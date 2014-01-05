Berkeley Olive Grove EVOO bir Punch Paketliyor

Son araştırmalar, bir Kaliforniya sızma zeytinyağının dünyanın en sağlıklıları arasında olabileceğini gösteriyor.

Prokopios Magiatis ve Atina Üniversitesi'nden Dr. Eleni Melliou, test ediyorlar EVOO'lar, dünyanın dört bir yanından EVOO'lardaki oleokhal ve oleacein miktarlarını belirlemek için 1H-NMR (Nükleer Manyetik Rezonans) yöntemini kullanıyor. Şimdiye dek yüzlerce çeşit zeytinyağı test edildi.



Bu çaba, belirli zeytin ağacı çeşitlerini, koru yönetim yöntemlerini, hasat zamanlarını ve en sağlıklı zeytinyağını üreten değirmen türlerini keşfetmek için daha geniş bir projenin parçasıdır.

Yunanistan'daki belirli bölgelerden ve belirli zeytin değirmenlerinden Koroneiki ve Throuba zeytin çeşitlerinin bugüne kadar en yüksek ve en tutarlı oleocanthal ve oleacein seviyelerini içerdiği görülmüştür.

Şimdi, alışılmadık şekilde yeni genişletilmiş 1H-NMR testini kullanarak yüksek oleuropein aglikon seviyeleri tespit edildi Misyon çeşidinin örneklerinde Kuzey Kaliforniya'daki Berkeley Olive Grove'dan sızma zeytinyağı.

Her zaman en son bilimsel gelişmelere bakmak için Berkely Zeytin Korusu Olivia Newsome-Grieco'nun sahibi, Melliou ile UC Davis'te bir seminerde tanıştı. Newsome-Grieco, yeni yöntemin değerini hemen anladığını ve test için örnekler sunduğunu söyledi.

"Ekonomik kaosun ortasında, iki Yunan bilim insanının, Kaliforniya'da üretilen EVOO'nun yüksek kalitesini doğrulayacak bir test geliştirebilmesi ironik. Newsome-Grieco (Magiatis ve Melliou) ile tanıştığım için çok mutluyum ”dedi.

Kaydedilen en yüksek oleuropein aglikon konsantrasyonu (342 mg / Kg), stresli sulama ve düşük sıcaklıkta öğütme altında yeşil zeytinlerden üretilen bir Berkeley Olive Grove örneğindeydi. ​"Konsantrasyon, 400 yılından bu yana Atina Üniversitesi tarafından analiz edilen 2010'den fazla örnek arasında en yüksek değeri sundu ”dedi.

Oleuropein Aglycon bileşiğinin son zamanlarda Alzheimer önleme.

Mission EVOO'nun kimyasal analizi Oleoksanal: 88 mg / Κg

Oleacein: 90 mg / Kg

Oleuropein aglikon (aldehit formu): 342 mg / Kg

Ligstrosid aglikon (aldehit formu): 170 mg / Kg

Kökeni Görev çeşidi gizemle kaplanmış; Kuzey Amerika’ya İspanyol Fransisken misyonerleri tarafından geldiği sanılıyordu. Bununla birlikte, DNA testi, İspanyol zeytin ağaçlarıyla herhangi bir ilişki göstermedi, ancak Fas'ta bulunan Picholine Marocaine varietal ile bazı özellikleri paylaştığı bulundu.

Misyon, Uluslararası Zeytin Konseyi tarafından Kuzey Amerika'ya özgü olarak tanınan tek zeytin çeşididir.

Berkeley Olive Grove 100'ünü kutluyorth zeytin yetiştiriciliği tarihi yılı. Organik ve sürdürülebilir koruluk yönetimi, güçlü zeytin öğütme araştırmaları ve dikkatli işleme ile birlikte, sonuç vermiştir. Üretici şaşırtıcı bir şekilde kazandı üç Altın Madalya New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması'nda.

"Darro Grieco, EVOO'nun olumlu sonuçlarını duyduktan sonra, bunun Kaliforniya'daki zeytinyağı endüstrisi için belirleyici bir an olabileceğine inanıyorum - California şaraplarının 1976'daki çift kör şarap tadımı etkinliğinde Fransız şaraplarını yendiği kadar önemli. .

En sağlıklı natürel sızma zeytinyağları, insanların damak tadına göre seçtiği yağlar olmayabilir. Olgunlaşmamış zeytinleri sıkmakta ısrar eden eski Yunanlılar, zeytinyağını her zaman şarap veya sirke ile karıştırdılar. Yüksek seviyelerde oleokant ve oleasein genellikle daha acı bir tada sahip olan ve boğazda acı bir his bırakan erken hasat EVOO'larında bulunur. Bu gün bile balzamik sirke ve EVOO yan yana bulunur.

Tazelik ve tat kendi başlarına doğru tespit edemez EVOO'nun sağlıklılığı. Bir çok zeytin çeşidi, tazelik ve tatdan bağımsız olarak, zorunlu olarak yüksek düzeyde önemli fenolik bileşiklerden yoksundur.

Sağlığı arttırıcı yüksek seviyelere sahip bazı erken hasat EVOO'ları da organoleptik ödüller kazandı. Bu nedenle, yüksek düzeyde sağlık ile mükemmel tatma, iyi dengelenmiş EVOO'lar üretmek mümkündür.

Yeni test sonuçları, eski bilgeliğin modern testler ve organoleptik analiz ile birleştiği ve belirli standartlar ve yeni etiketleme iddiaları geliştirdiği EVOO için yeni bir çağın başlangıcına işaret edebilir. ​"sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ”Kaliforniya ve yurtdışındaki EVOO'lar.