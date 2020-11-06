Kırkpınar Kazananlar

Cumhuriyet Dönemi Başpehlivan

Türkiye Cumhuriyeti'nin tek parti dönemi, 1923 yılında ülkenin resmi olarak kurulmasıyla başlamıştır. başpehlivan, ya da baş güreşçi, dünyanın en eski spor etkinliği olan her yıl düzenlenen Kırkpınar'ın galibi.

Ayrıca bakınız: Kırkpınar Kapsamı

1 - Benli Abdullah - (1924)

2 - Geçkinli Yusuf - (1925) [1]

3 - Kara Emin - (1926)

4 - Manisalı Rıfat - (1927)

5 - Gostivarlı Mülâyim (Acar) - (1928)

6 - Gostivarlı Mülayim - (1929)

7 - Kara Ali Acar - (1930)

8 - Edirneli Himmet - Çoban Mehmet (1931) [2]

9 - Kara Ali Acar - (1932)

10 - Hüseyin Alkaya - (1933)

11 - Gostivarlı Mülayim ve Hüseyin Alkaya - (1934) [3]

12 — Hüseyin Alkaya — (1935, 1936, 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942)

13 - Kozpınarlı İbrahim - (1943)

14 - Süleyman Ertaş - (1944)

15 - Babaeskil İbrahim Erdi - (1945)

16 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1946)

17 - İsmail Çolak - Süleyman Ertaş - (1947) [4]

18 - Babaeski Mustafa Yenici - (1948)

19 - Sındırgılı Şerif Ünal - (1949)

20 - Süleyman Ertaş - (1950)

21 - İrfan Atan - (1951)

22 - Tarzan Mehmet - (1952)

23 - İrfan Atan - (1953)

24 - İbrahim Karabacak - (1954)

25 - İrfan Atan - (1955)

26 - İbrahim Karabacak - (1956)

27 - Hasan Acar - (1957)

28 - Adil Atan - (1958)

29 — İbrahim Karabacak — (1959, 1960)

30 - Mehmet Ali Yağcı - (1961)

31 - Mehmet Ali Yağcı ve Ali Çelik (1962) [5]

32 - Sezai Kanmaz - (1963)

33 - Mehmet Ali Yağcı - (1964)

34 - Ali Çelik - (1965)

35 — Ordulu Mustafa Bük — (1966, 1967, 1968)

36 - Babaeskil Nazmi Uzun - (1969)

37 - Ali Çelik ve Aydın Demir - (1970) [6]

38 - Hasan Şahin - (1971)

39 - Mustafa Yıldız - (1972) 40 - Davut Yılmaz - (1973)

41 - Ali Çelik - (1974)

42 - Güreş belediye tarafından iptal edildi (1975)

43 — Aydın Demir — (1976, 1977, 1978)

44 - Sabri Acar - (1979)

45 - Mehmet Güçlü - (1980)

46 - Mustafa Yıldız - (1981)

47 — Hüseyin Çokal — (1982, 1983, 1984)

48 - Sabri Acar - (1985)

49 - İbrahim Gümüş - (1986)

50 - Recep Kılıç - (1987)

51 - Recep Gürbüz - (1988)

52 - Saffet Kayalı - (1989)

53 — Ahmet Taşçı — (1990, 1991, 1992, 1993)

54 - Cengiz Elbeye - (1994)

55 — Ahmet Taşçı — (1995, 1996, 1997)

56 - Cengiz Elbeye - (1998)

57 - Ahmet Taşçı - (1999)

58 — Vedat Ergin — (2000, 2001)

59 - Hasan Tuna - (2002)

60 - Kenan Şimşek - (2003)

61 - Recep Kara - (2004)

62 - Şaban Yılmaz - (2005)

63 - Osman Aynur - (2006)

64 — Recep Kara — (2007, 2008)

65 — Mehmet Yeşilyeşil — (2009, 2010)

66 — Ali Gürbüz — (2011, 2012)

67 - İsmail Balaban - (2013)

68 - Fatih Atlı - (2014)

69 - Orhan Okulu - (2015)

70 - Recep Kara - (2016)

71 - İsmail Balaban - (2017)

72 - Orhan Okulu (2018)

73 - Ali Gürbüz (2019)

74 - Ali Gürbüz (2021)

75 - Cengizhan Şimşek (2022)

76 - Yusuf Can Zeybek (2023)

77 - Yusuf Can Zeybek (2024)

[1] Yayınlarda görünüyor, ancak doğrulanmamış.

[2] Berabere.

[3] Berabere.

[4] Hiçbir kazanan açıklanmadı.

[5] Hiçbir kazanan açıklanmadı.

[6] Güreş, sonuçlanmadan önce sona erdi.