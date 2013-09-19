Patent Teklifi Oleocanthal'ın Çok Yönlülüğünü Sergiliyor

Natürel sızma zeytinyağının boğazı sokan kısmı olan Oleocanthal, onu izole eden ve adlandıran Amerikan araştırma merkezine göre henüz kullanılmamış bir pazarlama fırsatı.

Monell Chemical Senses Merkezi Teknoloji Transferi Direktörü Mark Friedman, bileşiğin potansiyelinin büyümeye devam ettiğini söylüyor.

"Enflamasyon, o kadar çok hastalık ve durumun bir bileşenidir ki, tek başına bir anti-enflamatuar olma potansiyeli muazzamdır. Oleocanthal'ın sağlık etkileri üzerine yapılan çok heyecan verici araştırmalar var ve sadece Monell'de değil, ”dedi.

"Oleocanthal'ın ticari açıdan değerli bir fırsat olduğuna inanıyoruz. Tek gereken doğru taahhüt ve yatırımdır. "

Serendipitous keşif

Zeytinyağı eskidir, ancak son zamanlarda görece keşfedilmiştir.

Philadelphia merkezli Monell, yönetmeni Gary Beauchamp, 1999'da Sicilya'dayken taze sızma zeytinyağını yudumladıktan sonra yola çıktı ve boğazında hissettiği sokmanın sıvı bir steroid olmayan antienflamatuar (NSAID) formu olduğunu fark etti. duyusal çalışmalar sırasında yutmuştu.

Yakındaki Pennsylvania Üniversitesi ile işbirliği yapan bilim adamları, daha sonra sorumlu olduğuna inandıkları doğal ajanı - zeytinyağındaki birçok polifenolden biri olan deasetoksidialdehidik ligstrosit aglikonu - izole ettiler ve sentetik bir versiyonunun aynı boğaz tahrişini ürettiğini buldular. Oleocanthal olarak adlandırıldı: oleo = zeytin; canth = acı; al = aldehit.

Monell, 2005 yılında Oleocanthal için ABD federal ticari marka tescili için başvuruda bulundu, ancak devam etmedi.

Uluslararası patent aranıyor

Şimdi, Üniversite ve Monell dünya çapında bir patent arıyor ve başvuruları, bileşik için geniş bir kullanım yelpazesini sergiliyor.

Başlıklı olmasına rağmen ​"Oleocanthal, ağrıyı tedavi etmek için ”dedi. ve yara iyileşmesini teşvik eder.

"Buluş, zeytinyağındaki aktif asıl, oleoksantal olarak adlandırılır ve oleokantiller, gıda katkı maddeleri, farmasötikler, kozmetikler, hayvan itici maddeler ve memeli tahriş reseptör genleri, gen ürünleri, aleller, ekleme varyantları için keşif araçları dahil olmak üzere çeşitli formülasyonlarda kullanım yöntemleri ile ilgilidir. , alternatif transkriptler ve benzerleri, ”diyor.

Oleocanthal sızma zeytinyağı gibi aşağı yağların tadına bakabilir

Önce ​"Oleocanthallerin Kullanım Alanları ”bölümünde yer alan ​"bir gıda katkı maddesi olarak ”ve sahtekarlığa eğilimli zeytinyağı sektöründeki bazılarının rahatsız edici bulabileceği bir yön.

"Buluşa ait oleocanthals, birinci sınıf zeytinyağlarında bulunan karakteristik tahriş hissini sağlar. Oleocanthals, birinci sınıf sızma zeytinyağı gibi tadı olan bir yağ sağlamak için düşük dereceli yağlara eklenebilir ”diyor.

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Friedman anlattı Olive Oil Times bu yıl yayınlanan başvurunun, 2006’te yapılan ilk dosyalamaya dayanması. O zamandan beri, orijinal başvurudaki çok sayıda patent başvurusu, patent incelemecileri tarafından, buluşun farklı yönlerini kapsayan daha küçük gruplara bölündü.

"Patentli olacak bu orijinal uygulamadan farklı. ”

"Gelecekte, Monell'in oleocanthal'in bir tat bileşiği olarak kullanımına yönelik patent taleplerini takip etme konusunda hiçbir planı ve ilgisi yok. "

"Kamu yararına katkıda bulunma sorumluluğuna sahip kar amacı gütmeyen bir kuruluşuz ve oleocanthal'ın sağlık yararlarına odaklanmak istiyoruz ”dedi.

