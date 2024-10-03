Zeytinyağı Gerçekten Akşamdan Kalmayı Önleyebilir mi? Bir Uzman Tartışıyor

Z Kuşağı arasında son zamanlarda ortaya çıkan bir TikTok trendi, bireylerin zeytinyağı shotları Alkol almadan önce, bu uygulamanın akşamdan kalmalığın etkilerini hafifletebileceği inancıyla.

Kavram tamamen yeni olmasa da, sosyal medyanın etkisi ile sözde bilimsel iddiaların bir araya gelmesiyle birlikte popülaritesi son zamanlarda arttı.

Bu akım, Amerikalı plak yapımcısı ve söz yazarı Benny Blanco'nun, içki içmeden önce zeytinyağı içmenin akşamdan kalmalığı etkili bir şekilde önlediği iddialarının ardından yaygınlaştı.

Zeytinyağı tüketmenin bir zararı yok ama akşamdan kalmalığa bir faydası yok. - Mary Flynn, Brown Üniversitesi Zeytinyağı Sağlık Girişimi kurucusu

Blanco, bu yöntemi savunuyor ve bu sayede ertesi gün akşamdan kalma olmanın verdiği rahatsızlığa karşı bağışıklık kazandığını iddia ediyor.

"Arkadaşım Nino bana bunu öğretti,” Blanco The Tonight Show'a anlattı sunucu Jimmy Fallon. ​"İtalya'dan yaşlı adamlar geldi. Dediler ki, ​'İçmeden önce bir shot atıyorsun, akşamdan kalma olmuyor. İmkansız.”

Blanco ve Fallon bir kadeh kırmızı şarap içmeden önce iki shot zeytinyağı içtiler. Blanco'nun iddiası internet kullanıcıları arasında tartışmaları ateşledi ve özellikle TikTok olmak üzere sosyal medya platformlarında önemli ilgi gördü.

Ağustos ayında Itssjessc isimli bir TikTok kullanıcısı, yaşadığı deneyimle ilgili bir güncelleme paylaştı.

"Yardımcı oldu. Çok içerseniz akşamdan kalmalığınızı tamamen iyileştireceğini söylemeyeceğim ama ben hafif bir insanım ve genellikle ertesi sabah, ne kadar içersem içeyim, kendimi pek iyi hissetmiyorum" diye yazdı Itssjessc. ​"Ancak şu anda kendimi iyi hissediyorum. Kendimi çok daha iyi hissediyorum.”

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"Başka bir TikTok kullanıcısı ise "Bunu onaylıyorum" diye yazdı. ​"Yunanistan'da da bilinir, dışarı çıkmadan önce bir yemek kaşığı zeytinyağı içerseniz, akşamdan kalmalık yaşamazsınız.”

Sosyal medya kullanıcıları şunu iddia ediyor: ​"“Zeytinyağı mideyi kaplayarak mide boşalmasını engelliyor, böylece alkolün bağırsağa kaçması engelleniyor.”

Ancak, İngiltere Diyetisyenler Birliği, bunun bir sorun olduğunu belirtti. ​""Mideyi astarlamak diye bir şey yoktur."

Brown Üniversitesi Miriam Hastanesi Zeytinyağı Sağlık Girişimi'nin kurucusu Mary Flynn şunları söyledi: Olive Oil Times eğilimin bu yönde olduğu ​"Oldukça komik” ama bir miktar doğruluk payı da var.

"Alkol, su ve sodyum mideden emilir; geri kalan her şey ince bağırsağın ilk kısmı olan onikiparmak bağırsağından emilir” dedi. ​"Bu yüzden eğer bir ​'"Mideniz boşsa (yani açsanız), alkolün etkilerini yemek yemiş olmanıza göre daha çabuk hissedebilirsiniz."

Flynn, yağda bulunan bir gastrik inhibitör peptid olan peptidin mide boşaltma sürecini yavaşlattığını ekledi. Ek olarak, yağın emilimi proteinler ve karbonhidratlardan daha zordur, bu nedenle mideden daha yavaş salınır.

"Flynn, "Yağ midedeki şeylerin atılmasını yavaşlatır, ancak bunun alkolün mideyi terk etmesini nasıl etkileyeceğini düşünemedim ve kesinlikle akşamdan kalmalığa yardımcı olmaz" dedi.

Tıp doktoru ve beslenme uzmanı Chris Rhodes, The Focus'a yaptığı açıklamada, akşamdan kalmalığı hiçbir şeyin tedavi edemeyeceğini, çoğu ev ilacının semptomları hafifletmeyi amaçladığını söyledi.

"Uzun lafın kısası, zeytinyağı akşamdan kalmalığı önleyemeyecektir” dedi. ​"“Akşamdan kalmalık, alkol tüketiminin susuz kalmadan iltihaplanmaya, beyin hasarından karaciğer fonksiyonlarına kadar uzanan geniş kapsamlı olumsuz etkilerinden kaynaklanan çok yönlü bir rahatsızlıktır.”

Flynn, iddianın arkasındaki temel varsayımın yanlış olduğunu, midenin sindirim için yiyecek ve sıvıyı parçalayan hidroklorik asitle dolu olduğunu, dolayısıyla tek bir maddenin ​'mideyi kaplar.

"Mideniz plastik bir kap gibi boş değildir, bu nedenle yağ ​'"Üzerini kapla" dedi. ​"Birisi herhangi bir yağdan bir fincan veya daha fazla içerse -diğer yağlar da zeytinyağı için iddia ettikleri şeyi yapar- bu alkol emilimini yavaşlatabilir, ancak büyük bir ​'belki.'"

Ancak Flynn, alkolle birlikte tüketilen yağlı yiyeceklerin, alkolün seyrelmesine ve emiliminin yavaşlamasına neden olabileceğini belirtti. ​"Alkollü içeceklerle peynir servis edilmesinin ardındaki fikir budur” dedi.

"Flynn, “Zeytinyağı tüketmenin bir zararı yok ama akşamdan kalmalığa bir faydası yok” dedi.