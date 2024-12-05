Trump Sağlık Bakanı Seçimi Tohum Yağı Tartışmasını ABD Kabinesine Taşıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin en tanınmış siyasi ailelerinden birinin torunu olan Robert F. Kennedy Jr., Başkan seçilen Donald J. Trump tarafından Sağlık ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nı yönetmek üzere atandı.

Cumhuriyetçi Parti'nin çoğunlukta olduğu Senato'dan onay alması halinde Kennedy, ülkenin gıda arzının yaklaşık yüzde 80'ini düzenleyen ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) üzerinde geniş kapsamlı yetkilere sahip olacak.

Aşı karşıtı görüşleriyle tanınan Kennedy, aynı zamanda tohum yağlarının önde gelen ve yüksek sesle eleştiren isimlerinden biri ve bu yağların sağlık üzerindeki etkileriyle ilgili uzun süredir devam eden tartışmayı ana akıma taşıdı.

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Ağustos'ta röportaj Fox News ile Kennedy, tohum yağlarını ​"gıdalarda bulunan en sağlıksız bileşenlerden biri olduğunu ve bunların ​"yiyebileceğiniz en kötü şeylerden biri” olarak tanımlanıyor çünkü bunlar ​""Vücut çapında iltihaplanma."

Bunun yerine Kennedy, tohum yağlarının inek organlarının yağlı dokusundan yapılan sığır yağı ile değiştirilmesini öneriyor. Kennedy'nin tarihsel kamu açıklamaları ve sosyal medya hesapları araştırıldığında zeytinyağından bahsedilmediği görüldü.

Amerikan Kalp Derneği'nin bilimsel üyelerinin de aralarında bulunduğu araştırmacılar, uzun zamandır bitkisel yağların (çoğunlukla tohumlardan, özellikle kanola, ayçiçeği ve soya fasulyesinden elde edilen) doymamış yağ içeriği nedeniyle hayvansal yağlara göre daha sağlıklı bir alternatif olduğunu savunuyorlar.

"Stanford Üniversitesi'nde tıp profesörü olan Christopher Gardner, "Verilerin hepsi tutarlı bir şekilde tereyağı ve domuz yağının kalbimiz için kötü olduğunu söylüyor" dedi. ​"Çalışmalar doymuş yağların yerine doymamış yağların tüketilmesinin kalp hastalığı riskini azalttığını gösteriyor.”

Kennedy tohum yağlarının en önde gelen eleştirmenlerinden biri olsa da, sosyal medyada tohum yağı karşıtı bir influencer hareketi büyüyor.

Tohum yağı eleştirmenleri iki ana argüman öne sürüyor. Birincisi, tohum yağlarının çoğu zaman ticari tohum yağı üretiminde kullanılan kimyasal çözücü olan heksan tarafından kirletildiğidir.

Heksanın gaz halinde insanlar için toksik olduğu bilinmektedir ancak tohum yağı üretiminde sıvı olarak kullanılır. Heksan, tohum yağlarının rafine edildiğinde maruz kaldığı ısıl işlem sırasında buharlaşır.

Ancak FDA, tohum yağlarındaki heksan kalıntılarını düzenlememekte veya izlememektedir; bu nedenle ticari olarak satılan tohum yağlarında eser miktarda heksan kalıp kalmadığı belirsizdir.

Tohum yağlarına karşı en yaygın argüman, zeytinyağı ve hayvansal yağlara kıyasla, özellikle linoleik asit olmak üzere, omega-6 çoklu doymamış yağ asitleri içeriğinin yüksek olmasıdır.

Linoleik asit içeriği soya fasulyesi yağında yaklaşık %55, ayçiçeği yağında neredeyse %70 (yüksek oleik ayçiçeği yağında %20'ten az) ve kanola yağında %2.5'den fazladır. Buna karşılık, zeytinyağı %21 ila %- oranında linoleik asit içerirken, sığır eti yaklaşık %- oranında linoleik asit içeriğine sahiptir.

Tohum yağı eleştirmenleri, omega-6 yağ asitlerinin vücutta iltihabı destekleyen araşidonik asitlere dönüştürüldüğünü savunuyor. Gerçekten de, araşidonik asit yaygın olarak iltihaplanmaya neden olan bileşiklerin yapı taşı olarak kabul edilir, ancak aynı zamanda pro-inflamatuar bileşikleri baskıladığı da gösterilmiştir.

Bir göre 2017 meta-analizi 30 denek içeren 1,377 randomize kontrollü çalışmanın yayınladığı sonuçlara göre, linoleik asidin kandaki inflamatuar belirteç konsantrasyonları üzerinde minimal bir etkisi vardı. Araştırmacılar bunu, linoleik asidin yalnızca %0.2'sinin araşidonik aside dönüştürülmesine bağladılar.

İnsanların hayatta kalabilmeleri için omega-3 ve omega-6 yağ asitleri içeren besinlere ihtiyaç duydukları yaygın olarak kabul edilmesine rağmen, tohum yağı eleştirmenleri modern Batı diyetlerinin çok fazla omega-6 yağ asidi ve çok az omega-3 yağ asidi içerdiğini savunuyorlar.

Gerçekten de, önerilen omega-6-omega-3 oranı dörtte birdir. Ancak bazı araştırmacılar, bu oranların ABD'de on ila bir ile otuz ila bir arasında değiştiğini tahmin ediyor

Tohum yağı eleştirmenleri ayrıca ABD'de tohum yağı tüketimi ile artan obezite arasındaki ilişkiyi sıklıkla vurgulamaktadır. kalp-damar hastalığı ve diyabetin olumsuz sağlık etkilerinin kanıtı olarak.

Ancak, korelasyon nedensellikle aynı şey değildir. Bunun yerine, bazı uzmanlar artan tohum yağı tüketiminin doğrudan dramatik artışla bağlantılı olduğunu savunuyor ultra işlenmiş gıdalarİçeriğinde tohum yağları bulunan ve yukarıda belirtilen kronik hastalıklardan sorumlu olduğu düşünülen gıdalar.

Gardner ayrıca, aşırı işlenmiş gıdaların esas olarak yüksek fruktozlu mısır şurubu, ilave şeker ve sodyum gibi diğer bileşenler nedeniyle sağlıksız olduğunu ileri sürdü. ​""Bu besinlerin içeriğinde pek çok başka şey varken, tohum yağlarını suçlamak zor" dedi.

Kennedy ayrıca ultra işlenmiş gıdalara şiddetle karşı çıktı ve okul öğle yemeklerinde kullanımını yasaklayacağını söyledi. Ancak FDA'nın ultra işlenmiş gıdalar için resmi bir tanımı yok, bu da herhangi bir yasağın uygulanmasını zorlaştıracaktır.