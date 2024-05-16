Çalışma Bulgularına Göre Günlük Zeytinyağı Tüketimi Daha Düşük Demans Ölüm Riskiyle Bağlantılı

A new ders çalışma Harvard Üniversitesi'nden bir araştırma, günde yarım çorba kaşığı zeytinyağı tüketmenin demansa bağlı ölüm riskinin daha düşük olmasıyla ilişkili olduğunu buldu.

Araştırmacılar, 92,383 yıl boyunca Hemşirelerin Sağlık Çalışması ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışmasına katılan 28 ABD'li yetişkinden toplanan verileri inceledi.

Günlük en az yedi gram zeytinyağı tüketiminin, hiç zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketenlerle karşılaştırıldığında demansa bağlı ölüm riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu bulundu.

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Zeytinyağı tüketimi arasındaki ilişki Alzheimer hastalığıDemansın en yaygın türü olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Ancak demans prevalansı artmaya devam ettikçe araştırmacıların ilgisi giderek artıyor.

Dünya Sağlık Örgütü verileri, 55 yılında dünya çapında 2023 milyondan fazla kişinin demans hastası olduğunu gösteriyor. The Lancet'te yayınlanan ayrı bir araştırma, demans oranlarının şu şekilde ayarlandığını öngördü: 2050 tarafından üçlü.

Columbia Üniversitesi Alzheimer Hastalığı Araştırma Merkezi direktörü Scott Small'a göre demans, son aşamalarında beynin en derin kısmını etkiliyor ve kalp atış hızı ve nefes alma dahil olmak üzere bedensel işlevleri engelleyebiliyor.

Solunum veya idrar yolu enfeksiyonları, ileri evre demans hastalarında sık görülen ölüm nedenleri olsa da, en yüksek kalitede bakım görenler, esasen birikmiş beyin hücresi ölümünden ölmektedir.

Çalışma aynı zamanda toplam zeytinyağı tüketimi ile diyet kalitesi arasındaki ilişkiyi de inceledi. Akdeniz diyeti ve Alternatif Sağlıklı Beslenme Endeksi.

Araştırmacılar, en yüksek zeytinyağı alımına sahip katılımcıların, her iki diyete de uymalarına bakılmaksızın demansa bağlı ölüm riskinin daha düşük olduğunu buldu. ​"Bu, zeytinyağının potansiyel olarak spesifik bir rolünün altını çiziyor” diye yazdı araştırmacılar.

"Yine de, hem Alternatif Sağlıklı Beslenme İndeksi skorları yüksek hem de yüksek zeytinyağı alımına sahip grup, demanstan ölüm riskinin en düşük olduğunu gösterdi, bu da daha yüksek diyet kalitesini daha yüksek zeytinyağı alımıyla birleştirmenin daha fazla fayda sağlayabileceğini öne sürüyor "diye eklediler.

Çalışma aynı zamanda etkisini de araştırdı. diğer diyet yağlarının değiştirilmesi zeytinyağı ile.

Araştırmacılar, beş gram mayonezin eşdeğer miktarda zeytinyağı ile değiştirilmesinin demansa bağlı ölüm riskinin yüzde 14 daha düşük olduğunu buldu. Bu arada, beş gram margarini zeytinyağıyla değiştirmek yüzde sekiz daha düşük riskle ilişkilendirildi.

Tereyağı veya diğer bitkisel yağların zeytinyağı ile değiştirilmesi durumunda istatistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi.

"Bu bulgular, zeytinyağı ve diğer bitkisel yağların genel sağlığı korumak ve demansı önlemek için potansiyel bir strateji olarak kullanılmasını savunan beslenme önerilerini destekleyen kanıtlar sağlıyor" diye yazdı araştırmacılar.

Bununla birlikte, çalışma sırasında mayonez ve margarinin, kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ve demans ile güçlü bir şekilde ilişkili olan yüksek düzeyde hidrojenlenmiş trans yağlar içerdiğini kabul ettiler. 2020 yılında ABD sağlık otoriteleri üreticilerin gıdalara kısmen hidrojenlenmiş yağlar eklemesini yasakladı.

