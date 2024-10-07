Sızma Zeytinyağı Özütü, İbuprofen'in Anti-İnflamatuar Özelliklerini Aşmaktadır

Roma'daki Teramo Üniversitesi ve Sapienza Üniversitesi'nden bir grup araştırmacı, sürdürülebilir bir şekilde su çıkarmak için yeni bir yöntem geliştirdi oleocanthal ve oleacein'den sızma zeytinyağı, oldukça yoğun bir çözelti elde edilir.

Bu özlerin, şu anda piyasada bulunan İbuprofen gibi bilinen ilaçlardan daha etkili anti-inflamatuar etkiler sağlayabileceği belirtiliyor.

Oleocanthal, oleacein ve yeni moleküller, siklooksijenaz inhibitörleri olarak Ibuprofen'den önemli ölçüde daha güçlü aktivite gösterdi. - Luciana Mosca, Biyokimya Araştırmacısı, Sapienza Üniversitesi

Ayrıca, fenol ekstraksiyonu genellikle pahalı olmasına rağmen, yeni ekstraktlar maliyetin çok daha düşük bir kısmına üretilebiliyor.

Fenol ekstraksiyonunun bu kadar maliyetli olmasının bir nedeni de gerekli kimyasallardır. Yeni süreç, çözücü olarak tamamen suya güvenerek bu kimyasallara olan ihtiyacı ortadan kaldırır.

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Ayrıca su bazlı bu işlem hiçbir kimyasal atık üretmiyor ve işlenmiş zeytinyağının yenilebilirliğini etkilemiyor.

""Su bazlı, çevre dostu ve biyouyumlu bir metodoloji geliştirdik" dedi çalışmanın ortak yazarı Antonio Francioso. ders çalışma ve Teramo Üniversitesi Gıda, Tarım ve Çevre Biyolojik Bilimler ve Teknolojisi Bölümü'nde araştırmacı.

"Oleocanthal ve oleacein, zeytinyağı üretimi sırasında oluşan doğal, yenilebilir ürünlerdir. Bitki öncülleri olan ligstroside ve oleuropein, "Diye ekledi. ​"Özellikle antiinflamatuar ve antioksidan etkileriyle dikkat çekiyorlar.”

Araştırmacılar, oleocanthal ve oleacein türevi olan tiyokantal ve tiyokantolün sentezlenmesi için bir yöntem geliştirdiler.

Ayrıca oleokantal, oleacin ve bunların yeni türevlerinin siklooksijenaz aktivitesini nasıl inhibe edebileceğini araştırdılar. İbuprofen gibi siklooksijenaz inhibitörleri, iltihabı azaltmak için yaygın olarak kullanılır.

"Çalışmanın ortak yazarı ve Sapienza Üniversitesi Biyokimya Bilimleri Bölümü araştırmacısı Luciana Mosca, "Testlerimizde altın standart olarak İbuprofen'i kullanarak mevcut verileri doğruladık" dedi.

"Oleocanthal, oleacein ve yeni moleküller, siklooksijenaz inhibitörleri olarak Ibuprofen'den önemli ölçüde daha güçlü aktivite gösterdi" diye ekledi.

Yeni moleküller, sülfonasyon adı verilen bir işlem sayesinde oleokantal ve oleaseinden farklılık gösteriyor ve bu da onları tıbbi uygulamalar için çok daha etkili hale getiriyor.

"Oleocanthal ve oleacin, iyi çalışılmış olmalarına rağmen, büyük aktivite göstermiştir in vitro ve hücresel sistemlerde” dedi Mosca. ​"Ancak önemli bir farmakokinetik sorunla karşı karşıyalar: Kararsız moleküllerdir.”

Oleocanthal ve oleacein yutulduğunda, vücut bu bileşikleri potansiyel olarak zararlı olarak tanımlayıp, bunları parçalamak için enzimler de dahil olmak üzere çeşitli biyolojik sistemleri kullandığından, hızla parçalanırlar.

