyeti hakkında veri topladı. Katılımcılar her diyeti uyguladıkça araştırmacılar her birinin onları kişisel olarak nasıl etkilediğini ölçtüler.

"Önceki çalışmalar, rafine edilmişten sızmaya kadar uzanan zeytinyağının işlenmesinin lipid ve inflamatuar belirteçleri etkileyebileceğini göstermiştir, bu nedenle Akdeniz diyetlerinde de tüketilen sızma zeytinyağı sağlıyoruz "dedi Krenek.

Bilim adamları her iki diyetin de sağlık açısından faydalar sunduğunu buldu. ​"Krenek, hem yüksek hem de düşük sızma zeytinyağı diyetlerinin, hayvansal ürünleri içeren tipik diyetlerle karşılaştırıldığında, LDL kolesterol düzeyleri de dahil olmak üzere kalp hastalığı risk faktörlerini azalttığını söyledi.

LDL kolesterolü sıklıkla denir ​"Kötü kolesterol” çünkü atardamarda plak biriktirir ve bu plak birikerek kalp hastalığı riskini artırabilir.

Ancak Krenek, iki diyet arasında, özellikle kalp hastalığı riskinin temel belirteçleri açısından önemli farklılıklar olduğunu söyledi.

"Düşük sızma zeytinyağı diyeti, yüksek sızma zeytinyağı diyetine kıyasla daha fazla LDL kolesterolü ve lipid düşürücü sağladı, "dedi Krenek. ​"Diyet sırasına göre değerlendirildiğinde, yüksek sızma zeytinyağı ile başlayıp daha sonra düşük sızma zeytinyağına geçiş yapanların LDL'sinde azalma görüldü."

"Buna karşılık, düşük sızma zeytinyağı ile başlayan ve ardından ikinci dört hafta boyunca düşükten yükseğe sızma zeytinyağı ekleyenlerin LDL'sinde bir artış oldu "diye ekledi. ​"Bu, gelecekteki araştırma sorularına bilgi sağlamak için bazı ilginç bilgiler verdi."

Genel olarak, her iki diyet de kalp sağlığı ve iltihaplanma ile ilgili birçok önemli sağlık belirtecini azalttı.

Çalışmaya katılanlar her iki diyet aşamasında da vücut ağırlığında bir azalma yaşadılar ve az yağlı diyet sırasında daha fazla kilo kaybı gözlemlendi.

Araştırmacılar, kilo kaybının, tam gıdadan oluşan, bitki bazlı vegan bir diyette bile, sızma zeytinyağı da dahil olmak üzere eklenen yağ miktarının genel enerji dengesini ve sonraki sağlık belirteçlerini etkileyebileceğini gösterdiğini söyledi.

Araştırmacılar, her iki diyet aşamasında da diyet lifi tüketiminin arttığını gözlemlediler ve bunun LDL kolesterolü düşürmeye yardımcı olduğunu söylediler.

Tam gıdalardan doymamış yağlara geçişin ve doymuş yağların azaltılmasının muhtemelen olumlu sağlık sonuçlarına katkıda bulunduğunu eklediler.

Krenek'e göre araştırmanın en ilginç bulguları arasında şunlar yer alıyor: ​"Bitki bazlı bir vegan diyetinde, hem düşük hem de yüksek sızma zeytinyağı, standart omnivorluk modellerine kıyasla kalp hastalığı riskinin azalmasını destekler, ancak daha düşük alım, nispeten daha fazla alımla karşılaştırıldığında daha fazla lipid düşürücü sağlayabilir.

"Daha küçük miktarlarda tüketildikten sonra sızma zeytinyağının eklenmesi riskin azaltılmasını engelleyebilir" diye ekledi.

Ancak Brown Üniversitesi Miriam Hastanesi Zeytinyağı Sağlık Girişimi'nin kurucusu Mary Flynn, çalışmanın amaçlarını ve metodolojisini eleştirdi.

"Sızma zeytinyağı tipik olarak LDL kolesterolü düşürmez ve bu uzun zamandır bilinmektedir. Sızma zeytinyağı HDL'yi artıracak ve HDL fonksiyonunu iyileştirecektir" dedi. ​"Çoklu doymamış yağlar, LDL'yi tekli doymamış yağlara göre daha fazla düşürür, ancak aynı zamanda LDL'yi de oksitler ve oksitlenmiş LDL, ateroskleroza katkıda bulunur.

Flynn, sızma zeytinyağının birincil olduğunu ekledi sağlık yararları kardiyovasküler hastalıklarla ilgili olarak yağ değil fenoller.

