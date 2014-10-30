Mısır Yağı Kolesterolü Düşürüyor: Hepimiz Eve gidebiliriz

Her şeyi toparlama ve bir gün arama zamanı.

Zeytinyağının geleceği yok. Yıllarca süren sıkı çalışma şu şekildedir: Mısır yağı, kolesterolü zeytinyağından daha fazla azaltır.

Ne düşündüğünü biliyorum. Bütün bunlar nasıl yıllar boyunca yapılan çalışmalar Bu zeytinyağı kalp hastalığı, şeker hastalığı, hatta kanser önlenmesine yardımcı olabileceğini söyledi? Peki ya Dr. Oz?

Bunları boşver. Mazola kolesterolü azaltır. Ne yapabiliriz? Sayfayı çevirme ve nihayet golf oynama zamanı.

Böyle şeyleri net bir şekilde görmeme neden olanı açıklamama izin verin.

Bana genç yaşta mısırın nasıl olduğu öğretildiği 1970'lerin başından beri Mazola konusunda kalbimde zayıf bir nokta olduğunu itiraf edeceğim. ​"mısır ”ı Hintliler dilinde (biliyorum, ama Amerikan yerlileri olarak adlandırdık Kızılderililer o zamanlar).

Sekiz yıl boyunca ​"Tenaya Torres adında güzel bir aktristten "Mısırın İyiliği" ​"Amerika'dan önce oldu Amerika. ”Mazola margarini bu iyilikten yapıldı. O tatlı, taş temelli mısır iyiliği.

Sekiz yıl boyunca reklam molalarında onu izledik. M * A * S * H ve Aile tümve biz sevgimizi, agl-konglomera Best Foods'in satışlarını 4 tarafından 1980 milyar dolara çıkarmak için yeterli margarin satın alarak gösterdik.

Şimdi tekrar aşkımızı göstermemiz isteniyor - bu kez çocuklarımıza, ailelere ve kendimize.

Burada, dünyanın en büyük ekonomisinde, bizi son zamanlarda yeni bir Mazola reklamıyla sular altında kaldık. ​"Sevdiklerinize iyi bakın. " Ve şu ana kadar ulusal izleyicilere 5,475 kez oynadı. Tekrar tekrar yayınlanıyor.

Reklam, bir çörek veya elma seçmek gibi bazı seçeneklerin kolay ve açık olduğunu açıklıyor. Diğerleri, mısır yağı ve zeytinyağı arasında karar vermek gibi daha dikkatli düşünmeyi gerektirir.

Kararımızda hangi bilgileri göz önünde bulundurmalıyız? Güzel baskıda:

Mısır yağı ​"zeytinyağından dört kat daha fazla kolesterol bloke edici bitki sterolleri ”dedi. ​"kolesterolü iki kat daha fazla düşürmeye yardımcı olur (düşük doymuş yağlı, düşük kolesterol diyetinin bir parçası olarak günlük tüketildiğinde yüksek kolesterol seviyesine sahip yetişkinler için). "

Her zamanki gibi işler o kadar basit değil.

"Her şeyden önce, LDL kolesterolünün azaltılması mutlaka kalp hastalığı riskini azaltmaz. ” Olive Oil Times sağlık editörü Elena Paravantes. ​"Zeytinyağı LDL'yi azaltır ancak aynı zamanda oksidasyon LDL, ki çok daha önemli. ”

"İkincisi, zeytinyağının kolesterolü düşürmenin çok ötesine geçen antioksidanlar sayesinde çok sayıda faydası vardır - kanserin önlenmesi, kan basıncının düşürülmesi, oksidasyon ve iltihaplanmanın azaltılması gibi faydalar - mısır yağı bu etkilere sahip değildir.

Dr. Mary Flynn, Brown Üniversitesi'nde klinik tıp doçenti ve Bitki Bazlı Zeytinyağı Diyeti, LDL düzeyine odaklanma da yanlış yönlendirilmiş. ​"LDL'nin sağlıklı olup olmadığını bilmeniz gerekir. Kişi düzenli olarak çoklu doymamış yağ içeren bir diyet tüketiyorsa (tipik Amerikan diyetinde bitkisel tohum yağları yüksektir), okside LDL'ye sahip olacaktır. "

"Mısır yağı LDL'yi düşürecek, ancak esas olarak tekli doymamış yağ olan zeytinyağı LDL'yi oksitlemeyecek ”dedi. ​"EVOO tüketerek oksidasyonu daha da azaltabilirsiniz. ”

Araştırmalar, omega ‑ 6 yağ asitlerine göre aşırı seviyelerde omega ‑ 3 yağ asitlerinin bir dizi hastalık olasılığını artırabileceğini göstermiştir. Mısır yağının omega ‑ 6 ila omega ‑ 3 oranı 49: 1'dir. En uygun oranın 4'e 1 veya daha düşük olduğu düşünülmektedir.

"Zeytinyağı kullanmak, muhtemelen biraz daha yüksek bir LDL anlamına gelir ”diyor Dr. Flynn, ​"ancak ateroskleroza katkıda bulunmayacak olan LDL olacak ve daha yüksek bir HDL'ye sahip olacaksınız, bu da ateroskleroz gelişimi için koruyucu. "

Ancak Mazola sadece basit soundbite'lere cevap verdiğimizi biliyor ve perdenin güzelliği sadeliği: Mısır yağı kolesterolü düşürüyor. Sevdiklerinize iyi bakın.

O büyük slogan neydi zeytinyağı kampanyası birkaç yıl önce? Ah evet, ​"biraz hayat katın. " Bunu gören 14 kişi üzerinde derin bir etkisi olduğunu duydum.

Yani, Birleşik Krallık zeytinyağı çubuklarında yeni yasakve Tayvan'daki tycoons tokat biyodizel zeytinyağı etiketleriKaliforniyalı üreticiler yasaları zorlarken hasat tarihi beyaz yalanlara izin vermek, ve fikir birliği doğru yükselir zeytinyağı gemisinin küresel kınanmasıMısır yağı için yoğun rotasyonla ilgili bir TV reklamı var ​"Seçenekler.”

Keşke zeytinyağının kendi kampanyası olsaydı.