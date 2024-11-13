EVOO ile Erken Müdahale Down Sendromu Semptomlarını Azaltmada Umut Vaat Ediyor

Sızma zeytinyağı Down sendromlu kişilerde bilişsel dejenerasyonla mücadelede önemli bir rol oynayabilir.

A new ders çalışma Down sendromlu bir fare modeli üzerinde yapılan araştırma, sızma zeytinyağının hafızayı ve bilişsel yetenekleri önemli ölçüde iyileştirebileceğini göstermiştir.

Sızma zeytinyağı beynin işlevlerini değiştirebilir ​ ' 'İltihaplanma profili'ni olumlu yönde etkileyerek, sadece Alzheimer'da değil, Down sendromu gibi diğer hastalıklarda da nörodejeneratif süreci yavaşlatıyor. - Domenico Praticò, Alzheimer Merkezi'nin kurucusu

"Temple Üniversitesi'nde sinir bilimleri profesörü ve Temple'daki Alzheimer Merkezi'nin kurucusu Domenico Praticò, "Tarihsel olarak zeytinyağı öncelikle kardiyovasküler faydalarla ilişkilendirilmiştir" dedi Olive Oil Times.

"Uzun bir süre boyunca beyin, sızma zeytinyağı tüketiminden etkilenen bir varlık olarak düşünülmüyordu. Gerçekte, giderek artan sayıda çalışma, sızma zeytinyağının olumlu etkilerinin beyin sağlığına da uzandığını gösteriyor,” diye açıkladı Praticò.

Praticò'nun araştırma ekibi, Alzheimer Hastalığı Dergisi'nde yayımlanan son araştırmalarında, Down sendromlu bireylerde bilişsel gerileme ve Alzheimer benzeri patolojilerin genellikle genel nüfustan çok daha erken, 40 yaş gibi erken bir yaşta ortaya çıktığını açıkladı.

"Praticò, “Farmakolojik gelişmeler ve yeni cerrahi teknikler sayesinde Down sendromlu kişilerin yaşam beklentisi önemli ölçüde arttı ve çoğu zaman 50 yılı aştı” dedi.

Bu bireylerin yüzde 60 ila 70'inde, Down sendromu olmayanlara göre çok daha erken dönemde bilişsel sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. ​"Tam olarak değil Alzheimer hastalığıPraticò, “Ancak bunlar son derece benzer koşullar” dedi.

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"Sızma zeytinyağının rolüne dair artan kanıtlar göz önüne alındığında, çalışmamızın amacı, sızma zeytinyağı ile erken müdahalenin bu popülasyon üzerinde olumlu bir etkisi olup olamayacağını araştırmaktı” diye açıkladı.

Sızma zeytinyağının etkinliğini doğrulamak için ekip, Down sendromlu bir hayvan modeli kullandı ve farelere beş ay boyunca sızma zeytinyağı ile zenginleştirilmiş bir diyet uyguladı.

Araştırmacılar, fenolik profili yüksek olduğu için İtalya'nın Puglia bölgesinde üretilen Coratina monovarietal sızma zeytinyağını seçtiler.

Tedavinin sonunda hayvanların öğrenme ve hafıza yeteneklerini değerlendirmek amacıyla bilişsel testler yapıldı.

"Praticò, "Morris Su Labirenti gibi hayvanlar üzerinde yapılan hafıza testleri, farelerin gizli bir platformu bulmayı ne kadar çabuk öğrendiklerini ölçmemizi sağlıyor" dedi.

""Sızma zeytinyağı ile tedavi edilen farelerin, tedavi edilmeyenlere kıyasla öğrenme ve hatırlama konusunda çok daha hızlı olduklarını gözlemledik" diye ekledi.

Araştırmanın bir diğer ilgi çekici yönü ise sızma zeytinyağının beyinde bilgi iletimini sağlayan sinir hücreleri arasındaki bağlantılar olan sinapslar üzerindeki etkisi oldu.

Yapılan deneyler, elektrofizyoloji teknikleriyle ölçüldüğünde, sızma zeytinyağı ile tedavi edilen farelerin sinaptik fonksiyonlarında iyileşme olduğunu gösterdi.

