EVOO Research Yunanistan'da bir Duvara Hits

Şu anda bir yıldan fazla bir süredir, AB etiketleme yönetmeliği 432/2012 Yunanistan'da. Yanlış bilgi ve bilimsel gizlemeden oluşan bu Gordian düğümünü çözmeye çalışmak Herkül'e özgü bir görevdi.

Araştırmam devam etti ve önceki makalelerde bildirdiğim olayların ötesine geçti. AB bilim camiasında çatışan çıkarlar, siyasi müdahaleler, profesyonel kıskançlıklar ve olası bilimsel suistimal ve sahtekarlıkla karşı karşıya geldim.

Bu yolculuğa başladığımda, bilim adamlarının gerçeği ve yeniliği arayanlar olduğunu varsaydım. En azından o zamana kadar benim deneyimim buydu. Bununla birlikte, günümüz Yunanistan'ında, aile ilişkileri ya da siyasi bağlarla iyi bağlantılı bazı akademisyenler, çalışmaları standartların altında ve hatta düpedüz hileli olsa bile ayrıcalıklı muamele görüyorlar. Yunanistan'da iyi bağlantıları olan az sayıda akademisyene verilen büyük miktarda para var. Son zamanlarda, araştırma için yapılan milyonlarca avroluk AB hibesinin hileli bir şekilde elde edildiği bildirildi. İlgili araştırıcıların isimleri yayınlanmadı.

Yunan Parlamentosunun önceki başkanına üç tanınmış bilim adamı tarafından bir mektup gönderildiğinde kişisel akademik çekişmeler ortaya çıktı; Dimitrios Boskou, Maria Tsimidou ve Alexios-Leandros Skaltsounis, 18 Haziran 2014'te. 432/2012 sayılı AB sağlık beyanı etiketleme yönetmeliğiyle ilgili olarak Tarım Bakanı Athanasios Tsaftaris'e geçen yıl birkaç milletvekili tarafından yöneltilen soruya itiraz ettiler.

İşte bir alıntı:

"Şaşırtıcı bir şekilde, uluslararası bir web sitesinin (oliveoiltimes.com), bir grup seçilmiş Yunan yetkilinin Parlamento'da iki belirli maddeyi (oleocanthal ve oleacein) tespit etmek için bilimsel analiz (NMR) ile ilişkili bir soru sunduğunu bildirdi. sızma zeytinyağı ve Yunanistan'da üretilen bazı yağların üstünlüğünü göstermek için yetkili makamlardan - EFET (Yunan Ulusal Gıda Güvenliği) ve Tarımsal Kalkınma ve Gıda Bakanlığı - bilimsel bir analizi (NMR) onaylamalarını ister. Bu tür eylemlerin son derece yanlış yönlendirildiğini, bilimsel olarak belirsiz olduğunu, üreticiler arasında büyük bir kafa karışıklığı ve motivasyonlarıyla ilgili pek çok soru yarattığını düşünüyoruz. "

Bu üç bilim insanını, seçilmiş yetkililerin motivasyonlarını sorgulayan bir mektup yazmaya motive eden şeyin ne olduğunu anlamak biraz zaman aldı. Bununla birlikte, seçilmiş yetkilileri neyin motive ettiği daha açıktır.

Zeytin yetiştiricileri adına hareket eden bir grup parlamenter tarafından sorulan soru, EFET'in Tsaftaris'in kendisinin daha önce coşkuyla benimsediği düzenlemeyi neden uygulamayı reddettiği konusunda açıklama istiyordu. NMR, bu amaç için kullanılacak mükemmel bir alet olacaktır. Ancak NMR'nin daha erişilebilir olması için siyasi bir karara ve desteğe ihtiyacı vardı.

