California Olive Ranch'teki Çok İtalyan Sorunu

Bazılarınız Aralık 2012'de Washington'da benimle birlikte olmuş olabilir. işitme ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nda (USITC), Amerikalı zeytinyağı üreticileri ile büyük yabancı tedarikçiler arasındaki rekabet koşulları hakkında bir toplantı düzenlendi.

Olive Oil Times sektör haberlerini yayınlamaya başlayalı henüz birkaç yıl olmuştu ve USITC duruşmaları o zamanlar büyük bir olay gibi görünüyordu; yeni yetme Amerikalı yapımcıları eski kafalı ithalatçılarla karşı karşıya getiren bir mahkeme dramasıydı.

Ana kahraman, bir süredir lobi faaliyeti yürüten California Olive Ranch'ti (COR). ​"COR ve diğerlerinin iddia ettiği gibi, hükümet sübvansiyonları da dahil olmak üzere haksız avantajlardan yararlanan Avrupa üreticileriyle "eşit oyun alanı". Aynı zamanda, kalite standartlarını ve etiketleme kurallarını da atlattılar.

"ABD zeytinyağı endüstrisinin fiyat ve kaliteye dayalı adil bir pazarda rekabet etmesine izin verildiğinde," COR başkan yardımcısı Adam Englehardt şuraya Duruşmada, ​"“Tüketiciler güvenilir etiketlere ve standartlara dayalı bilinçli satın alma kararları verebilecekler.”

Amerikalıların tükettiği zeytinyağının yüzde 95'inden fazlası ithal ediliyor. Englehardt, bu ticaret dengesizliğinin, ​"ABD'nin büyük miktarlarda zeytinyağı üretememesi durumunda beklenen bir şeydi." Ancak COR o sırada patlayıcı bir büyüme yaşıyordu; arazi satın alıyor ve çiftçilerle yüksek meblağlı anlaşmalar yaparak Amerikan marketlerinin raflarına yerleşiyordu.

Duruşma, çığır açan bir davanın hemen ardından gerçekleşti UC Davis raporu, kısmen Kaliforniyalı üreticiler tarafından şüpheli bir şekilde finanse edilen, ithal edilen zeytinyağlarının yerli olanlardan daha fazla yanlış etiketlendiğini tespit eden bir kitap çıktı. Sonra bir kitap geldi, Ekstra Bekaret Tom Mueller'in zeytinyağı işinin karanlık yüzünü ortaya koyan kitabı.

Ana akım haberler okuyucularını çılgına çevirdi sansasyonel manşetler Eski Dünya'daki zeytinyağı sahtekarlığını kınadı ve COR yükseklerde uçuyordu - tüketici güvensizliği ve Amerikan satın al Duygular zirvedeydi.

Sonra gerçek ortaya çıktı.

Bir diğer enerjik yeni şirket olan Boundary Bend, Avustralya'dan geldi. kurmak Altın Eyalet'te alışveriş yapın ve çiftçilere ödeme yapmaya başlayın daha da COR'dan daha fazla. Avrupa firmaları genişletilmiş Merkez Vadi'deki operasyonları. Ve düzensiz hava koşulları, kuraklıklar ve yangınlar, COR'un genç Arbequina bitkilerinin düzenli, yüksek yoğunluklu sıralarına belirsizlik unsurları getirdi.

Biz şaşırdığımızda rapor 2012 yılında COR müzakere ediyordu İtalyan zeytinyağı markası Lucini'yi satın almak için. Bunu, şirketin kendi yetiştirdiği yağların dağıtımını, Lucini'nin muhtemelen daha güçlü olduğu özel mağazalara genişletme stratejisi olarak değerlendirdim.

O dönemde COR'un CEO'su, nakit toplamayı bilen eski bir Silikon Vadisi yöneticisi olan Gregg Kelley'di ve o yaptıYeni yatırımcıların yatıştırılması ve şirketin başlangıçtaki İspanyol destekçilerinin de etkisiyle, çılgın büyümeyi sürdürme baskısı, şirketi bir sonraki hamleye yönlendirmiş olmalı.

"Kelley, “Bizim temel zorluğumuz tedarik” dedi. şuraya 2015 yılında, Lucini'nin satın alınmasından kısa bir süre sonra. ​"California'da mevcut talebi karşılamak için yeterli toprak ve kaynağa sahibiz ”dedi. Olive Oil Times. ​"Uzun vadeli bir bakış açısıyla hareket ettiğimizi unutmamalısınız.”

COR'un sürekli büyüme ihtiyacı ve Kaliforniya'nın tek başına Amerika'nın 350,000 tonluk zeytinyağı talebini karşılamaya yetmeyeceğinin anlaşılması, Kelley'nin ekibini Güney Amerika ve Avrupa tedarikçilerine yöneltti; bunlar, COR ve lobicilerinin birkaç yıl önce kötülemek için çok zaman harcadıkları, korkulan ithal yağlar.

""COR ile Kaliforniya'yı haritaya koyarak başladık," Kelley anlat bize 2017 içinde, ​"ve şimdi Arjantin'e dikkat çekmeyi umuyoruz." COR, Arjantinli üreticilerin profilini yükseltmek istemiş olabilir, ancak bu, etikette yer alacak kadar yeterli değildi.

2018 yılında COR açıkladı onun ​"Markanın tanınabilir ambalajında ​​"Destination Series". Kelley, sloganı onayladığında içindeki Cupertino'yu ortaya çıkarmış olmalı ​"Küresel Olarak Yetiştirildi, Kaliforniya'da Üretildi” çıktı nispeten küçük harflerle ​"Kaliforniya” şemsiyesi.