"Bu moleküllerin aşırı tepkiselliği kimyasal yapılarından kaynaklanmaktadır. Bu sülfonasyon reaksiyonunu kullanarak onları çok daha az tepkisel hale getirebiliriz" dedi Mosca. ​"İşte bu yüzden inanıyoruz ki in vivo"Bu moleküller daha büyük farmakolojik aktivite gösterebilir."

"Ancak bunun henüz bilimsel olarak teyit edilmesi gerekiyor” diye ekledi. ​"Erken kanıtlarımız var ve testler yapmaya devam ediyoruz. Bir sonraki bölümde daha fazlası olacak."

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Sızma zeytinyağlarında düzinelerce fenol bulunmasına rağmen, tüm sızma zeytinyağları bu bileşiklerin aynı miktarını ve oranını içermez. İlginçtir ki, bu farklılıklar yeni özütlerin üretim sürecini etkiler.

"Özellikle bu iki açıdan zengin zeytinyağları üreten çeşitleri seçmek önemlidir. polifenolleriÇalışmanın ortak yazarı ve Sapienza Üniversitesi Biyokimya Bilimleri Bölümü araştırmacısı Roberto Mattioli, "Çünkü tüm çeşitler yağda yüksek miktarda oleocanthal ve oleacein sağlayamıyor" dedi.

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Bu nedenle araştırmacılar ilk çalışmalarını şu şekilde odakladılar: Coratina, fenollerin yüzde 70 ila 80'inin oleocanthal ve oleacein olduğu sızma zeytinyağı üretmesiyle bilinen bir Apulia çeşididir.

"Mattioli, "Bu kadar zengin çeşitlerde bile, geleneksel ekstraksiyon yöntemleri, sonrasında uzaklaştırılması gereken organik çözücüleri içeren uzun süreçlere dayanıyor ve bu da hem çevre hem de işçiler için risk oluşturuyor" dedi.

Mattioli ve meslektaşları, mililitrede yaklaşık 50 miligram polifenol oranına ulaşan, oldukça yoğun özütler elde etmek için organik çözücüler yerine biyouyumlu moleküller kullanan bir yöntem geliştirdiklerini söyledi.

"Bu moleküller güvenli bir şekilde yutulabilir, potansiyel olarak doğrudan hayvanlara uygulanabilir veya kullanılabilir in vitro "Kültürdeki dokular veya hücreler üzerinde tamamen biyouyumlu oldukları için" dedi. ​"Bu kadar yüksek konsantrasyonlarda, maddeler çeşitli kültür ortamlarında uygun şekilde seyreltilebilir ve daha fazla saflaştırma adımı veya çözücü buharlaştırması olmadan doğrudan uygulanabilir.”

"Francioso, "Şu anda beş miligram oleocanthal'ın fiyatı 250 avro olabiliyor, bu da onu büyük ölçekli üretim için sürdürülebilir kılmıyor" diye ekledi.

Araştırmacılara göre yeni süreç işleri tersine çevirebilir.

"Çalışmanın ortak yazarı ve Active-Italia girişiminin kurucu ortağı Rodolfo Federico, “Özellikle zengin yağlarla başlayarak son derece ekonomik bir yöntem kullanıyoruz… Polifenolleri biyolojik ve lipit çözücüde 100 kat yoğunlaştırmak için,” dedi.

"İlk kez, sağlık destekleyici maddeler olarak kullanılabilecek ham maddelere sahibiz. Şimdiye kadar oleocanthal ve oleacein içeren hiçbir takviye yoktu,” diye ekledi, ​"“sadece onların öncülleri.”

Bu iki molekülün özlerinin, siklooksijenaz inhibe edici davranışlarına atfedilen kanıtlanmış anti-inflamatuar özelliklerinin ötesinde, çok daha geniş kapsamlı faydaları olacağına inanıyor.

"In vivo “Hastalarda yapılan klinik çalışmalardan elde edilen kanıtlar, yüksek oleocanthal ve oleacein içeriğine sahip zeytinyağının proinflamatuar sitokinlerin sentezini engellediğini göstermektedir” dedi. ​"Etki mekanizması çok daha geniş olabilir ve potansiyel olarak birden fazla patolojiyi ele alabilir. Gerçekten oldukça büyüleyici.”