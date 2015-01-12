Cildinize Zeytinyağı Ekleyin

Diyetinize zeytinyağı dahil etmek için bilinen birçok neden vardır. Kalp sağlığından kanserin önlenmesine, liste daha da artmaya devam ediyor zeytinyağının sağlık yararları keşfedildi.

Tıpkı zeytinyağı diyetinizin sağlıklı bir parçası olduğu gibi, cilt bakımı rutininize de değerli bir katkı olabilir.

Cildiniz vücudunuzun detoksifikasyonunda önemli bir rol oynar, bu nedenle mümkün olduğunca temiz ve sağlıklı tutulması önemlidir.

Ayrıca bakınız:Zeytinyağı Sağlığı Faydaları

Cildinize zeytinyağı uygulamak mantığa aykırı görünebilir, ancak kir ve döküntülerden korumak için doğal bir bariyer olarak kullanılabilir. Yüzünüzü yıkayarak ve çok kuru tutarak, aslında kaçakları ve sağlıksız cildi teşvik ediyor olabilirsiniz. Yıkadıktan sonra yüzünüze hafif bir sızma zeytinyağı tabakası mükemmel bir koruyucu tabaka oluşturur. Yağı neredeyse tamamen emilene kadar yüzünüze masaj yaptığınızdan emin olun. Birazının uzun bir yol kat ettiğini unutmayın, bu nedenle faydaları elde etmek için en sevdiğiniz EVOO'yu çok fazla kullanmanıza gerek kalmaz.

Zeytinyağı ayrıca insan derisi hücrelerinin ürettiği en yaygın lipitlerden biri olan antioksidanlar ve skualen içerir (Wrangler bile kotlarına koyar). Zeytinyağındaki A ve E vitaminleri, onu yaşlanmayı geciktiren birinci sınıf bir bileşik yapar. Günlük bir rejim, aynı anda cildinizi beslerken ve nemlendirirken ince çizgilerin ve kırışıklıkların görünümünü azaltmaya yardımcı olabilir (kesinlikle Sophia Loren için çalışıyor).

Bir tonik kullandıktan sonra temiz cildinize zeytinyağı sürün. Tonerler cildinizin uygun pH seviyesine dönmesini sağlar. Nemlendirici niteliklerin cildiniz tarafından en iyi şekilde emilmesi için EVOO'yu uygularken yüzünüz hafifçe nemli olmalıdır. Cildinizi UV ışınlarından korumak için nemlendirici olarak zeytinyağı kullanımınızı güneş koruyucu ile birleştirmeyi unutmayın.