Küresel bilim topluluğu coşkuyla kucakladı NMR yöntemi tek tek fenolik bileşikleri doğru bir şekilde ölçmek için, ancak Yunanistan'da göz ardı edildi. Neden? Çünkü tehlikede olan büyük bir AB finansmanı var. AB, 432/2012 sayılı AB etiketleme yönetmeliğini uygulamak amacıyla zeytinyağındaki fenolik bileşikleri ölçmek için yeni yöntemler bulmak için Yunan bilim adamlarına cömertçe fon sağlıyor, ancak NMR, AB'den herhangi bir araştırma fonu olmadan zaten icat edildi.

Etiketlerde aşağıdaki sağlık talebine izin verilir: Zeytinyağı polifenolleri kan lipidlerinin oksidatif stresten korunmasına katkıda bulunur. İddia sadece 5 g zeytinyağı başına en az 20 mg hidroksitirosol ve türevlerini (örneğin oleuropein kompleksi ve tirosol) içeren zeytinyağı için kullanılabilir. İddiayı taşıyabilmek için tüketiciye günlük 20 gr zeytinyağı alımıyla faydalı etkinin elde edildiğine dair bilgi verilecektir.

AB'nin izin verdiği yukarıdaki sağlık talebinin aksine, mektubu yazan üç bilim adamı (Boskou, Tsimidou ve Skaltsounis) zeytinyağındaki fenolik bileşiklerin sağlık açısından faydalarının ölçülmesinin mümkün olmadığını iddia etmişlerdir:

"Yunan Parlamentosunda gündeme getirilen konu bilimsel olarak karmaşıktır ve en verimli, güvenilir ve ekonomik analiz yönteminin ne olduğu veya hangi maddelerin belirlenmesi gerektiği, Parlamento üyeleri tarafından yanıtlanmak yerine bilim camiası tarafından yanıtlanması gereken bir konudur. Zeytinyağı, hidroksitirosol ve tirosol ile kimyasal olarak ilişkili biyofenoller olan bir sınıf olan biyoaktif bileşenler açısından çok zengindir ve her bir bileşiğin sağlık üzerindeki genel yararlı etkisine katkısını ölçmek mümkün değildir. "

Ancak AB, hidroksitirozun ve bunun zeytinyağında bulunan türevlerinin sağlık yararlarını çoktan ölçmüştü. Bu, nitelendirilen yüksek polifenol EVOO etiketinde izin verilen sağlık iddiasının temelidir. Aslında Tsaftaris'e, EFET’in AB sağlık talep düzenlemesinin uygulanmasına izin vermediğinden şikayet etmeleri nedeniyle EFET’e yetkisi olduğu sorulmuştu.

Bunu daha da garip yapan şey, bu protesto mektubunu imzalayan üç bilim adamının zeytinyağı araştırması alanında çok saygı duyulmasıdır. Bu beni çok meraklandırdı. Bu yüzden iç içe geçmiş ilişkilerine baktım. Tsaftaris ayrıca Boskou ve Tsimidou'nun merkezlerinin bulunduğu Selanik'teki Aristotelian Üniversitesi'nde profesördü. EFET'i yönetmeliğin uygulanmasında flip flop yapmaya teşvik etmiş olabilirler mi?

Skaltsounis'in ismini mektupta görmek beni şaşırttı. Skaltsounis, Prokopios Magiatis'in NMR yöntemini kişiyi doğru şekilde ölçmek için keşfettiği Atina Üniversitesi Farmakognozi Anabilim Dalı başkanıdır. zeytinyağındaki fenolik bileşikler. NMR'nin yönetmelikle uyum sağlamak için neden zeytinyağındaki hidroksitirozol ve türevlerini ölçmek için kullanılmasını istemiyordu? Ve neden bu üç bilim insanı Yunanistan Parlamentosu başkanını görevlendirdi, böyle konularda kimsenin bilgisi veya yetkisi yoktu? Bu kadar politik güce sahip olduklarına inandılar mı?

Araştırmam, bu özel mektubun arkasında saklanan bir dizi usulsüzlük ve kısır rekabet ortaya çıkardı. Ama önce ona yol açan olayların bir özeti ve biraz daha arka plan.

