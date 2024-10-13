Akdeniz Diyetine Uymanın Atriyal Fibrilasyon Riskini Azalttığı Gösterildi

son zamanlarda ders çalışma Frontiers in Cardiovascular Medicine dergisinde yayımlanan çalışmada, diyet müdahalelerinin, bireysel besin öğelerinin ve diğer diyet bileşenlerinin bu durum üzerindeki etkisine ilişkin mevcut kanıtlar incelendi.

En yaygın kardiyak aritmi, atriyal fibrilasyon, kalbin atriyal odacıklarının hızlı ve düzensiz atması ile karakterizedir. Bu durum, göğüs ağrısı ve bayılmadan kalp yetmezliği ve felce kadar çok çeşitli komplikasyonlara katkıda bulunabilir veya bunların habercisi olabilir.

Tıbbi yöntemler ve ilaç tedavilerindeki ilerlemelere rağmen, atriyal fibrilasyonun görülme sıklığı dünya genelinde, özellikle de gelişmiş ülkeler olarak adlandırılan ülkelerde artmaktadır.

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Örneğin, büyük bir kohort çalışması, 2006'dan 2018'e kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık yüzde üç artış tahmin etti. Bu, diyetin önemli bir yönü olduğu yaşam tarzı yönetimine olan ilginin yeniden canlanmasına yol açtı.

Teksas'taki Baylor Scott & White Sağlık Hastanesi'nin kardiyoloji bölümünden araştırmacılar, diyet müdahalelerinin atriyal fibrilasyon üzerindeki etkisini araştırmak ve bu müdahalelerin bireysel bileşenlerinin oynadığı rolü değerlendirmek için anlatı sentezi yaklaşımını kullandılar.

Çalışma, en sık olarak vakaların azalması ve sonuçların iyileşmesiyle ilişkilendirilen iki diyet modelinin şunlar olduğunu buldu: Akdenizve DASH diyetleri.

İkincisinin kardiyovasküler sonuçlarda iyileşme ve ölüm oranında azalma ile bağlantılı olmasına rağmen, araştırmacılar diğer yaşam tarzı faktörleri göz önünde bulundurulduğunda atriyal fibrilasyonun spesifik insidansı, tekrarlaması veya ilerlemesi üzerinde kanıtlanabilir bir etki olmadığını buldular.

Öte yandan Akdeniz diyeti, ​"“Atriyal fibrilasyonun gelişimine karşı güçlü bir önleyici strateji.”

Bu etkinin ardındaki olası mekanizmaları araştırırken araştırmacılar birkaç olası faktör öne sürdüler.

Birincisi, Akdeniz diyetinin meyve, sebze ve sızma zeytinyağıHer üç besin grubu da antioksidan sağlar ve polifenolleriAntiinflamatuar ve kardiyoprotektif etkileri kanıtlanmış olan.

oleuropeinÖrneğin, zeytin yaprağının hipertansiyon tedavisinde geleneksel kullanımına paralel olarak, kan basıncını önemli ölçüde azaltma kapasitesi gösterilmiştir.

Makalede tartışılan çalışmalar ayrıca anti-trombotik ve anti-aritmik özelliklere dair kanıtlar sunmaktadır. oleocanthal ve hidroksitirosol'den, neredeyse sadece sızma zeytinyağında bulunan bileşikler.

Bu bileşiklerin endotel fonksiyonunu iyileştirdiği ve trombosit agregasyonunu azalttığı, böylece atriyal fibrilasyonlu hastalarda felç gibi olayların riskini düşürdüğü gösterilmiştir.

Zeytin bazlı bileşiklerin önemi, 2014 yılında yapılan ikincil bir analizle daha da desteklendi. PREDIMED denemeAkdeniz diyetine ekstra sızma zeytinyağının eklenmesiyle atriyal fibrilasyona karşı önemli bir koruma sağlandığı ortaya çıktı.

Araştırmacılar, diğer diyetlerle karşılaştırıldığında, göreceli atriyal fibrilasyon riskinin yüzde 38 oranında azaldığını gösteren analizi örnek gösterdi.

İncelenen kanıtlar antioksidanlar ve polifenollerin rolünü, özellikle atriyal fibrilasyon sıklığının azaltılmasıyla doğrudan bağlantıları açısından güçlü bir şekilde desteklerken, araştırmacılar söz konusu mekanizmaların nispeten keşfedilmemiş olduğunu vurguluyor.

Bu nedenle, her bir bileşenin daha kapsamlı araştırmayı hak ettiği sonucuna varırken, Akdeniz diyeti gibi diyet müdahalelerinin hastalık önleme bağlamında bütünsel olarak ele alınması gerektiği sonucuna varmışlardır.

Bu sonuç, Akdeniz diyetinin kardiyovasküler olayları önemli ölçüde azalttığına dair artan kanıtlara dayanmaktadır ve şeker hastalığı, gelişmiş tansiyon, insülin direnci, lipid profilleri ve trigliseritler ve önemli ölçüde daha düşük obezite oranları.