Bir çalışmanın sonuçlarına dikkat çekti 2023 yorumu bunun baş yazarıydı. Çalışma şunu buldu: ​"Sızma zeytinyağı, diğer diyet yağları veya az yağlı diyetlerle karşılaştırıldığında, dekilitre başına 120 miligramdan daha yüksek başlangıç ​​değerleri için LDL‑c'yi azaltabilir ve daha yüksek toplam fenol içeriğiyle HDL‑c'yi doğrusal bir artışla artırabilir".

"Araştırmacılar, günlük sızma zeytinyağı içeren diyetlerin kilo kaybı ve uzun vadeli kilo kontrolü açısından etkili olduğunu yazdı. ​"Ayrıca toplam fenol içeriği kilogram başına en az 150 miligram olan sızma zeytinyağının LDL oksidasyonunu azalttığı gösterilmiştir.

"Bitkisel tohum yağı içeren bir diyet, LDL'yi sızma zeytinyağından daha fazla azaltabilirken, günlük sızma zeytinyağı içeren bir diyet, parçacıklar daha büyük olacağından ve oksitlenme olasılığı daha az olacağından daha sağlıklı LDL üretecektir" diye eklediler.

Flynn, JAHA'da yayınlanan çalışmanın bir sınırlamasının, kullanılan zeytinyağıyla ilgili ayrıntıların bulunmaması olduğunu söyledi. Araştırmacılar, Flynn'in sızma zeytinyağı ile sağlık sonuçları arasındaki ilişkiyi araştıran herhangi bir çalışma için gerekli olduğunu söylediği fenol sayısını yayınlamadı.

Flynn ayrıca araştırmacıların kalori ve besin alımına ilişkin değerlendirmesini de eleştirdi. Diyet hatırlamanın kalorileri değerlendirmenin en iyi yolu olmadığını, çünkü insanların son 24 saat içinde ne ve ne kadar yediklerine dair hafızalarının hatalı olduğunun bilindiğini söyledi.

Son olarak, çapraz geçişli çalışmada her iki deneme grubundan önceki ve sonraki kiloların kaydedilmediğini, bunun da her gruplama için iki diyetin sonuçlarını karşılaştırmayı daha zor hale getirdiğini ekledi.

"Araştırmayı yararlı bulmuyorum” dedi. ​"Her iki yönde de literatüre katkı sağlamaz.”

"Bu ülkedeki sağlık politikalarının yönlendirdiği sızma zeytinyağıyla ilgili bilgi eksikliği var, "diye ekledi Flynn, Amerikan Kalp Derneği'nin uzun süredir az yağlı diyetleri savunduğunu belirtti. yağın türü ne olursa olsun tüketildi.

"Sızma zeytinyağı farklı bir besindir. Zeytinin suyudur” dedi. ​"Bu, sağlık açısından bu kadar çok faydaya sahip olan tek gıdamızdır. Sızma zeytinyağıyla rekabet edebilecek hiçbir ilaç ya da yiyecek yok.”

Krenek ise çalışmanın sonuçlarının aşırı basitleştirilmesine karşı uyarıda bulundu.

"Çoğu insan sızma zeytinyağı ile avokado, fındık, tohum ve zeytin gibi tam gıda yağları kaynakları arasında karşılaştırma yapmadığından, büyük resimdeki diyet bağlamını, tercihleri ​​ve risk düzeyini pratikte not etmek her zaman önemlidir, "dedi Krenek.

"Risk faktörleri üzerindeki etkinin tamamı neyin karşılaştırıldığına bağlıydı" diye ekledi ve diyetlerin katılımcıların olağan yeme alışkanlıklarına göre nasıl ölçüldüğüne değindi.

Araştırmacılar, bu çalışmanın yalnızca yağ, karbonhidrat ve protein miktarından ziyade diyetteki yağ türlerine ve yiyecek seçimlerine odaklanmanın önemini vurguladığını söyledi.

Çalışmanın birkaç sınırlaması konusunda uyardılar; ​"Nispeten kısa bir çalışma süresi, ağırlıklı olarak iyi eğitimli beyaz kadınlardan oluşan bir örnek - daha büyük, daha çeşitli popülasyonlarda gelecekteki çalışmalara ihtiyaç vardır - ve aktarım etkileri; bu da katılımcıların ikinci diyet döneminin başlangıcındaki sağlık durumlarının aynı olmadığı anlamına gelir. ilkinin aynısı."

Araştırmacılar, bu alanı incelemenin bir sonraki adımının, araştırmayı farklı popülasyonlara ve değişen kalp hastalığı risk düzeylerine genişletmeyi içermesi gerektiğine inanıyor.