İlk sorudan sonra Tsaftaris EFET'e danıştı ve cevap: ​"oleocanthal ve oleacein, yönetmelikte özel olarak bahsedilmediği için sağlık talebine hak kazanmak için ölçülemez ve dahil edilemez. " Yanlış yönlendirilmiş ve bilimsel olmayan bir karar olduğunu düşündüğüm şeyi duyunca hemen AB'yi aradım ve bir mektup yazdım ve sağlık talebine hak kazanmak için hangi spesifik hidroksitirosol türevlerinin ölçülmesi gerektiği konusunda açıklama istedim. Ayrıca EFET'e yönetmeliği açıklayan ve oleocanthal ve oleaceinin dahil edilmesi için bir durum oluşturan bir yazı yazdım. Yönetmelik, tirozol vb. Gibi hidroksitirosol türevlerine atıfta bulunmaktadır. Bilgi sahibi bir kimyager zeytinyağı kimyası başka hangi türevlerden bahsettiklerini bilirdi. Bilmeseler bile, tek yapmaları gereken, benim yaptığım gibi Google'ı aramaktı.

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Sonuç olarak EFET, kararını tersine çevirdi ve sağlık talebine hak kazanmak için gerçekten oleokant ve oleasinin ölçülmesi gerektiğini doğruladı. Bunu duyar duymaz AB'ye EFET'in oleocanthal ve oleacein'i kabul ettiğini ve bu nedenle görüşlerine artık ihtiyaç olmadığını bildiren bir mektup gönderdim. Ben de ekledim: ​"Anladığım kadarıyla, Yunanistan'da gıda kalitesi ve güvenliği konusunda yetkili olan EFET, AB düzenlemelerinin nasıl uygulanması gerektiğini yorumlama yetkisine sahip. " Onlardan bu gerçeği teyit etmelerini istedim.

Bu durumun ironisi, resmi kimyası veya yasal geçmişi olmayan araştırma makaleleri ve hukuki özetleri okuma tutkusuyla donanmış bir muhabirin, AB düzenlemelerinin arkasındaki kimyayı ve EFET'in AB ile ilgili yasal konumunu açıklamak zorunda olmasıdır. Olumlu kararı yayınladıktan kısa bir süre sonra EFET bir kez daha ters yüz etti ve AB'den oleocanthal'in dahil edilip edilmeyeceği konusunda açıklama istedi.

Bu yıkıcı bir olay dönüşüydü Yunan zeytinyağı, oleaceinden daha fazla oleocanthal içerir. EFET'in alacağı bir karar, çok iyi habere ihtiyacı olan bir endüstri için çok olumlu bir gelişme olabilirdi.

Bu arada, ofislerini ve departmanlarını yeniden organize ettikleri için mektubumu birkaç kez AB'ye tekrar göndermek zorunda kaldım. AB nihayet bir yıllık gecikmeden sonra sorumu yanıtladı ve gerçekten de AB üye ülkelerindeki Ulusal Gıda Güvenliği kurumlarının AB düzenlemelerini yorumlama ve uygulama konusunda tam yetkiye sahip olduğunu bildirdi. Şikayet olduğunda AB tek seferde devreye girer, bu durumda arabuluculuk yapmaya çalışırlar ancak nihai karar AB adalet mahkemesi tarafından belirlenir.

E-postayı aldıktan sonra geri yazdım ve başka bir ülke veya kişi tarafından EFET'e karşı bir şikayet olup olmadığını sordum. Bana tüm şikayetlerin kaydedildiği bir bağlantı sağladılar. EFET aleyhine bu konuda veya başka herhangi bir konuda şikayette bulunulmadığını doğruladım.

Bu beni, EFET'in fikrini defalarca değiştirmesine neden olan şikayetin Yunanistan'ın içinden kaynaklandığı şeklindeki bariz sonuca götürdü. Ancak, Yunan zeytinyağı üzerinde bu kadar olumlu bir etkisi olacak bir düzenlemenin uygulanmasını durdurmaktan kim sorumluydu?

