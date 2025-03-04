World Olive Oil Competition 2025 Canlı Güncellemeler

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2025'e ilişkin ilk sonuçlar açıklandı

4 Mart 13:34 UTC

OOT Personeli New York'tan bildiriyor

Jaén'den Hunan'a kadar çiftçiler, değirmenciler ve şişeleyiciler, sızma zeytinyağlarının 2025'te ödüllendirilip ödüllendirilmediğine dair haberi heyecanla bekliyor NYIOOC World Olive Oil Competition.

Dünyanın en büyük ve en prestijli zeytinyağı kalite yarışmasının sonuçları açıklanmaya başladı. İlk gün Arnavutluk, Hırvatistan, İtalya ve ABD'den yirmi iki yağ ödüllendirildi.

Son başvuru tarihi 15 Mart'a kadar uzatıldıthKuzey Yarımküre'deki 25 ülkeden üreticiler, sızma zeytinyağlarını analiz edilmek üzere çoktan gönderdiler. NYIOOC takım.

Üreticilere başarılarından en fazla faydayı sağlamaları için en fazla zamanı vermek amacıyla, ödül kazanan sonuçlar, son örneğin değerlendirilmesini beklemek yerine, değerlendirme süreci boyunca doğrulandıkça kamuoyuyla paylaşılır.

Kuzey Yarımküre canlı sonuçları Mart ayında başlayacak ve tüm kazananlar açıklanacak.

Şu anda on üçüncü baskısında olan NYIOOC düzinelerce ülkeden katılımın sektörün en çok beğenilen ödülleri için yarıştığı, dünyanın önde gelen zeytinyağı kalite yarışmasıdır. Yıllık sonuçlar aracılığıyla dağıtılır önde gelen medya kuruluşları dünya çapında, Dünyanın En İyi Zeytinyağları Resmi Kılavuzu ve Olive Oil Times Dünya Sıralaması.