Sızma Zeytinyağının Kardiyovasküler Hastalıklar Üzerindeki Olumlu Etkilerini Anlamak

Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir.

CVD'ler kalbi ve kan damarlarını etkileyen bir dizi durumu kapsar. Bunlardan en yaygın olanları koroner kalp hastalığı, romatizmal kalp hastalığı ve serebrovasküler hastalıktır.

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New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı yakın zamanda yılda yaklaşık 695,000 Amerikalının kalp hastalığından öldüğünü, bunun da ülkedeki beş ölümden birini temsil ettiğini bildirdi. Dünya Sağlık Örgütü, küresel olarak kardiyovasküler hastalıkların tüm ölümlerin yüzde 32'sinden sorumlu olduğunu tahmin ediyor.

Kardiyovasküler hastalıklar genetik, kirlilik ve yaşam tarzı gibi çeşitli faktörler tarafından tetiklenirken, kardiyovasküler hastalıkları tetiklerken, giderek artan sayıda araştırma günlük sızma zeytinyağı, en kaliteli zeytinyağı kategorisi, kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde azaltır.

Zeytinyağının belirleyici etkisinin ardındaki kanıtlar

2010'lu yıllarda İspanya'da binlerce kişi üzerinde gerçekleştirilen geniş çaplı bir deneme, kurallara bağlı kalındığını gösterdi. Akdeniz diyeti ve günlük zeytinyağı tüketimi, genel düşük yağlı diyetle karşılaştırıldığında risk altındaki hastalarda kardiyovasküler olayları önemli ölçüde azaltır.

PREDIMED (PREVención con DIeta MEDiterránea) çalışması, Tıp New England Journal, dünya çapında daha fazla araştırmanın temellerini attı.

The Yedi Ülke Çalışması1950'lerden bu yana ABD, Finlandiya, Hollanda, İtalya, Yunanistan, Yugoslavya ve Japonya'da yürütülen araştırmalar da şunları doğruladı: kiritik rol Zeytinyağı ve Akdeniz diyetinin kardiyovasküler hastalıkları azaltmada etkisi.

Bu kapsamlı epidemiyolojik çalışma 12,000 orta yaşlı erkeği içeriyordu ve zeytinyağı gibi doymamış yağların günlük tüketiminin ve Akdeniz diyetine bağlılığın kalp hastalığı riskini önemli ölçüde azalttığını ortaya koydu.

Ayrıca bakınız: Sağlık Haberleri

Bu çalışmalar, diyet davranışının kolesterol seviyeleri ve kardiyovasküler hastalıkların gelişimiyle ilgili diğer koşullar üzerindeki önemli etkisini doğruladı.

Bu çalışmaların sonucunda son yıllarda zeytinyağının insan sağlığındaki eşsiz rolü yüzlerce bilimsel yayında araştırılmıştır.

Zeytinyağının faydalı etkileri esas olarak yüksek içeriğine atfedilir. Tekli doymamış yağlar. polifenolleri zeytinyağının en yüksek derecesi olan sızma zeytinyağında bulunur, bu özellikleri daha da artırır sağlık yararları.

Tekli doymamış yağ asitlerinin (MUFA'lar) rolü

Tekli doymamış bir yağ asidi (MUFA) olan oleik asit, zeytinyağının kritik bir bileşenidir ve tüketimiyle ilişkili önemli sağlık yararlarının çoğuna sahip olduğu düşünülmektedir.

"Sızma zeytinyağının yüzde 60 ila 83 oranında MUFA'lardan oluştuğunu belirtmek önemlidir, "dedi Palermo Üniversitesi'nde dahiliye profesörü ve Palermo'daki Policlinico Hastanesi'nde felç bakım ünitesi ile dahiliye direktörü Bruno Tuttolomondo.

"Geriye kalan bileşim, palmitik asit ve stearik asit gibi küçük yüzdelerde doymuş yağ asitleri içerir" diye ekledi. ​"Çoklu doymamış yağların yanı sıra tekli doymamış yağlar da kabul edilir ​'iyi yağlar.”

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Tuttolomondo, araştırmanın yüksek oranda MUFA'ların kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde çok önemli bir rol oynadığını gösterdiğini söyledi.