Mektubu yazan kişilerle, Atina'da olduğu için Bay Skaltsounis'den başlayarak görüşmeye karar verdim ve daha önce Boskou ve Tsimidou'ya yazmıştım ve e-postalarım cevapsız kaldı ve telefon görüşmeleri geri verilmedi. Tsimidou ayrıca zeytinyağındaki fenolik bileşikleri ölçmek için yeni bir yöntem üzerinde çalışıyordu ve NMR yöntemini defalarca göz ardı etmişti.

Skaltsounis hemen bir röportaj yapmayı kabul etti. Skaltsounis, Atina Üniversitesi Farmakognositi bölümünün başkanı olarak, Magiatis ve Melliou'nun araştırmalarını yürüttüğü bölümde idi. Skaltsounis ile üniversitedeki laboratuvarında tanıştım.

Skaltsounis, son zamanlarda oleocanthal ve oleacein'i ölçmek için yeni bir CE (Kapiler Elektroforez) yönteminin keşfini duyurduğu bir makale yayınladı. Skaltsounis, bu yeni yöntemin HPLC tarafından doğrulandığını iddia etti ve NMR hakkındaki Magiatis makalesini geçerliliğinin kanıtı olarak gösterdi. Ona Magiatis veya Melliou'nun yöntemini NMR kullanarak doğrulayıp doğrulamadığını sordum. ​"Ne yaptıklarını bilmiyorlar ”dedi.

Bu röportajı tartışmaya dönüştürmek istemeyerek devam etmesine izin verdim. Kendi bölümünde çalışan iki bilim adamına yaptığı saldırıların arkasında ne olduğunu öğrenmek istedim. Daha önce bilimsel rekabetler görmüştüm ama bu kişiseldi.

Skaltsounis bana cömertçe laboratuvarında ve tüm araştırma çalışmalarında gösterdi. Bazıları gibi tanıtım istememeyi iddia ederken mutlu bir şekilde resim için poz verdi ​"“Magiatis ve Melliou, Kantitatif NMR ile yaptıkları çalışmalar nedeniyle uluslararası alanda kabul gördü.

İşte araştırma ödevinden bir alıntı:

"Bildiğimiz kadarıyla, burada zeytinyağındaki oleokant ve oleasinin eşzamanlı, kantitatif tayini için uygun olan ilk doğrulanmış CE yöntemini açıklıyoruz. Şimdiye kadar bu kriterleri karşılayan sadece bir tahlil bildirilmiştir (Karkoula, Magiatis ve diğerleri, 2012). Kantitatif NMR kullanan ikincisi ile karşılaştırıldığında, CE testi çok daha basit ve ekonomiktir, ancak kantitatif sonuçlar karşılaştırılabilir ve eşit şekilde tekrarlanabilir ... HPLC gibi diğer, daha geleneksel yaklaşımlar daha uzun analiz süresi (40'a karşı 15 dakika) gerektirir ve belirlemeyi kolaylaştırır sadece oleocanthal (Impellizzeri & Lin, 2006). "

Doğrulama yöntemlerinden biri olarak HPLC'yi kullandıklarından, sonuçların gerçekten doğru ve tekrarlanabilir olup olmadığına dair bazı şüpheler vardır. HPLC, Magiatis tarafından bir HPLC yöntemi çalışmasında zaten reddedilmiş ve hakemli bir dergide yayınlanmıştır. Basitçe ifade edersek, oleokant ve oleasein metanol veya / veya HPLC'de kullanılan su ile reaksiyona girerek hatalı ölçümlere neden olur. Skaltsounis CE yönteminin işe yaraması için referans standartlar olarak saf oleokant ve oleasein gereklidir.

"Laboratuarımızda saf oleocanthal ve oleacein üretmeye çalışıyoruz. Onları oleocanthal ve oleacein'in ilk onaylanmış ve kabul edilmiş saf formları haline getirmeyi planlıyoruz ”diyor Skaltsounis.

