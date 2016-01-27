'Yeni Dünya' Üreticileri, Ticaret Grubunu Uluslararası Zeytin Konseyi'ne rakip ilan edecek

Yarım asırdan fazla bir süredir, Madrid, İspanya merkezli Uluslararası Zeytin Konseyi (IOC) dünyanın dört bir yanındaki zeytinyağı ticaretinin duyusal ve kimyasal değerlendirme, standartlar ve ticaretin kolaylaştırılması üzerine ilk ve son sözü almıştır. Avrupa Birliği ve diğer birçok zeytinyağı üreticisi ülkenin tamamı IOC üyeleri. ABD onlardan biri değil.

As tarafından bildirilen Olive Oil Times Geçen Ağustos'ta ve politika gereği, Amerika Birleşik Devletleri bu tür ortaklıklara girmedi. UC Davis Olive Center'dan Dan Flynn, ​"Washington'da, ABD'nin standart belirleme konusundaki yetkisini bir grup yabancı ülkeye bırakmak istemediği mesajı sürekli olarak geri geliyor. " Ancak hikayede siyasi bir bölge savaşından daha fazlası var. Organizasyon içinde oylama, en yüksek üretime sahip ülkelere göre ağırlıklandırılarak, ABD gibi en yüksek tüketime sahip olanları soğukta bırakıyor.



Yeni Dünya üreticilerinin, rakip bir organizasyonun (IOC'ye), Dünya Zeytinyağı Ticaret Grubu'nun kurulduğunu duyurması bekleniyor. - Bloomberg

Sektörde yaygın dolandırıcılık raporları, bu ayın başlarında açıklanan bomba bölümü on ​'60 Dakika 've sızma zeytinyağının kimyasal ve duyusal değerlendirmesi için tartışmalı standartlar yalnızca Amerikalı üreticilerin kendi standartlarını oluşturma ve uygulama konusundaki kararlılığını güçlendirmeye hizmet etti.

Katılanların adresleme New York Uluslararası Zeytinyağı Yarışması 2014 yılında California Olive Ranch (COR) CEO'su Gregg Kelley, ​"Uluslararası Zeytin Konseyi gittiği sürece, faaliyetleri hakkında endişelenmek için çok fazla zaman harcamıyoruz. Elbette onlara ve orada olup bitenlere ayak uyduruyoruz ama (ABD) üye değil. Karşılaşmaları gereken zorluklar var ve sürekli olarak tüketiciye en iyi deneyimi sunmaya çalışan ilerici bir endüstriyi destekleyip desteklemeyeceklerine karar vermek onlara kalmış. "

Dün, bir Bloomberg.com ile ilgili makale, Peter Robison ve Vernon Silver soruyu sordular, ​"Amerikan Zeytinyağı Anı Yaşıyor mu? " Makale, şarap ticareti tarihindeki önemli an arasında paralellikler çizdi; 1975'te, New World üreticileri, bir California vintageının Avrupalı ​​benzerlerinden üstün olduğuna karar verildikten sonra nihayet ciddiye alındı.

Yani, Amerikan yapımı EVOO gibi devam ediyor küresel yarışmalarda parlamak ve dünya çapında tadım panelleri aracılığıyla ve büyüyen endüstri COR, Corto Olive ve Cobram Estate gibi şirketlerin önderliğindeki üretimdeki teknik ilerlemeleri temel almaya devam ettikçe, birçoğu daha yüksek kalite ve hesap verebilirliğe doğru büyük bir değişim görüyor.

"California Olive Ranch, California'nın şarapla yaptıklarını zeytinlerle yapmaya çalışıyor, ”diyor Kelley Bloomberg'e. Ve bu ay, Bloomberg makalesinde, ​"Yeni Dünya üreticilerinin, üyeleri Avustralya, Yeni Zelanda, ABD ve Şili, Arjantin, Uruguay ve Güney Afrika gibi diğer Yeni Dünya üreticilerini içermesi muhtemel olan rakip bir organizasyon olan Dünya Zeytinyağı Ticaret Grubu'nun kurulduğunu duyurmaları bekleniyor. .

Örgüt bir gün, Yeni Dünya ülkelerinde yavru kuş zeytinyağı sektörlerinin benzersiz kaygılarını ve eski bir sektöre ilerici yaklaşımlarını temsil eden bir standart taşıyıcı olabilir.