Üniversitelerarası Kros Şampiyonları Soğukla ​​Mücadelede Zeytinyağı Kullanıyor

Zeytinyağı, Wisconsin, Verona'da düzenlenen 2024 Ulusal Üniversitelerarası Atletizm Birliği (NCAA) Birinci Lig kros şampiyonasında önemli bir rol oynamış olabilir.

İki kez Olimpiyatlara katılan ve Brigham Young Üniversitesi (BYU) antrenörü olan Edward Eyestone, meslektaşlarıyla birlikte sporcularının yarış öncesi ısınma kıyafetlerini çıkardıktan ve yarışa hazırlanırken kollarına, sırtlarına ve bacaklarına zeytinyağı sürdü.

Zeytinyağının ince tabakası, sıcak tenden soğuk havaya ısı kaybına karşı bir miktar yalıtım sağlar. - Edward Eyestone, kros antrenörü, Brigham Young Üniversitesi

Eyestone, yarış zamanı sıcaklıkları donma noktasının üzerinde seyrettiğinde zeytinyağının fark yaratabileceğine inanıyor. İnançları, BYU erkek ve kadın kros takımlarının taçlandırılmış şampiyonlar.

Zeytinyağını bu şekilde kullanmanın antrenör için yeni bir şey olmadığını ancak bunun sadece özel günlerde kullanıldığını söyledi. ​""Zeytinyağını sadece yıl sonundaki büyük yarışlar için çıkarıyoruz" dedi Olive Oil Times.

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""Amerika'da büyük yarışlar genellikle koşulların daha aşırı hale geldiği sonbaharın sonlarına denk gelir. Ve benim adamlarım genellikle sezonun sonlarında iyi koşarlar," dedi Eyestone.

Antrenör, zeytinyağının sporcuların çeşitli koşullardaki performansını artırabileceğine inanıyor. ​"Eyeston, "Bunu sadece kros yarışlarından önce yaptım ama 5k [beş kilometre] veya 10k [on kilometre] yarışlarında işe yaramaması için hiçbir neden yok" dedi.

""30 dakikadan daha uzun süre bekletilirse, zeytinyağının yavaş yavaş dışarıdaki sıcaklığa soğumasından endişe ediyorum" diye ekledi. ​"Bu gibi durumlarda muhtemelen tayt, kol manşetleri veya daha uzun gömlekler gibi daha geleneksel seçenekleri tercih ederdim. Ve tabii ki aşırı koşullarda birden fazla katman giyin.”

Zeytin ağacının sporla ilişkisi, M.Ö. 1000'li yıllara dayanan uzun bir geleneğe sahiptir. Olimpiyat Oyunları Antik Yunan'da.

"Atina'da yaşayan Fin arkeolog ve yazar Anna Gustafsson, "Atletik antrenmanlardan önce sporcular ciltlerini hazırlamak için vücutlarına zeytinyağı sürerlerdi" dedi. Olive Oil Times Ağustos 2024'teki bir röportajda. ​"Ayrıca terledikten sonra ciltlerini zeytinyağı ve kum karışımıyla ovup, üzerindeki kiri kazıyarak temizliyorlardı.”

Modern zamanlarda, katılan sporcular Türkiye'nin yıllık KÄ ± rkpÄ ± nar Zeytinyağı güreşi turnuvasında yaklaşık iki ton zeytinyağı kullanıldığı tahmin ediliyor.

Dövüşçüler ritüel olarak kendilerini ve rakiplerini zeytinyağıyla kaplarlar, bu da güreşçilerin birbirlerini kavramasını çok zorlaştırır ve onları rakiplerinin ceplerini tutmaya zorlar. Güreşçiler ayrıca zeytinyağının yaralanmalardan kaynaklanan acıyı azalttığını ve yaralarının daha hızlı iyileşmesine yardımcı olduğunu iddia ederler.

"Eyestone, “Zeytinyağı kullanımı çok eski bir gelenek” dedi. ​""1970'lerin sonlarında lisede koşucu olduğumda ilk kez kullandım."

""Bunun kökenini ya 1940'larda Idaho Üniversitesi'nde kros koşarken kullanan babama ya da takımımızda kullanan lise antrenörüme kadar dayandırabileceğimi düşünüyorum" diye ekledi. ​"Kanadalı olduğu için soğuk hava koşulları hakkında bir iki şey biliyordu.”

Modern zamanlarda cildi koruyucu bir tabaka olarak çeşitli yağlayıcı yağlar kullanılmaktadır.

"Eyestone, "Manş Denizi'ni geçen yüzücülerin de benzer yöntemleri deneyip kendilerini vazelin veya domuz yağıyla kapladıklarını düşünüyorum" dedi.

"Çok soğuk koşullarda kros kayakçılarının açıkta kalan ciltlerine Vazelin kullandıkları da bilinmektedir. Zeytinyağı, Vazelin tekniğinin sadece daha ince bir versiyonudur" diye ekledi.

" Eyestone, "1993'teki kış ulusallarından bu fotoğrafta, donmuş bir bıyıkla ve bacaklarımda ve yüzümde zeytinyağından kaynaklanan hafif bir parlaklıkla solda koşarken görülüyorum. Sıcaklık 7 ºF (-14 ºC) idi" dedi.

Zeytinyağı, antioksidanlar ve vitaminler de dahil olmak üzere çok sayıda bileşen içerir. cilt bakımı için idealdir. Onun sayesinde polifenolleri, zeytinyağı aynı zamanda cilde de yardımcı olabilir hasardan kurtulmak.

Ancak antrenör, zeytinyağının BYU koşucularına sağladığı faydanın tam olarak ne olduğunun henüz belli olmadığını itiraf etti.

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"Sporcularımdan biri makine mühendisliği bölümünde okuyor ve profesörü zeytinyağı kullanımımızı duyduğunda, ısı transfer prensipleri nedeniyle bunun muhtemelen marjinal olarak yararlı olduğunu söyledi," dedi Eyestone.

"Zeytinyağının ince tabakası, sıcak tenden soğuk havaya ısı kaybına karşı bir miktar yalıtım sağlıyor” diye ekledi. ​"Zeytinyağının viskozitesi nedeniyle, kabuk ile yağ arasında ince bir hava tabakası da sıkışabilir.”

Eyestone, teknik ekibin zeytinyağını ısıtıcılar kullanarak hafifçe ısıttığını açıkladı. ​""İlk uygulandığında rahatlatıcı, battaniye benzeri bir his yaratan bir ürün" dedi.

"Eyestone, "Sonuç olarak, zeytinyağının yarış sırasında vücudun ürettiği dış ısınma giysilerini çıkarmak ile vücut sıcaklığını korumak arasındaki boşluğu kapatmaya yardımcı olduğunu düşünüyorum" diye ekledi. ​"Yarış sırasında kol kılıflarını veya ekstra bir tişörtü çıkarmanız gerekmediği için, bu katmanlardan kurtulmuş oluyorsunuz ve koşmaya odaklanabiliyorsunuz.”

Yarışlarda uzun süredir zeytinyağı kullanan Eyestone, bunun karşılaştığı en zorlu koşullarda kendisine nasıl yardımcı olduğunu anlattı. ​""Zeytinyağını 30 derecenin üstünden -5 derecenin altına kadar değişen sıcaklıklarda kullandım" dedi.