Kanserden Kurtulanlar İçin Daha Düşük Ölüm Riskiyle İlişkili MedDiet Uyumu

Yeni yayınlandı araştırma kurallarına sıkı sıkıya bağlı kaldığını tespit etti. Akdeniz diyeti kanserden kurtulanlar arasında hem tüm nedenlere bağlı hem de kardiyovasküler ölüm oranlarını önemli ölçüde azaltabilir.

Çalışma, Akdeniz diyetine daha fazla bağlılığın, kanserden kurtulanlar arasında herhangi bir nedenden ölüm riskinde yüzde 30'luk bir azalma ve kardiyovasküler mortalitede neredeyse yüzde 60'lık bir azalma ile ilişkili olduğunu buldu.

"Akdeniz diyetine bağlı kalmanın etkisi büyüktür. Bu, her hastanın tümörleri için aldığı tedavilerden bağımsız olarak değerlendirildi" dedi İtalya'daki Neuromed Akdeniz Nöroloji Enstitüsü Moleküler ve Beslenme Epidemiyolojisi Laboratuvarı'nda araştırmacı ve çalışmanın ortak yazarı Marialaura Bonaccio.

Kanser teşhisi konulan kişilerin sayısının giderek arttığını görüyoruz. Bu, gelişmiş teşhis araçlarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı zamanda giderek daha fazla insanın sağlıklı beslenmeyi tedavileriyle ilişkilendirmesi gerektiğini de söylüyor. - Marialaura Bonaccio, Neuromed Akdeniz Nöroloji Enstitüsü

Bir grup İtalyan bilim insanı tarafından yazılan ve JACC CardiOncology'de yayınlanan araştırma mektubu aynı zamanda aralarındaki ortak risk faktörlerini de araştırdı. kardiyovasküler hastalıklar ve kanser.

"Bonaccio, "Tümör geliştiren birçok kişi aynı zamanda kardiyovasküler hastalıklar da geliştirmeye devam ediyor" dedi. Olive Oil Times. ​"İyi belgelenmiş kanıtlar bu iki durum için ortak risk faktörlerini öne sürüyor."

Her iki durum da iltihaplanma ve oksidatif stres gibi metabolik risk faktörlerini paylaşır. Antiinflamatuar ve antioksidan gıdalar açısından zengin olan Akdeniz diyeti bu ortak yolları ele almaktadır.

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Araştırmada geniş kapsamlı veriler kullanıldı Moli-sani çalışmasıYaklaşık 25,000 yetişkini takip eden Molise bölgesi On yıldan fazla bir süredir İtalya'nın.

Bu yeni araştırma, çalışmanın başlangıcında kanser geçmişi olan, yaklaşık 802 yaşlarında 60 katılımcıya odaklandı. Beslenme alışkanlıkları ve sağlık sonuçları 13 yıl boyunca izlendi.

"Bonaccio, "Dahil ettiğimiz tüm bireylerde, tümörün türüne bakılmaksızın Moli-sani çalışmasına katıldıkları sırada bir tümör vardı" dedi. ​"Daha önceki çalışmalar belirli tümör türleri üzerindeki diyet etkilerine odaklanmışken, bizim çalışmamız sonuçları tüm kanserden kurtulanları kapsayacak şekilde genişletme avantajına sahipti."

Katılımcılar, yarı niceliksel bir beslenme sıklığı anketi kullanılarak ölçülen Akdeniz diyetine bağlılıklarına göre kategorilere ayrıldı ve bir MedDiet puanı aldı.

"Bonaccio, önceki literatürle tutarlı olarak, en önemli faydaların Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalanlarda gözlemlendiğini gördük" dedi. ​"Ara sıra bağlılık ölçülebilir faydalar sağlamadı.

Araştırmaya göre, Akdeniz diyetine daha fazla uyum sağlayan hastalar daha yüksek sosyoekonomik statüye sahip olma eğilimindeydi ve fiziksel olarak aktif olma olasılıkları daha yüksekti. Tüm nedenlere bağlı ölüm oranları, araştırmacıların incelediği diğer hastalara göre yüzde 32 daha düşüktü.

12.7 yıllık takip sırasında, 248'u kardiyovasküler ölüm ve 59'ı kanserden olmak üzere toplam 140 tüm nedenlere bağlı ölüm kaydedildi.

Araştırmacılar, çalışmanın gözlemsel bir çalışma olması nedeniyle nedenselliğin doğrudan çıkarılamayacağı anlamına gelmesi nedeniyle çalışmanın bazı sınırlamalarını kabul etti. Ayrıca, kendilerinin bildirdiği diyet alımının nasıl yanlış raporlamaya maruz kalabileceğini de belirttiler.

"Belirli bir yaştaki küçük bir gruptu ve bu da kanser türleri veya farklı yaşlardaki farklı etkiler hakkında spesifik veriler elde etmemizi engelledi" dedi Bonaccio.

Bonaccio'ya göre çalışmanın öne çıkan noktalarından biri, özellikle Akdeniz popülasyonuyla ilgili olması.

"Diğer ülkelerde yapılan birçok araştırma Akdeniz diyetinin etkisini değerlendiriyor ancak bunları Akdeniz bağlamında ölçmek çok ilginç” dedi.

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"Akdeniz popülasyonları, yiyeceklerin belirli bir şekilde birleştirildiği bir kültüre sahiptir" diye ekledi Bonaccio. ​"İtalya'da makarna ve baklagillerden asla tek başına bahsetmiyoruz, çünkü bunlar hep bir arada kullanılıyor. Yiyeceklerin pişirilme şekli, yiyeceklerin besinsel özelliklerini artırır.”

Üstelik Akdeniz diyetine sıkı sıkıya bağlı kalmak aynı zamanda çoğu şeyden kaçınmak anlamına da geliyor. ultra işlenmiş ürünler.

"Yemek hazırlamak için gereken zamanı harcamak, evde taze ürünleri dönüştürmek, zeytinyağı gibi kaliteli ürünler kullanmak; tüm bunlar, hazır tüketime hazır ürünler arandığında gerçekleşmiyor," diye açıkladı Bonaccio.

İtalyan bilim insanı, Akdeniz diyetinin beslenmenin geleceğinde nasıl daha önemli bir rol oynayabileceğine dikkat çekti.

"Bonaccio, "Gün geçtikçe daha fazla insana kanser teşhisi konduğunu görüyoruz" dedi. ​"Bu, gelişmiş teşhis araçlarından kaynaklanıyor olabilir, ancak aynı zamanda giderek daha fazla insanın sağlıklı beslenmeyi tedavileriyle ilişkilendirmesi gerektiğini de gösteriyor."

Daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken Bonaccio, Akdeniz diyeti ve zeytinyağının kanser hastalarının sağlığında oynayabileceği rolün altını çizerek şu anda yürütülen önemli çalışmalara da vurgu yaptı.

"Akdeniz diyetinin bu hastalarda ölümcül felç olaylarını yüzde 60 oranında azaltabileceğini gördüğümüzde ve bu sadece çalışmamızdan alınan bir örnektir, bu bize bunun bu hastalıklarla uğraşmak zorunda olan herkes için nasıl iyi bir başlangıç ​​noktası olabileceğini gösteriyor." Bonaccio sözlerini tamamladı.