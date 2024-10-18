Küçük Bir Çalışma Polifenollerin Cilt Üzerindeki Yaşlanma Karşıtı Potansiyelini Önermektedir

Son araştırmalar, fenollerin şu şekilde olduğunu doğruladı: sızma zeytinyağı Ciltte yaşlanmanın etkilerini hafifletmede önemli bir potansiyele sahip olabilir.

Bir göre kâğıt bilimsel dergi Medicina'da yayınlanan iki biyoaktif polifenolleri, oleasein ve oleocanthal, yaşlı yetişkinlerde yaşlanmanın en belirgin belirtilerinden bazılarını azalttığı gösterilmiştir.

Sızma zeytinyağı düzinelerce fenol içerirken, araştırmacılar cilt sağlığı üzerindeki umut verici etkileri, özellikle melanom dışı cilt kanserlerinin tedavisinde ve cilt sağlığının iyileştirilmesinde bu iki bileşiğe odaklandılar. yara iyileşmesi.

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Ek olarak, bu iki fenol, güçlü anti-inflamatuar özellikleri, giderek artan sayıda çalışmayla desteklenmektedir.

Çalışmada her iki bileşik de bir cilt bakım solüsyonunda 55 kadın ve 15 erkeğe bir ay boyunca uygulandı. Katılımcılar yaş ve cilt morfotiplerine göre alt gruplara ayrıldı.

Yaygın bir klinik araştırma yöntemi olan randomize, tek kör çalışmalarda, katılımcılara hangi tedavinin verileceğini yalnızca araştırmacılar bilir.

Çalışmanın başlangıcında katılımcıların yaş, kilo, boy, cilt fototipi, tıbbi öykü, ilaç kullanımı, sigara ve alkol alışkanlıkları gibi detaylı verileri toplandı.

Katılımcılara oleocanthal ve oleacein içeren yüzde bir serumu günde iki kez 30 gün boyunca uygulamaları talimatı verildi. Deri verileri çalışmanın başında, 15 gün sonra ve ayın sonunda toplandı.

Araştırmacılar, cilt yaşlanmasındaki iyileşmeyi değerlendirmek için cilt tedavilerini değerlendirmek için yaygın olarak kullanılan bir platform olan VISIA Cilt Analiz Sistemini kullandılar. Bu sistem, toplam kırışıklık alanı ve kırışıklık yoğunluğu gibi bilgileri yakalar.

Çalışmanın başlangıcında, ortasında ve sonunda derin ve yüzeysel kırışıklıklar değerlendirildi.

Sonuçlar, tüm katılımcılarda kırışıklık sayısında ortalama yüzde 23'lük bir azalma olduğunu ortaya koydu.

Serumun hem erkeklerde hem de kadınlarda kümülatif etkileri görüldü; araştırmacılar tedavinin etkinliğinin çalışma boyunca arttığını gözlemlediler.

Çalışmanın yazarlarına göre, iki bileşiğin etkinliği ​"“polifenollerin epidermal bariyerleri aşma ve hücresel reseptörlerle etkileşime girme yetenekleri de dahil olmak üzere cilt sağlığına olan faydaları üzerine yapılan daha geniş araştırmalarla uyumludur.”

"Araştırmacılar, "Polifenollerin, bariyer fonksiyonu için hayati önem taşıyan dermisin yapısal organizasyonunu iyileştirdiği ve sağlıklı, iyi işleyen bir cildin korunması için gerekli olan dermal kalınlığı ve nem seviyelerini artırdığı gözlemlendi" diye eklediler.

Ancak erkekler ve kadınlar farklı sonuçlarla karşılaştılar.

Özellikle 20-44 yaş aralığındaki genç erkeklerde kırışıklıklarda yüzde 52 oranında azalma görülürken, daha yaşlı erkeklerde bu oran yüzde 47 oldu.

45-79 yaş aralığındaki kadınlarda kırışıklık sayısında yüzde 34 azalma görülürken, daha genç kadınlarda bu oran yüzde 26 olarak bulundu.

"Yazarlar, “Çalışmamız, oleokantal ve oleaseinin hem erkeklerde hem de kadınlarda, özellikle 45 ila 79 yaş arasındakilerde kırışıklık sayısını önemli ölçüde azalttığını gösteriyor” diye yazdı.

Ayrıca, araştırmanın kısa sürmesi, uzun süreli takip yapılmaması ve plasebo kontrol grubunun bulunmaması gibi bazı sınırlamalara da dikkat çekildi.

"Üç farklı zaman aralığında toplanan veriler, kırışıklık azaltmada tutarlı bir eğilim gösteriyor. Ancak, genel bulgular, yaşlanma karşıtı cilt bakımı formüllerinde sızma zeytinyağından elde edilen polifenollerin kullanımını destekliyor," diye yazdılar ve daha kapsamlı ve ayrıntılı çalışmalara ihtiyaç olduğunu öne sürdüler.

Zeytinyağı olmuştur cilt bakımı için kullanılır binlerce yıldır. Günümüzde, giderek artan sayıda bilimsel araştırma, cilt bakımında yüksek kaliteli zeytinyağının kullanılmasının önemini desteklemektedir.

Bu araştırma, özel cilt bakım ürünlerinde sızma zeytinyağının kullanımını ve sızma zeytinyağı açısından zengin bir diyetin uzun vadeli yaşlanma karşıtı etkilerini araştırmaktadır. Akdeniz diyeti.