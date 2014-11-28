Akdeniz Diyetini Teşvik Uluslararası Vakfı

Akdeniz diyetinin tanıtımına adanmış uluslararası bir vakıf oluşturuldu. Uluslararası Akdeniz Diyet Vakfı (IFMeD) Londra, İngiltere'de tescil edilmiştir ve farklı ülkelerden kurumları, üniversiteleri ve araştırma merkezlerini, özel sektörden aktörleri ve teşvik etmek isteyen tüketicileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır Akdeniz diyeti.

Lluis Serra-Majem, IFMeD Başkanı Vakfın internet sitesindeBu ​"rağmen Akdeniz Diyetinin UNESCO tarafından tanınması Somut olmayan bir kültürel miras olarak, bu beslenme düzenine bağlılık, 2008'den beri Avrupa'nın karşı karşıya olduğu ekonomik kısıtlamaların bir sonucu olarak bazı Akdeniz ülkelerinde azalmaktadır. Bu nedenle, sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı olarak Akdeniz Diyetini geliştirmek çok önemlidir [ sic] modeli, onu mevcut sosyo-ekonomik ve kültürel değişikliklere uyarlamanın yanı sıra, insanlığın somut olmayan bir kültürel mirası olarak korumak ve yeniden onaylamak. "

IFMeD, multidisipliner bilgi ve uzmanlığı bir araya getirmeyi ve Akdeniz diyetiyle ilgili bilimsel çalışmaları analiz etmek, doğrulamak ve yaymak için bir düşünce kuruluşu olarak hareket etmeyi amaçlamaktadır. Vakfın görev beyanı bir ihtiyacı işaret eder ​"Akdeniz diyetini sağlıklı ve sürdürülebilir bir yaşam tarzı olarak teşvik etmek için yerel ve ulusal çıkarların üstünde olan ulusötesi bilimsel garantör.

IFMeD genel sekreteri Sandro Dernini ​"Akdeniz Diyetinin yeniden canlandırılması için yeni bir disiplinlerarası ve kültürlerarası yeniden düşünmeye ihtiyaç vardır. Bu nedenle, IFMeD, Med Diyeti için mevcut zamanlara ve tüm insanlara daha uygun, sürdürülebilir bir gıda kültürü bağlamını yeniden inşa etmek için hareket ederek bu değişimi teşvik etmek için ideal uluslararası yer olabilir ”.