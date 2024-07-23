Sızma Zeytinyağı Neden Daha Düşük Demans Riski ve Daha İyi Beyin Sağlığı ile Bağlantılıdır?

Demans, eski zamanlardan beri yaşlılığın bir arkadaşıdır, ancak sorumlu mekanizmaların tanınması ancak şimdilerde ortaya çıkmaya başlıyor.

Adını Alman psikiyatrist Alois Alzheimer'dan alıyor. Alzheimer hastalığı Dünya çapında demans vakalarının yüzde 60 ila 80'inin nedeni olduğu tahmin ediliyor ve kaçınılmaz olarak ölümcül.

Bilişsel gerileme ve hafıza kaybıyla kendini gösteren hastalık, 65 yaş üstü kişilerin yüzde onunu ve 40 yaş üstü kişilerin yüzde 80'ını etkiliyor.

Ayrıca bakınız: Zeytinyağı Temel Bilgileri

Felç ve kalp hastalığı gibi hastalıklardan ölümler 2001 yılından bu yana azalırken, aynı dönemde yaşa göre standardize edilmiş demans ölüm oranları da arttı.

Şu anda dünya çapında 55 milyondan fazla Alzheimer vakası var ve bu rakamın daha da artması bekleniyor. 2050 tarafından üçlü hem nüfus hem de yaşam beklentisi arttıkça.

Her ne kadar hastalığa yönelik çok sayıda deneysel tedavi geliştirilse de çoğu araştırma önlemeye odaklanıyor.

Çok sayıda çalışma, tüketmenin sızma zeytinyağı bağlantılı gelişmiş bilişsel işlev ve demans riskinin azalması.

Yakın zamanda yayınlanan ve 92,383 yıl boyunca gözlemlenen 28 ABD'li yetişkin üzerinde yapılan bir kohort araştırmasında, günde yedi gramdan fazla zeytinyağı tüketmek, hiç zeytinyağı tüketmeyen veya nadiren tüketenlere göre demansa bağlı ölüm riskinin yüzde 28 daha düşük olduğu görüldü.

Önceki birçok çalışmanın aksine, bu sonuçların genel beslenme kalitesinden bağımsız olduğu bulundu.

Polifenoller plak birikimini bozar ve iltihabı azaltır

Polifenoller zeytin de dahil olmak üzere bitkilerde bulunan ve antioksidan özellikleriyle bilinen bir grup doğal bileşiktir.

Kardiyovasküler ve nörodejeneratif hastalıklara karşı potansiyel koruma da dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları vardır.

Sızma zeytinyağı, içeriğinin çoğunu sağlayan zengin polifenol içeriğiyle ünlüdür. sağlık yararları ve buna katkıda bulunur eşsiz lezzet ve aroma.

Sızma zeytinyağı 25 polifenol içerir. oleocanthaloleacein, oleuropein ve hidroksitirosol'den.

Bunlardan oleocanthal ve oleuropein, Alzheimer gibi nörodejeneratif hastalıkların önlenmesi ve hafifletilmesiyle en güçlü şekilde ilişkili olanlardır. Akım araştırma bunun gerçekleşmesinin birden fazla yolu olduğunu öne sürüyor.

Ayrıca bakınız: Sağlık Haberleri

Oleuropein aglikon (bir oleuropein bileşiği), protein yığınlarını ve hasarlı organelleri (hücre bileşenleri) ortadan kaldıran ve bunların birikmesini önleyen doğal bir süreç olan otofajiyi tetikleyebilir. Alzheimer gibi demans formlarındaki bu tür birikimle özellikle iki protein ilişkilidir.

Amiloid-beta öncü proteini, sinapsların oluşumu ve onarımından hormon düzenlemesine kadar çeşitli biyolojik işlevlerde rol oynar. Ayrıca nöronlar için toksik olan amiloid-beta’yı da oluşturur.

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Amiloid-beta kolayca birikerek oligomer adı verilen küçük kümeler oluşturur ve sonunda büyük amiloid plaklar halinde birikir.