Sayısız oleocanthal için kullanır

Oleocanthal zeytin veya sızma zeytinyağından çıkarılabilir, ancak Friedman en yüksek konsantrasyonların ikincisinde bulunduğunu söyledi. Pahalı olmayan ve hali hazırda temin edilebilen basit şeker D-ribozdan sentetik oleocanthal yapmak için bir yöntem de patent başvurusunda açıklanmaktadır ve o, yöntem için bir patent de aranabileceğini söyledi.

Monell, oleocanthal için iddia ettiği kullanımlar arasında:

Gıda katkı maddesi: oleocanthal, gıda lezzetini arttırmak ve tatlılığı önlemek için ve eklemek için tahriş edici olarak kullanılabilir. ​ " biber ve Szechwan biberine benzer şekilde "gastronomik deneyim". Ayrıca, ​ " duyu-tahriş deneyimi ”gibi diş macunu, gargara ve pastiller.

​ biber ve Szechwan biberine benzer şekilde "gastronomik deneyim". Ayrıca, ​ duyu-tahriş deneyimi ”gibi diş macunu, gargara ve pastiller. Koruyucu: oleocanthal'ın antibakteriyel ve antifungal özellikleri, gıdanın paketlenmeden önce kaplanması veya bozulmayı önlemek için gıda ambalajına uygulanması gibi bir koruyucu görevi görmesine izin verir.

Soğuk algınlığı ve grip yardımcısı: oleokant, boğaz ağrısı için ve tahriş edici maddeler için burun tahriş edici maddeler de dahil olmak üzere soğuk algınlığı veya grip semptomlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

Antioksidan: Oleokantinin antioksidan aktiviteye sahip olduğuna inanıldığı için kanser dahil çeşitli durumları tedavi etmek veya önlemek, yara iyileşmesini teşvik etmek ve kozmetiklerde oksidasyon kararlılığı sağlamak için kullanılabilir.

Ağrı kesici: Grip veya diğer viral enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bel ve boyun ağrıları, dismenore, baş ağrısı, diş ağrısı, burkulmalar ve suşlar, yanıklar ve artrit gibi durumlar ile bağlantılı ağrı kesici için faydalıdır.

Antiinflamatuar: Enflamasyonla işaretlenmiş hastalıkların tedavisinde veya önlenmesinde bir ajan olarak.

Alzheimer ile ilişkili beyin plaklarının gelişiminin tedavisi veya önlenmesi: ibuprofen gibi oleokantinin mikro ‑ G proteinlerini ve ilişkili kinazları engellediğine inanılmaktadır.

Ağız cerrahisi ve kanserde ışınlama tedavisi için: ameliyat veya oral ışınlamadan iltihaplanmayı engellemek için ağız yoluyla durulama şeklinde.

Hayvan kovucu: evcil kedileri, kemirgenleri, rakunları, köpekleri ve çakalları kovmak ve kuşları havaalanı pistlerinde, park yerlerinde vb. Atık su ve müstakil su gibi içilemez sıvıları kullanmaktan caydırmak da dahil olmak üzere

İltihaplanma, Alzheimer hastalığı ve kanser tedavisinde araştırmalar devam ediyor

Friedman, halihazırda satışta olan bu tür oleocanthal tabanlı uygulamaların farkında olmadığını söyledi.

"Monell ticari bir işletme değil ve bizler icatlarımızı pazara götürmek için işletmelere ve girişimcilere güveniyoruz ”dedi.

Bu arada merkez, oleochalhal'ın antiinflamatuar olarak Alzheimer hastalığının önlenmesinde ve tedavisinde ve kanser tedavisinde rolünü araştırmaya devam ediyor.

Monell bilim adamı Paul Breslin, in vitro oleocanthal'ın ​"enzimler, hücreler ve dokulardaki anti-inflamatuar özellikler, Alzheimer peptitleri ve oligomerlerinin (Tau ve Abeta) oluşumuna müdahale etmek ve kanser hücre çizgilerini öldürmek ve sağlıklı hücre çizgilerini öldürmemek. ”

"Her üç alanda da çıkarlarımızı sürdürüyoruz ve Abeta ve kanser hücreleri üzerinde çalışıyoruz ”dedi.

"Damar sağlığını araştırmak için yer var ve diyet oleocanthal'in kalp hastalığı, felç ve diğer damar hastalıkları ile ilgili oynayabileceği rol, ama henüz orada değiliz. ”

"Hızla büyüyen bir çeviri ve tıbbi araştırma alanıdır ve gördüğümüz sonuçlar göz önüne alındığında mevcut vaadi için çok heyecan vericidir ”dedi Breslin.