"O zaman bu yeni yöntemle yapılacak tüm testler için oleocanthal ve oleacein sağlayıcısı olacaksınız? " Diye sordum. ​"Evet tabii ki ”dedi. ​"Atina'nın dışında üniversiteyle işbirliği içinde çalışmamızı yürüttüğümüz başka bir laboratuvarımız daha var. ”

"Öyleyse, CE yönteminizle, AB yönetmeliğini doğrulamak için oleokant ve oleaseini ölçebilir misiniz? " Diye sordum. ​"Hangilerinin ölçüleceğini bilmiyoruz çünkü zamanla değişiyorlar. ”Diye açıkladı.

Oleocanthal ve oleaceinin orijinal hidroksitirosol ve tirosole nasıl döndüğünü gösteren bir grafik gösterdi. ​"Bu basitçe oleokant ve oleaseinin hidroksitirosol ve tirosol türevleri olduğunu kanıtlıyor. " Dedim. Ama Skaltsounis sadece başını salladı.

Skaltsounis'in neden bu düzenlemenin NMR ölçüm yöntemi kullanılarak uygulanmasını istemeyeceği bu muhabire açıkça belli oldu.

Yunanistan, en parlak ve en yetenekli bilim adamlarını yurtdışında iş aramaya zorlayan bir beyin göçünün ortasında. Ama daha da kötüleşiyor. Görünüşe göre Yunanistan da bir fikri mülkiyet kaybı yaşıyor.

Yunan bilim topluluğu, yeni yöntemler ve patentlenebilir fikirler ve keşifler geliştirmeye ve icat etmeye devam ediyor. Ama onlara ne olacak? Nereye gidiyorlar? Krediyi kim alır ve kim yararlanır?

Başka bir profesörden Magiatis'in, Skaltsounis'in Kaliforniya'daki City of Hope kanser araştırma tesisi ile işbirliği içinde ABD patent ofisine kaydettirdiği bir patent hakkında Atina Üniversitesi'ne resmi bir şikayette bulunduğunu öğrendim. Magiatis, mucitlerden biri olduğunu iddia ediyor, ancak ne adı ne de Atina Üniversitesi değildi. Magiatis'e bunu sordum ve gerçekten şikayette bulunduğunu doğruladı.

Magiatis ve Atina Üniversitesi'nin patent haklarıyla ilgili olarak Skaltsounis aleyhine yapılan şikayet hala bir yerlerde bir masada duruyor. Üniversitede birbirini izleyen iki dekan, Skaltsounis'e karşı bir yıldan uzun bir süre önce yapılan bilimsel suistimal şikayetini soruşturmak için hiçbir işlem yapmadı. Yunanistan'daki diğer pek çok şey gibi cevapsız ve araştırılmamış durumda.

Skaltsounis'in erkek kardeşinin Yunanistan'da bir Yüksek Mahkeme hakimi olduğu unutulmamalıdır. Eylemsizliğin belki de bu olduğu öne sürüldü. Belki de yetkililer, bir Yüksek Mahkeme hakiminin erkek kardeşine karşı olası bir suistimali soruşturma konusunda istekli değillerdir.

Bu makalenin bir kopyasını Boskou, Tsimidou ve Skaltsounis'e gönderdim ancak herhangi bir yanıt veya yorum almadım.

Gerçek şu ki, NMR sadece oleokant ve oleaseini değil, aynı zamanda bir dizi başka fenolik bileşiği de tek geçişte ve 3 dakika içinde ölçer. Onu keşfeden bilim adamları için NMR yönteminden devam eden bir gelir akışı yoktur. Boşta veya üniversitelerde ve uluslararası araştırma laboratuarlarında bekleyen NMR ekipmanı bolluğu var. Sadece iki fenolik bileşiği ölçen ve saf oleocanthal ve oleacein satın alınmasını gerektiren başka bir yöntem geliştirmeye çalışmak yerine onları kullanmaya koymak daha iyi olmaz mıydı?

IOC, zeytinyağındaki ayrı fenolik bileşiklerin doğru ölçümü için resmi olarak hangi yöntemi kabul etmeleri gerektiğine karar vermek üzere. Cevap açıktır.