Bu birikimler çeşitli nedenlerden dolayı tehlikelidir. Bir bağışıklık tepkisi yoluyla iltihaplanmayı tetikleyebilirler ve ayrıca anormal tau proteini üretimini de tetikleyebilirler.

Tau proteini, nöronların doğru yapısını korumak için gereklidir. Bununla birlikte, tau protein molekülleri hasar gördüğünde, ayrılarak nörofibriler yumaklar olarak bilinen kümeler oluşturabilirler. Bu gerçekleştiğinde, nöron ölümü meydana gelir ve beyindeki mesajların iletimi bozulur.

Alzheimer hastalarında otofaji eksikliğinin yanı sıra yüksek düzeyde amiloid oligomerleri, plaklar ve nörofibriler düğümler keşfedildi.

Bu nedenle, oleuropeinin bu süreci tetikleme yeteneği, potansiyel olarak sızma zeytinyağının nörodejenerasyona karşı koruma sağlayabileceği önemli bir mekanizmadır.

Alzheimer gelişmemiş yaşlı yetişkinlerin beyinlerinde de amiloid plak mevcut, bu da birden fazla faktörün rol oynadığını gösteriyor.

Nöroinflamasyon, yani nöronları yerinde tutan ve normal işlevlerine yardımcı olan mikroglia ve astrositler gibi glial hücrelerin aktivasyonu güçlü bir adaydır.

Bu hücrelerin aktivasyonu, Alzheimer hastalarının beyinlerinde plakların çevresinde ve bozulmuş nöronlarda gözlemlenen sitokinler ve kemokinler gibi inflamatuar faktörlerin üretimine neden olur.

Sızma zeytinyağında bulunan hidroksitirozol ve oleuropein gibi fenolik bileşikler, nükleer faktör kappa B'nin (NFkB) çekirdeğe translokasyonunu engelleme, proinflamatuar ajanların üretiminin azalmasına yol açma ve dolayısıyla nöroinflamasyonu engelleme yeteneğini göstermiştir. mikroglia.

Ayrıca bu bileşiklerin, anti-inflamatuar sitokinlerin salgılanmasını arttırırken, pro-inflamatuar sitokinlerin üretimini baskıladığı ve nöroinflamasyonla mücadelede çok yönlü bir yaklaşım sunduğu gözlemlenmiştir.

MUFA'lar daha iyi beyin sağlığıyla bağlantılıkardiyovasküler sistem aracılığıyla

Zeytinyağı, yüksek polifenol içeriğinin yanı sıra, tekli doymamış yağ asitleri (MUFA'lar).

The ünlü Yedi Ülke Çalışması farklı yağların sağlık üzerinde çok farklı etkileri olabileceğini keşfetti. Çalışma, Yunanistan ve Akdeniz'in diğer bölgelerindeki insanların yüksek yağlı beslenmelerine rağmen düşük kalp hastalığı oranına sahip olduklarını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar bunun, diyetlerindeki birincil yağların, kalp hastalığı oranlarının yüksek olduğu ülkelerde yaygın olan doymuş hayvansal yağlar değil, zeytinyağının tekli doymamış yağları olması nedeniyle olduğu sonucuna vardı.

Güçlü kanıt bağlantı mevcut kalp-damar hastalığı ve Alzheimer, yani ilkini azaltmak, önleme için gerekli görülen birçok stratejiden biridir.

The doymuş yağların değiştirilmesi Oleik asit gibi tekli doymamış yağ asitleri ile bu alanda kanıtlanmış bir geçmişe sahiptir. Oleik asit, zeytinyağının ana bileşenidir ve yüzde 70 ila 80'ini oluşturur.

Araştırmalar, bağışıklık fonksiyonunu düzenlemeye yardımcı olmasının yanı sıra, diyetteki doymuş yağın yerine kullanıldığında, tekli doymamış yağın, kolesterol gibi kan lipitlerinin düzeylerini azaltarak kardiyovasküler hastalık risklerini azalttığını göstermiştir.

Ayrıca insan kan serumunda ikincisinin arttırılmasının ve azaltılmasının HDL'nin (yüksek yoğunluklu lipoprotein) LDL'ye (düşük yoğunluklu lipoprotein) oranını iyileştirdiği de gösterilmiştir.