Araştırmanın baş yazarı ve Harvard'ın TH Chan Halk Sağlığı Okulu'nda beslenme alanında araştırma görevlisi olan Anne-Julie Tessier şunları söyledi: Olive Oil Times araştırmacılar zeytinyağında bulunan antioksidanların zeytinyağı tüketimi ile demansa bağlı ölüm riskinin azalması arasındaki ilişkide rol oynayabileceğine inanıyor.

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"Zeytinyağında antioksidan aktiviteye sahip bazı bileşiklerin kan-beyin bariyerini geçebileceğini ve potansiyel olarak beyne doğrudan etki edebileceğini düşünüyoruz" dedi. ​"Modellerimizde bu tür faktörleri hesaba katmamıza ve ilişkiler devam etmesine rağmen, zeytinyağının kalp-damar sağlığına fayda sağlayarak beyin sağlığı üzerinde dolaylı bir etkiye sahip olması da mümkündür.

Çalışma popülasyonu, Hemşirelerin Sağlık Çalışması'ndan 60,582 kadını ve Sağlık Profesyonelleri Takip Çalışması'ndan yaş ortalaması 31,801 olan ve başlangıçta kardiyovasküler hastalık ve kanserden ari olan 56 erkeği içeriyordu. Zeytinyağı tüketimi her dört yılda bir gıda sıklığı anketi kullanılarak değerlendirildi.

"Bu, katılımcılara zeytinyağını ne sıklıkta tükettikleri, salata sosları için mi, yemek pişirme amaçlı mı yoksa diğer gıdalara mı eklendiği hakkında bir dizi soru sormayı içeriyordu "dedi Tessier.

"Ancak kullanılan petrolün türünü ayırt etmemizi sağlayacak veriye sahip değildik” diye ekledi. ​"Böylece kullanılan zeytinyağının türü, sızma olup olmaması, yemek pişirmede kullanılması, salata soslarında kullanılması veya diğer yiyeceklere eklenmesinden bağımsız olarak bir ilişki gözlemledik.”

Çalışmanın en güçlü yönlerinden biri, apolipoprotein ε4 (APOE ε4) genotipine sahip bireyler de dahil olmak üzere çeşitli alt grupların analiziydi. Homojen APOE ε4 alellerine sahip bireylerin demanstan ölme olasılığı beş ila dokuz kat daha fazladır.

"Araştırmacı alt grup analizleri, çoğu alt grupta daha yüksek zeytinyağı alımı ile demansa bağlı ölüm riskinin daha düşük olması arasındaki ilişkileri gösterdi "diye yazdı araştırmacılar. ​"Ailesinde demans öyküsü olan, yalnız yaşayan, multivitamin kullanan ve APOE ε4 olmayan taşıyıcılar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunamadı.”

Araştırmanın diğer güçlü yönleri arasında uzun takip süresi, geniş örneklem büyüklüğü ve yüksek sayıda demans ölüm vakası yer alırken, araştırmacılar çalışmanın sınırlılıklarını da kabul etti.

"Tessier, "Çalışmamız zeytinyağının nedensel bir etkisini ortaya koyamıyor çünkü bu bir müdahale çalışması değil" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, çalışma popülasyonunun Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha geniş halkı temsil etmediğini, çünkü çoğunlukla büyük çoğunluğu yaşlı ve beyaz olan sağlık çalışanlarından oluştuğunu yazdı.

Tessier, gelecekteki çalışmaların katılımcılara bilişsel işlevler üzerindeki etkisini değerlendirmek ve doğrudan bir etkinin gözlemlenip gözlemlenemeyeceğini görmek için zeytinyağı sağlaması gerektiğini söyledi.

"Ancak çoğu demans türünün başlangıcının kademeli olduğunu ve hastalığın ilerlemesinin yavaş olduğunu unutmamak önemlidir." ​"Bu nedenle vakaların oluşması için uzun süre beklemek zorunda kalıyoruz. Demans ve demans mortalitesinin gözlemsel olmayan bir tasarımla incelenmesi pek mümkün değildir."