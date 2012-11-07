Birkaç hafta içinde, Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu tarafından Washington'da halka açık bir duruşma yapılacak. ​"Amerikan zeytinyağı üreticileri ve büyük yabancı tedarikçiler arasındaki rekabet koşulları ”. soruşturma başlatıldı Ev Yolları ve Aracılar Komitesi Başkanı Dave Camp talebi üzerine.

Kanatlarda beklemek önerilen bir federal pazarlama siparişi Kaliforniyalı üreticiler tarafından ithal edilen zeytinyağına yeni engeller koymayı ve kendileri için daha kolay bir yolu temizlemeyi umuyorlar. Her iki taraf da avukatlık yapıyor Ne için yoğun bir mücadele olmalı.

Yerli zeytinyağı üreticileri şu anda Amerikalıların tükettiklerinin yüzde 2'sinden daha azını sağlıyor - yaklaşık yüzde 98'i ithal ediliyor - ve bu sayfalarda da dahil olmak üzere Amerikalı üreticilerin yapabileceği yaygın olarak bildirildi. bir gün yüzde 5 arz. Ancak yüzde 2 ½ (sadece 8,000 ton) için böylesine şiddetli bir kavga olur muydu?

Cevabın hayır olduğu ortaya çıktı. Yaygın olarak bildirilen yüzde 5'ten çok daha fazlası söz konusu ve her iki taraf da bunu biliyor.

Bir California zeytinyağı endüstrisi kaynağına göre, yerel endüstri oyuncuları, yerli ihtiyaçların yüzde 5'inden fazlasını sağlamaya odaklandı. Aslında, bunun tamamen imkansız olduğunu düşünmüyorlar. herşey Amerikalıların ihtiyaç duyduğu zeytinyağının sonunda ABD'li üreticiler tarafından tedarik edilebildi.

Yuvarlak sayılarda, Amerikalılar bu yıl 280,000 ton zeytinyağı veya 74 milyon galon tüketecek ve bu da onu Avrupa dışındaki dünyanın en büyük pazarı haline getirecek. Modern bir yüksek yoğunluklu çiftlik, dönüm başına 160 galon üretebilir, bu nedenle bu kadar zeytinyağı yapmak için yaklaşık 462,000 dönümlük alana ihtiyacınız olacaktır.

Çok benziyor mu? Öyle ve değil. Şunu bir düşünün: Kaliforniya'da yalnızca bademlere ayrılmış 800,000 dönümden fazla arazi var. Ve İspanyol zeytinyağı üreticisi Hojiblanca Holdinglerin yakında 1.2 milyon dönüm alana ulaşacağını tahmin ediyor.

Aniden 462,000 dönümlük arazi ulaşılabilecek gibi görünüyor, özellikle Georgia, Arizona ve Texas'tan birkaç yol atarsanız. Aslında şuna benzer:

Bu yüzden Avrupalı ​​üreticilerin silahlanmasına şaşmamak gerek. en üst düzeyde eylem talep etmek Amerika'nın ticaret engelleri oluşturma çabaları olarak gördükleri Amerikalılar sadece ​"Oyun alanını dengelemek." Bazı endüstri oyuncularının gerçekten peşinde olabilecekleri şey, 462,000 dönümlük bir ​"Düşler alanı."

