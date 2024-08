Yunan Zeytinyağının 'X için Çözme' Zamanı

Google'ın yeni fikirlere ve öncü düşünmeye yaklaşımı denir ​'X 'için çözün. Tüm konsept, doğası ne olursa olsun büyük bir sorunun, mevcut en son teknolojiyi kullanarak uygulanabilir hale gelebilecek radikal bir çözüm gerektirmesidir. Astro Teller'ın bir Kablolu dergi makalesi, ​"Google X Head on Moonshots: Yüzde 10'dan 10 Kat Daha Kolay ”,” küresel bir sorunu çözmeyi düşünmek yalnızca büyük şirketler ve güçlü kuruluşlar için uygun değildir, aynı zamanda beynini sıkıştırabilir ve alışılmadık bir şekilde düşünebilirse herkes bir şans verebilir çözümü bul. Ve yaygın inanışın aksine, sadece yüzde 10 yerine 10 kat iyileştirmeye çalışmak genellikle daha kolaydır. Bu sözde ​'uyduyu düşünme 'artımlı düşüncenin tam tersidir; yavaş yavaş çözüme ulaşmak yerine, büyük şeylere odaklanın ve doğrudan oraya gidin.

Zeytinyağına gelince ve bugünün özel koşullarına bakıldığında, paralellik aşikar: Yunanistan'daki zeytinyağı çiftçileri ve üreticileri olumsuz durumdaha sonra, devam etmelerini sağlayacak kadar büyük bir gelir getirecek bir prodüksiyonu sürdürmeleri ve sürdürmeleri gerekir. Ancak her şeyi kitabına göre yaparlarsa, görevin başarılması çok zordur. Bu, esnek ve açık fikirli olmaları gerektiği ve zeytinyağı endüstrisindeki büyüklükleri ve güçleri ne olursa olsun sorunlarına genel bir çözüm bulmak için ileriye bakmaları gerektiği anlamına gelir. Başka bir deyişle, aya ait bir düşünme yapmalılar.

Çağlar boyunca devam eden ve sektörü kışkırtan konular, aya batma yoluna alınabilir ve modası geçebilir. Örneğin, yağ değirmenlerinden çıkan sıvı kalıntının atılması yerine, zaman zaman kirlilik nedeniyle yağ değirmeni sahiplerini kamu otoritelerine karşı sorumlu kılan bir uygulama, onu arıtmak ve sulamaya uygun suya dönüştürmek için farklı bir yol izlenebilir. . Teknoloji var ancak tek bir değirmen sahibinin gerekli ekipmanı satın alıp kullanması çok pahalı, bu nedenle üreticiler, belki de birçok zeytinyağı fabrikasına hizmet veren bir atık işleme tesisi kurarak uygun maliyetli bir çözüm bulabilirler.

Her yaz zeytin meyve sineği için pestisitlerin etkili olup olmadığı ve taze zeytinyağının iyi olup olmayacağı tartışılır çünkü sineğin kalitesi üzerinde önemli bir etkisi vardır. Ancak üreticiler soruna odaklanır ve işleri biraz iyileştirmeye değil, tüm sorunu ortadan kaldırmaya çalışırsa, bunu göreceklerdir. genetik sadece yer olabilir sorunlarının cevabını bulmak için şimdiye kadar araştırma yapmadılar. Bu yaklaşımın Avrupa düzeyinde açıklığa kavuşturulması gerekiyor, ancak işleri on kat daha iyi hale getirmeye çalışmanın, yalnızca yüzde on iyileştirmeyi hedeflemekten daha kolay olabileceğini unutmayın.

Yunan zeytinyağı ihracatı anemiktir ve dünya pazarına İtalyan ve İspanyol yağları hakimdir. Almanya, Rusya ya da Çin'e bir miktar daha fazla zeytinyağı ihraç eden şirket için iyidir, ancak Yunan zeytinyağı kalitesini tüketicilerin kafasında belirlemeye ve dünya çapında markalaştırmaya yönelik bütünsel bir girişime kıyasla o kadar önemli değildir.

Zeytinyağı çiftçileri ve üreticileri, Yunan tarım kastının hassas bir bölümünü oluşturuyor ve çok daha büyük bir çarkta oldukça büyük bir dişli. Basitçe söylemek gerekirse, başarısız olamayacak kadar önemlidirler ve gelişmiş düşünceyi veya ​"X için çözme ”hayatta kalmak ve hatta refah için gereken her şey olabilir.