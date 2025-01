MedDiet, Sekizinci Yıl Üst Üste Dünyanın En İyisi Seçildi

US News & World Report, Akdeniz diyeti sekizinci yılın en iyisi.

Yayın, 69 tıp doktoru, diyetisyen, beslenme epidemiyoloğu, aşçı ve kilo verme araştırmacısından oluşan bir panelden 38 kategoride 21 popüler beslenme planını analiz etmelerini istedi.

Dikkate alındığında ​''En iyi genel diyet' kategorisinde panelistler, diyetlerin besinsel bütünlüğünü, sağlık risklerini ve faydalarını, uzun vadeli sürdürülebilirliğini ve kanıta dayalı etkinliğini karşılaştırdılar.

Akdeniz diyeti, DASH, Flexitarian ve MIND diyetleri En iyi genel diyet için.

Panelistler ayrıca Akdeniz diyetinin artrit, diyabet, divertikülit, yağlı karaciğer, bağırsak sağlığı, sağlıklı beslenme, yüksek kolesterol, iltihap, ruh sağlığı ve prediyabet için en iyi beslenme programı olduğunu belirtti.

Ayrıca, aynı zamanda şunları da şart koşan yeme düzenini buldular: düzenli fiziksel aktivite, yeterli dinlenme, sosyalleşme ve bol su içme gibi faktörlerin takip edilmesinin en kolay olduğu görülüyor.

"Sağlık editörü Shanley Chan ve yardımcı yönetici editör Elaine Hinzey, "Akdeniz diyeti tek bir besin veya gıda grubundan ziyade kaliteye ve yaşam tarzına odaklanır" diye yazdı.

Birçok zeytin yetiştirme bölgesinin geleneksel diyeti meyve, sebze, tam tahıllı gevrekler ve sızma zeytinyağı her öğünde günlük porsiyonlarda fındık, zeytin çekirdeği ve az yağlı süt ve haftalık bakliyat, balık ve deniz ürünleri porsiyonları.

(Fotoğraf: Akdeniz Diyeti Vakfı)

Akdeniz diyeti, belirli besinlerin tüketimini yasaklamak yerine, haftada bir ila iki porsiyon kırmızı, beyaz ve işlenmiş et ile iki porsiyondan az tatlı tüketilmesini öneriyor.

"Çok sayıda çalışma, bu diyet modelinin bazı kronik sağlık sorunlarının riskini azalttığını göstermiştir, örneğin: kalp-damar hastalığı Chan ve Hinzet, "Tip 2 diyabet ve uzun ömürlülüğü desteklerken yaşam kalitesini de artırıyor" diye yazdı.

Gerçekten de Akdeniz diyetini takip etmek, daha düşük bir kan şekeri seviyesi de dahil olmak üzere olumlu sağlık sonuçlarıyla ilişkilidir. bunama riski, azaltılmış kardiyovasküler hastalık riski ve daha düşük kanser vakaları.

Bu iyileştirilmiş sonuçların çoğu, antioksidan özellikleriyle ilişkilidir. polifenolleri birçok sızma zeytinyağında ve sebzede bulunur, zeytinyağının tekli doymamış yağ ve balık ve deniz ürünlerinde yaygın olarak bulunan omega-3 yağ asitleri.

Son zamanlarda yapılan bir dizi araştırma, Akdeniz diyetine bağlı kalmanın daha düşük bir riskle bağlantılı olduğunu ortaya koydu. atriyal fibrilasyon, olumlu ağız sağlığı sonuçlar ve hafifletme PTSD belirtileri.

Ayrıca, düşük karbonhidratlı Akdeniz diyetinin diyabet hastalarına yardımcı olduğu bulundu remisyona ulaşmakAkdeniz diyeti ve egzersizin daha iyi bağırsak sağlığı yaşlı yetişkinlerde.

US News & World Report ayrıca MIND diyetini beyin sağlığı için en iyisi, DASH diyetini ise en kalp dostu diyet olarak tanımladı. Her iki diyet de birincil yağ olarak zeytinyağını içerir ve her iki kategoride de ikinci olan Akdeniz diyetinden büyük ölçüde etkilenir.

Akdeniz diyeti ayrıca yüksek tansiyon (DASH'ın ardından), menopoz (menopozun ardından), bitki bazlı beslenme (flexitarian'ın ardından) ve kilo kaybı (WeightWatchers'ın ardından) konularında da ikinci sırada yer aldı.