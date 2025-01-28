Değirmen Atıksu Ekstraktı Umut Verici Sağlık Faydaları Sağlıyor

Bologna, Palermo ve Bari Üniversitelerinden araştırmacılar, zeytin değirmeni atık suyundan elde edilen bir besin takviyesinin etkinliğini araştırıyor. kardiyovasküler hastalıklar.

Ticari olarak Momast Plus 30 Bio (MP30B) olarak satılan takviye, aşağıdakilerle zenginleştirilmiştir: hidroksitirosol'denzeytinyağının başlıca ürünlerinden biri polifenolleriZeytinyağı fabrikası atık suyundan bileşiği çıkarmak için patentli bir teknik kullanılıyor.

MP30B'yi üreten şirket Bioenutra, bu konuda yer almadı. ders çalışma.

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Önceki çalışmalar, takviyenin anti-inflamatuar etki gösterdiğini ve reaktif oksijeni uzaklaştırdığını, bunun da kalp enfeksiyonlarını hafiflettiğini bulmuştur. in vivo çalışmalar.

In ex vivo Yapılan çalışmalarda MP30B'nin aynı zamanda torasik arterin sertliğini azalttığı ve bunun da kan basıncının artmasına neden olduğu düşünülüyor.

Araştırma ayrıca MP30B'nin kalbin kanı etkili bir şekilde pompalama yeteneğini önemli ölçüde değiştirmediğini veya kardiyak ve vasküler parametreler olarak bilinen kan damarı işlevini ve sağlığını etkilemediğini de göstermiştir. ex vivo çalışmalar.

"Araştırmacılar, "Bu bulgulara dayanarak, MP30B'yi kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde umut vadeden bir özüt olarak değerlendiriyoruz ve spesifik antibakteriyel özellikleri, kalp enfeksiyonlarını önlemede yararlı olduğunu gösteriyor" diye yazdılar.

Araştırmacılar, çalışmanın umut verici sağlık sonuçlarının yanı sıra şunları söyledi: yeni kullanımlar bulmak Zeytinyağı üretiminde yan ürünlerin kullanımı, üretim sürecinin sürdürülebilirliğini artırmaya yardımcı olur ve değirmenciler için ek bir gelir akışı sağlayarak bir maliyeti ortadan kaldırır.

Akdeniz havzasında her yıl tahmini 30 milyon metreküp zeytinyağı fabrikası atık suyu üretilmektedir. Yüksek fenolik bileşik içeriği nedeniyle bu atık su bertaraf edilmeden önce arıtılmalıdır.

"Araştırmacılar, "Zeytinyağı fabrikası atık suyu, geleneksel arıtma eksikliğinin yüksek toksisitesini dengeleyebilmesi nedeniyle önemli bir atık yönetimi sorunu teşkil ediyor" diye yazdı. ​"Ancak atık sudaki fenolik bileşikler bir fırsat sunmaktadır. ​'"Bu atıkları geri dönüştürerek katma değeri yüksek ürünler elde ediyoruz."

Deney hayvanları üzerinde yapılan çalışmada, Momast Plus 30 Bio'nun, aşırı üretimi inflamasyon ve oksidatif strese yol açabilen bir serbest radikal olan nitrik oksit sentezleyen enzimlerin yeteneğini engellediği bulundu.

"Araştırmacılar, "Bulgularımız, MP30B'nin ayrıca kontrolsüz nitrik oksit biyosentezinin neden olduğu zararlı etkileri ortadan kaldırarak kardiyovasküler sistemi etkileyen inflamasyon süreçlerine müdahale edebileceğini gösteriyor" diye yazdı.

Ayrıca hidroksitirosolün de bulunduğunu buldular antibakteriyel özellikler MP30B'de özellikle enfeksiyöz endokardite karşı, hastane içi ölüm oranı nispeten yüksek olan bakteriyel veya fungal bir kalp enfeksiyonuna karşı.

"Araştırmacılar, "Streptokoklar enfeksiyöz endokarditin en sık görülen nedenleri arasındadır" diye yazdı. ​"MP30B'nin test edilen tüm streptokok türleri üzerinde etkisi vardır."

"MP30B sonuçlarının referans antibiyotik levofloksasin kullanılarak elde edilen sonuçlarla karşılaştırılması Streptococcus pyogenes ATCC or FLMP30B'nin hem bakterisidal hem de bakteriyostatik olarak daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Streptokoklar FL; ATCC bakterilerinde etkileri daha belirgin olan levofloksasin için gözlemlenenin aksine” diye eklediler.

Araştırmacılar, hidroksitirosol ile zenginleştirilmiş besin takviyesinin, kardiyovasküler hastalıkları önlemede gıda takviyesi olarak potansiyel gösterdiği sonucuna vardı ve meme kanseri üzerindeki etkisinin daha fazla araştırma ile araştırılması gerektiğini öne sürdüler.

"Anti-tümör tedavilerinin kardiyotoksik etkileri üzerine yapılan çalışmalar, hidroksitirosolün koruyucu etkisi "Meme kanseri kardiyotoksisitesinde MP30B'nin potansiyel uygulama alanları artıyor" diye yazdılar.