Kardiyovasküler hastalığın demans gelişimine katkıda bulunabileceği önemli bir yol, kan-beyin bariyerinin bozulmasıdır. Bu bariyer, merkezi sinir sisteminin damar sisteminin, kan ve beyin arasındaki iyon, molekül ve hücre değişimini kontrol eden özel özelliklerini ifade eder.

Kan-beyin bariyeri işlevsiz hale geldiğinde toksik moleküllerin beyne girmesine izin verebilir ve amiloid-beta ve anormal tau proteinleri gibi toksik maddelerin ortadan kaldırılmasını engelleyebilir.

Bu, Alzheimer ile de bağlantılı olan nöroinflamasyonun ve oksidatif hasarın artmasına neden olabilir.

Araştırma Düzenli sızma zeytinyağı tüketiminin hipokampus ve çevresindeki kan-beyin bariyerinin geçirgenliğini azalttığını ve böylece normal fonksiyonun geri kazanılmasına yardımcı olduğunu buldu.

EVOO ve Akdeniz diyeti

Çok sayıda çalışma, kurallara uymanın gerektiği sonucuna varmıştır. Akdeniz diyeti Alzheimer hastalığı da dahil olmak üzere demans riskinin azalmasına karşılık gelir.

Birleşik Krallık Biobank'ın 2023 yılında yaptığı bir kohort araştırması, bireyin bağlılığı ne kadar yüksek olursa, risklerini azaltmak demans gelişimi. Çarpıcı bir şekilde, genetik yatkınlık ne olursa olsun bunun doğru olduğu bulundu.

2023 yılında ABD'de yapılan ayrı bir araştırma, Akdeniz diyetinde yaygın olan beş mikro besin maddesinin düzeylerinin, Alzheimer hastalığından ölenlerin beyinlerinde, bu hastalık olmadan ölenlere göre önemli ölçüde daha düşük olduğunu buldu.

Araştırmada ortalama ölüm yaşı 31 olan 75 donörün beyni analiz edildi ve hastalığa yakalananların beyinlerinde likopen, retinol, lutein, zeaksantin ve E vitamini düzeylerinin yaklaşık yarısı kadar olduğu görüldü.

Vücudun bu maddelere yalnızca küçük miktarlarda ihtiyacı olsa da bağışıklık sistemi, gözler ve cilt gibi birçok vücut sisteminin korunması için hayati öneme sahiptirler.

Ayrıca bakınız: Yaşlı Yetişkinlerde Daha İyi Bağırsak Sağlığıyla İlişkili Akdeniz Diyeti ve Egzersizi

Akdeniz ülkeleri tarihsel olarak en sağlıklı ülkeler Dünyada nispeten düşük kalp-damar hastalıkları ve kanser oranlarının yanı sıra daha uzun yaşam beklentisi kaydediliyor.

Tamamen diyetsel açıdan bakıldığında, Akdeniz diyeti meyve, sebze, baklagiller, kuruyemişler, tam tahıllar ve tahılların günlük tüketimine dayanmaktadır. biraz sütSızma zeytinyağı birincil yağ kaynağı olarak görev yapar.

Akdeniz diyetini araştırmaya ve teşvik etmeye adanmış en etkili kuruluşlardan biri olan İspanya merkezli Akdeniz Diyet Vakfı, diyeti bir yaşam biçimi olarak tanımlıyor. Vakfın görüşüne göre yaşam tarzı ve değerler bütünden ayrılamayan hayati birer parçadır.

Bu, Akdeniz diyet piramidine de yansıyor. Bilinen besin piramitlerinden farklı olarak temel, fiziksel cephede egzersiz, dinlenme, sosyalleşme ve yemek pişirme kombinasyonundan, değer cephesinde ise sürdürülebilir, yerel, mevsimlik ve çevre dostu gıda seçimlerine bağlılıktan oluşuyor.

Akdeniz diyetinin vücudun bu kadar çok hastalıktan kaçınmasına ve bunlarla mücadele etmesine nasıl yardımcı olduğunu belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulurken, insan sağlığına faydaları zaten kesin olarak ortaya konmuştur.