"Bunun nedeni, MUFA'ların kolesterol ve LDL düzeylerini etkilemesi, LDL oksidasyonunu azaltması ve aterosklerotik plakların bileşimini etkileyerek kalp koruyucu bir rol oynamasıdır" dedi.

LDL, yağ ve proteinin düşük yoğunluklu kombinasyonunu ifade eder. Kan dolaşımında birikebilen ve atardamarlarda plaklar oluşturabilen bir kolesterol türüdür. ateroskleroz.

"MUFA'lar sızma zeytinyağının tek önemli bileşenleri değil, aynı zamanda en bol bulunanlardır "dedi Tuttolomondo. ​"Bu tek başına sızma zeytinyağını ​'iyi yağlar.”

Polifenoller KVH riskinin azaltılmasında kritik öneme sahiptir

Polifenoller birçok gıdada bulunan yüzlerce maddeden oluşan çeşitli bir gruptur.

Sızma zeytinyağı, nadir bulunan ve yüksek biyoyararlılıkları nedeniyle özellikle değerli olan bu polifenollerden düzinelerce içerir.

Bu, bir kez tüketildiklerinde vücudun güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özellikler de dahil olmak üzere etkilerini gösterebilecekleri bölgelere ulaştıkları anlamına gelir.

"Tuttolomondo, polifenollerin kalp-damar sağlığında kesinlikle rol oynadığını ve kalp koruyucu etkilerinden dolayı önemli araştırmalara konu olduğunu söyledi.

Kolesterol ve kardiyovasküler hastalıklar için en çok araştırılan polifenollerden biri oleuropein.

"Aralarında [Francesco] Violi'nin Roma'daki La Sapienza Üniversitesi'ndeki ekibinin de bulunduğu pek çok araştırmacı, oleuropein araştırılıyor" dedi Tuttolomondo. ​"Oleuropeinin lipid plakları stabilize etmeye ve LDL oksidasyonunu azaltmaya yardımcı olduğunu keşfettiler."

"Ayrıca diyabetin damar ve kalp-damar sağlığı üzerindeki etkisini modüle ettiğini de buldular” diye ekledi.

EVOO diyabetin önlenmesini artırabilir

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 422 milyon kişi diyabet küresel olarak. Araştırmalar sızma zeytinyağının ve Akdeniz diyetine bağlılığın hastalığın gelişme riskini önemli ölçüde azaltabileceğini göstermiştir.

Diyabet kalp-damar hastalıklarıyla bağlantılıdır çünkü kanda aşırı şeker oluşmasına neden olabilir ve bu da kalbi besleyen kan damarlarına zarar verebilir. Bu hasar, kalbe oksijen ve besin tedarikini azaltarak kalp hastalığı riskini önemli ölçüde artırabilir.

"Bir süredir sızma zeytinyağının diyabet üzerindeki etkisi dolaylı olarak değerlendiriliyordu" dedi Tuttolomondo. ​"Araştırma grubum tarafından yürütülenler de dahil olmak üzere çok sayıda çalışmada, sızma zeytinyağını birincil yağ olarak kabul eden Akdeniz diyetine bağlılığı analiz ettik. Akdeniz diyetine uymanın diyabet vakalarını azalttığı iyi biliniyor.”

Daha fazla araştırma bu bulgular üzerine inşa edilmiştir. ​"Sızma zeytinyağı ve oleuropein gibi fenollerin diyabet tedavilerinde kullanılan bazı bileşiklere benzer etkilere sahip olduğunu artık biliyoruz. insülin duyarlılığını arttırmak" dedi Tuttolomondo.

"Sızma zeytinyağının günlük ve düzenli tüketiminin, özellikle de uzun yıllar boyunca tüketildiğinde, glisemik seviyelerin önleyici rolü ve düzenlenmesi konusunda artık güçlü kanıtlarımız var” diye ekledi.

"Sadece sızma zeytinyağı içeren bir salata yiyerek kan şekerini düşürmeyi bekleyemezsiniz, ancak günlük, ailevi ve geleneksel sızma zeytinyağı tüketiminin diyabet prevalansını azaltmada etkili olduğu kanıtlanmıştır" dedi.