Bu klasik ​"eğer yenemezsen ​'em, katıl ​'em.” Aniden, COR yakındıkları sübvansiyonların faydalanıcısı oldu. Ve tüm o gerçek markalar hakkındaki konuşmalarına rağmen, birçoğu markayı şehrin en aldatıcı markalarından birine sahip olmakla suçladı.

İtalya da buna katılabilir.

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İtalyan zeytinyağları ezelden beri dünyanın en iyisi olarak zor kazanılmış bir üne sahiptir. Sorun her zaman etrafta dolaşacak çok az şey olmasıdır. İtalyanlar ülkenin ürettiğinden fazlasını tüketir. Her yıl uzak kıyılara yarım milyon ton ihraç etmeyi nasıl başardılar?

Facebok sayfasını beğenin : ​"Kaliforniya'da üretildi" ​""İtalyan Ürünü", İtalya'da üretilmiş olmasa bile İtalyan yapımı zeytinyağlarının dünyadaki her mağazada ve neredeyse her mutfakta yer almasını sağlayacak kadar iyi bir satış noktasıdır.

İspanya, Fas ve Yunanistan'dan yağlarve Tunus ustalıkla harmanlandı ve İtalyan marka adları ve görselleriyle şişelere ve kutulara paketlendi ve ilan edildi İtalya ürünleri. köprü Gerçekten İtalyan olan zeytinyağının hiçbiri The Boot'tan çıkmadı.

Sonra işler değişmeye başladı. İspanya, ülkesinin üçte birini kârsız bir emtiaya ayırmaktan yoruldu ve kendi bayrağını dalgalandırma, markalar oluşturma ve değer katma çabalarına başladı. Ve İtalyan çiftçiler, İtalyan olmadıkları halde İtalyan olduklarını iddia eden ürünlere karşı rahatsızlıklarını dile getirmeye başladılar.

The ​""Made in Italy" kampanyası başladı utandırma Tüketicileri aldatmaya çalışan şirketler ortadan kaldırıldı ve şişeleyicilerin Avrupa ve ötesinde yağların kökenleri konusunda daha şeffaf olmalarını zorunlu kılan yeni kurallar yazıldı.

Ve şu anda Kaliforniya'da olan da bu.

yeni mevzuat, AB-535, tartışılıyor, kullanımını yasaklayacaktır ​"California zeytinyağı " ​"Marka adlarında ve ambalajlarda "Kaliforniya zeytinleri" veya Kaliforniya'da yetiştirilen zeytinlerden üretilmeyen diğer benzer terimler yer almaktadır.

"Bu, California Olive Ranch'in ürünlerinin, tüketicilere zeytinyağının Kaliforniya'dan geldiği izlenimini vermek için etiketlerinde Kaliforniya adını alaycı bir şekilde ve yanlış beyanlarla taşıması nedeniyle Kaliforniya sızma zeytinyağının giderek değer kaybetmesine yanıt olarak ortaya çıktı" dedi yakın zamanda kurulan California Zeytinyağı Etiketlemesinde Gerçek İçin Kaliforniya Koalisyonu'nun kurucusu Alan Hilburg. Olive Oil Times.

Ancak COR konuya farklı bakıyor. ​"Şirketin yeni CEO'su Michael Fox, "AB-535'in düzenlediği zeytinyağı etiketleri, ürünlerinin menşe bölgesini açıkça belirttiğinde yanıltıcı değildir" dedi Olive Oil Times. Fakat eğer COR gerçekten kökeni konusunda net olmak istiyorsa, neden Lucini serisi gibi onlar için ayrı bir marka yaratmıyor?

Onların içinde 2019/20 üyelik sözleşmesiKaliforniya Zeytinyağı Konseyi yeni bir kural duyurdu: ​"Kullanılması halinde ​'California 'şirket adı, marka adı veya başka bir kelime veya kelime grubu gibi herhangi bir ifadede veya üye tarafından satılan herhangi bir yağın etiketinde California'yı tanımlayan resimler, ardından yağı üretmek için meyvenin yüzde 100'ü olmalıdır. yalnızca California eyaletinden geliyor. "

Bu, COR'u gruba üye olmaya uygunsuz hale getirdi. Şirketin bir sözcüsü, zaten COOC'a yeniden katılma niyetlerinin olmadığını söyledi.

Yazı duvarda. Ancak buradaki asıl sorun, insanların bir yağın Kaliforniya'da mı yoksa başka bir yerde mi yapıldığını etiketten anlayamaması değil. Sorun, umursamaları.

Bir EVOO'nun İtalya, Kaliforniya, Tunus veya Slovenya'da üretilmiş olması satın alma kararlarında en önemli faktör olmamalıdır. Elbette, kökenini kelime oyunları ve aldatmacalar olmadan görmek güzeldir, ancak önemli olan şudur: İyi mi?

Yüksek kaliteli sızma zeytinyağı dünyanın onlarca ülkesinde üretiliyor ve nerede olurlarsa olsunlar mükemmellik üretenler sizin işinizi hak ediyor.

Sorun şu ki, insanlar kaliteyi bağımsız olarak nasıl belirleyeceklerini bilmiyorlar, bu yüzden de birkaç kurala uyan etiketlerdeki gizemli bilgilere güveniyorlar.

Kaliforniya'da üretildi anlamsız pazarlama terimlerinin uzun listesine eklenen bir diğer maddedir, örneğin İtalya ürünü ve Soğuk sıkım.

Mükemmel bir dünyada, hepimiz EVOO'nun tadının ne kadar iyi olması gerektiğini bilirdik ve milliyetçilik satın alma kararlarımızda pek rol oynamazdı. O zamana kadar, işler böyle yürüyecek.