Bebekler için Zeytinyağı Eserleri Harikaları

Görünüşleri ve tatları birbirine benzemez ama zeytinyağı ve anne sütü şaşırtıcı derecede benzerdir.

Sızma zeytinyağı, anne sütü yağına benzer oranlarda omega 3 ve omega 6 ve aynı oranda linoleik asit içerir, bu da onu sinir liflerinin miyelinasyonu ve beyin gelişimi için vazgeçilmez bir gıda haline getirir. Sindirimi kolaydır ve midenin çalışmasına yardımcı olur, kabızlığı ve koliği önler.

Zeytinyağı, kalsiyum ve fosforu düzenlediği ve kemikleşme süreci için gerekli olan minerallerin alımını teşvik ettiği için büyümekte olan bebekler ve çocuklar için önemli olan D vitamininin emilmesine yardımcı olur. Bu, çocukları hassas yaşlarında kemik kırılmalarına ve yaşlılıklarında osteoporoz riskine karşı korur.

Son bulgulara göre, çocuklarda kolesterol seviyelerinde bir artış olmuştur ve bu, 6 ila 9 yaş arasındaki her üç çocuktan birini etkileyen obeziteye büyük katkıda bulunmaktadır. Zeytinyağı toplam kan kolesterol seviyelerini, LDL-kolesterol ve trigliseritleri düşürdüğü için, doktorlar çocuklarda artan obezite ile mücadeleye yardımcı olmak için hayvansal yağların zeytinyağı ile değiştirilmesini tavsiye ettiler.

Ayrıca bakınız:Zeytinyağı Sağlığı Faydaları

Hamilelik boyunca tutarlı miktarda zeytinyağı tüketen annelerde daha düşük astım riski de bildirilmiştir. Bebeklerinin daha gelişmiş bir bağışıklık sistemine sahip olduğu ve rinit ve alerji riskinin daha düşük olduğu bulunmuştur.

Hatta zeytinyağının beşik kapağını iyileştirmede etkili olduğu söyleniyor. Normal temizlik öncesi beşik kapağından etkilenen baş kısımlarına uygulanan zeytinyağının nemlendirme özellikleri doğal bir çare olabilir.

İtalya'da doktorlar, anne sütünden kesilen bebekler için katı gıdalarda zeytinyağı kullanılmasını şiddetle tavsiye ediyor. Özellikle kolikten mustarip bebekler için, maddenin faydalarını elde etmek için bir bebeğin biberonuna sağılmış ve hatta formül sütüne eklenmesini bile tavsiye ediyorlar. Bunun nedeni, zeytinyağının doğal mide sürecini kolaylaştırabilmesi ve oleuropein içermesidir. Bu doğal anti-enflamatuar madde, ağrı kesici ilaçların üretiminde yaygın olarak kullanılan aktif bileşen olan ibuprofen'in doğal etkilerini yeniden üretir.

İtalyan Bitki Genetiği Enstitüsü'nden Saverio Pandolfi bunu derinlemesine tartıştı. Araştırmacı, zeytinyağının bebekler için anne sütüne en çok benzeyen yiyecek olduğunu ve bebek için hazırlanan her öğünde bir tatlı kaşığı yüksek kaliteli sızma zeytinyağı ile başlanmasını önerdiğini söyledi.

"Zeytinyağı sadece her çocuğa sevinmez, çünkü ona anne sütünü hatırlatır, aynı zamanda diyetlerinde hiç yağ almayanlara bile ”diyor Eskimolar veya Afrikalılar gibi Pandolfi.

Zeytinyağı besinsel faydalar sunabilirken, bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak önemlidir. asla anne sütü veya bebek mamasını değiştirin. Anne sütü ve mama, bebeğin sağlıklı büyümesi ve gelişimi için ihtiyaç duyduğu tüm temel besinleri sağlamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. Bazı faydalı bileşenler içermesine rağmen zeytinyağı, bebeklerin ihtiyaç duyduğu tam ve dengeli beslenmeyi sağlamaz. Bebeğinizin diyetine yeni yiyecekler eklemeden önce çocuk doktorunuza veya kayıtlı bir diyetisyene danışın.

İtalya'nın en popüler bebek maması şirketlerinden biri olan Plasmon, özellikle sütten kesilen bebekler için zeytinyağı üretiyor. Yalnızca İtalya'da üretilen ve preslenen zeytinlerle ve şirketin söylediği teknikler kullanılarak yağın sağlık yararlarından daha fazlasını korumasını sağlar.

Akdeniz diyeti İtalya'da genç başlar.