Zeytinyağı daha sağlıklı, daha lezzetli bir yağ seçimidir

"Sızma zeytinyağının eşsiz özelliklerinden biri de lezzetidir. Tuttolomondo, sağlık açısından geniş kapsamlı faydalarının yanı sıra enfes bir tat da sunuyor" dedi. ​"Başka hiçbir pişirme yağı, faydalı organoleptik özellikleri sızma zeytinyağı gibi faydalı besinlerle birleştirmez. Sağlıkla lezzetin birleştiği küçük bir mucize.”

Ancak diğer yağların da insan sağlığına fayda sağlayabileceğini vurguladı.

"Kardiyovasküler hastalıkların önlenmesinde rol oynadığı gösterilen Omega‑3 ve Omega‑6 gibi çoklu doymamış yağları düşünün. Yine de hiçbiri günlük kullanımda sızma zeytinyağıyla karşılaştırılamaz" dedi Tuttolomondo. ​"Sızma zeytinyağı, Akdeniz diyetini takip edenler için her öğle ve akşam yemeğinin en önemli öğesidir.

"Omega‑3 ve Omega‑6 hakkında konuştuğumuzda aklımıza lüfer veya badem özlerinden elde edilen yağlar gelir. Bazı insanlar öğle yemeğinde beş badem yerken, diyeti badem üzerine kurmak pratik değil” diye ekledi.

Ayrıca bakınız: Sızma Zeytinyağının Lezzetleri

Kabak çekirdeği veya keten tohumu yağı gibi sağlıklı yağlar faydalı profillere sahiptir ancak sızma zeytinyağı ile aynı organoleptik özellikleri sunmazlar.

"Bunlar faydalı yağlardır ancak keten tohumu yağını düşünün; Tadı yok, dolayısıyla insanları tat yoluyla motive edemez” dedi Tuttolomondo. ​"Benim düşünceme göre insanların damak zevkine hitap ederek önlemeye çekmemiz gerekiyor.”

Bu arada avokado yağı birçok araştırmaya konu oldu. ​"Lezzet açısından bakıldığında neredeyse lezzetsiz” dedi Tuttolomondo. ​"Önemli miktarda çoklu doymamış yağ içeriyor ancak polifenolik içeriğine ilişkin yeterli çalışma olduğunu düşünmüyorum.”

EVOO ne kadar tüketilmelidir?

Sağlığa faydalarından yararlanmak için sızma zeytinyağı günlük olarak tüketilmelidir.

Ancak tüm sızma zeytinyağı aynı değildir. Oleuropein ve diğer polifenoller insan sağlığına önemli ölçüde fayda sağlayabilirken, sızma zeytinyağında fenollerin miktarı ve türü farklılık göstermektedir.

"Polifenol içeriği çeşit, yetiştirme alanı, işleme yöntemleri ve dış sıcaklık gibi faktörlere bağlıdır" dedi Tuttolomondo. ​"Yüksek kaliteli sızma zeytinyağını karakterize eden bir polifenol içeriği eşiği vardır.

Ayrıca bakınız: Yüksek Polifenollü Zeytinyağı Seçmek İçin İpuçları

"Polifenoller sızma zeytinyağını değerlendirme kriterlerinden biridir” diye ekledi. Önemli bir etkiye sahip olması için kilogram başına en az 250 ila 350 miligram içermesi gerekir.”

"Daha yüksek polifenol seviyelerinin daha büyük kalp koruyucu etkilere karşılık geldiği hipotezi öne sürülüyor” diye devam etti Tuttolomondo. ​"Ancak tüm sızma zeytinyağının temeli olan MUFA'ların oynadığı kilit rolü her zaman hatırlamalıyız."

Aşırı zeytinyağı tüketimi aşırı kalori alımına yol açabilirken, araştırmacılar sızma zeytinyağının önerilen günlük dozlarını tanımlamak için çalıştılar.

"Tuttolomondo, "Birçok çalışma, 20 gram sızma zeytinyağının Akdeniz diyetinin faydalarını optimize edebileceğini gösteriyor" dedi. ​"Bu da yaklaşık bir ila bir buçuk yemek kaşığına denk geliyor.”

"Ancak müdahale çalışmaları günde dört yemek kaşığına kadar kardiyovasküler etkileri değerlendirdi” diye ekledi. ​"Kilo düzenlemesi ve genel kalori alımı göz önüne alındığında, ne kadar çok EVOO tüketirsek o kadar iyi olduğunu söyleyebilirim.