"Sinapslar daha verimli çalışıyordu, bu da sızma zeytinyağının nöronal bağlantılar üzerinde koruyucu bir etkiye sahip olduğunu gösteriyordu” dedi Praticò.

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Üstelik sızma zeytinyağı, bilişsel gerileme ve nörodejenerasyonla yakından ilişkili bir süreç olan nöroinflamasyon seviyelerini önemli ölçüde azalttı.

"Praticò, "Sızma zeytinyağının, beyinde temizleyici görevi gören mikroglia hücrelerinin aktivitesini düzenleyebildiğini keşfettik" dedi.

"Bu hücreler kronik stres koşullarında beyne fayda sağlamak yerine zarar verebiliyor” diye ekledi. ​"“Sızma zeytinyağı sayesinde mikroglialar daha dengeli bir halde kalıyor ve faydalı işlevlerini sürdürebiliyorlar.”

Çalışmanın önemli bir yönü, sızma zeytinyağı ile tedavi edilen farelerin beyinlerindeki inflamasyon belirteçlerinin derinlemesine analiziydi.

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Özellikle sızma zeytinyağının, bağışıklık sisteminin iltihaplanma tepkisini düzenleyen proteinler olan çeşitli sitokinler üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu gösterilmiştir.

Analiz edilen belirteçler arasında interlökinler, bilişsel gerileme ve nörodejenerasyonla yakından ilişkili bir olgu olan beyin iltihabını düzenlemede önemli rol oynuyor.

Praticò'nun ekibi, mikroglial aktivasyonu desteklediği bilinen interlökin-12 ve CD40 gibi moleküllerde önemli bir azalma gözlemledi.

"Praticò, “CD40'ın baskılanması özellikle önemlidir çünkü bu protein sıklıkla mikrogliaların aktive edilmesinde ve interlökin-12 gibi diğer proinflamatuar sitokinlerin üretiminde rol oynar” dedi. ​"Bu moleküllerin aktivitesini azaltmak, bilişsel gerilemeyi hızlandıran bir faktörün hafifletilmesine yardımcı olur.”

Aynı zamanda nöroprotektif etkilerle ilişkili olan İnterlökin 1 Reseptör Antagonisti (IL-1ra) ve İnterlökin 5'te artış görüldü.

"Praticò, “IL-1ra, inflamasyon tepkilerini teşvik etmede en güçlü sitokinlerden biri olan interlökin-1 tarafından tetiklenen inflamasyona karşı bir fren görevi görüyor” diye açıkladı.

Bu bulgular, sızma zeytinyağının beyin iltihabını azalttığını ve seçici davranarak sinir hücrelerini koruyan moleküllerin ifadesini desteklediğini gösteriyor.

"Çalışmamız, sızma zeytinyağının beynin ​'Praticò, "İltihaplanma profilini olumlu yönde etkileyerek, sadece Alzheimer'da değil, Down sendromu gibi diğer hastalıklarda da nörodejeneratif süreci yavaşlatıyor" dedi.

Bilim insanları, bu araştırmanın sonuçlarının Alzheimer ve diğer bunama türleri gibi hastalıklara yönelik yeni tedavi yaklaşımlarının kapısını açacağını belirtiyor.

Biyoaktif bileşenleri de dahil olmak üzere sızma zeytinyağı oleocanthal, oleasein ve oleuropein, bilişsel gerilemeye karşı mücadelede doğal bir silah olabilir.

Nüfusun yaşlandığı ve bunamanın yaygınlaştığı bir bağlamda daha yaygın hale geliyor, yeni önleyici araçların keşfedilmesi hayati önem taşıyor. ​"Praticò, “Bu keşfin henüz başındayız” dedi.

"Ancak sızma zeytinyağı gibi basit bir şeyin bile fark yaratabileceğini gösterebilirsek, o zaman birçok insanın yaşam kalitesini iyileştirmenin erişilebilir bir yolunu bulmuş olacağız” diye sözlerini tamamladı.