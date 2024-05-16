Kötü Hasatın Ardından Bazı Faslı Üreticiler İçin Umut verici Bir Durum

Fas'ta hayal kırıklığı yaratan hasat, birkaç üreticiye iyi haberlerle sonuçlandı.

Adil Bajoub, ziraat mühendisi ve Fas'ın ilk koordinatörü zeytinyağına özgü yüksek lisans derecesiSöyledim, Olive Oil Times Fas'ın 109,836/2023 mahsul yılında 24 ton zeytinyağı üretmesi bekleniyor.

Başlangıçtaki kurak koşullar endişeleri artırsa da, Marakeş'te son dönemde yağan yağmurlar önümüzdeki sezona dair beklentilerimizi aydınlattı. - Wajih Rekik, CHO Amerika'nın CEO'su

Bu, 106,000 tonluk ilk beklentiyi ve (Uluslararası Zeytin Konseyi'nin 156,000 tondan 107,000 tona düşürdüğü) geçen yılki rekolteyi aşsa da, beş yıllık ortalama olan 160,000 tonun oldukça altında kalıyor.

Fas Mesleklerarası Zeytin Federasyonu başkanı Rachid Benali, yerel basına, hasattan önceki aylarda yağış eksikliğinin, daha önce beklenenden çok daha düşük düzeyde yağ birikimine yol açtığını söyledi.

"Kurak bölgelerde üretim minimum düzeydeydi” dedi. ​"Zeytin meyve tutumunun iyi olduğu bölgelerde bile zeytinler çok küçüktü. Petrol verimi yüzde 20 ila 22 yerine yüzde 10 ila 15 arasındaydı.”

Ancak ilçedeki bazı çiftçiler ve değirmenciler hâlâ ödüllü kaliteye ulaşmayı başardı. Üç üretici bir araya gelerek 2024'te bir Altın Ödül ve iki Gümüş Ödül kazandı NYIOOC World Olive Oil Competition.

"Bu yılki hasat, yağmur eksikliğine rağmen beklenenden daha iyi oldu” dedi Moresh markasıyla Gümüş Ödül kazanan CHO Amerika'nın genel müdürü Wajih Rekik.

"Zeytinyağı kalitemiz yüksekti ve üretimimizin çoğunda asit oranı yüzde 0.2'nin altındaydı" diye ekledi. ​"Başlangıçtaki kurak koşullar endişelere yol açsa da, Marakeş'te son dönemde yağan yağmurlar önümüzdeki sezona dair bakış açımızı aydınlattı."

Süre CHO Grubu Tunus'tur en büyük zeytinyağı üreticisiŞirket ayrıca Marakeş yakınlarında 280 hektarlık zeytin bahçesini de yönetiyor.

Şirket verilerine göre CHO Group, ana varış noktaları Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada olmak üzere mevcut mahsul yılında 600 ton Moresh sızma zeytinyağı ihraç edecek. ​"Rekik, 2024 yılında satışlarımızı 2023 yılına göre dört katına çıkardı.

Marakeş'in yaklaşık 400 kilometre kuzeydoğusunda, üreticiler Nur Fes ayrıca nispeten başarılı bir hasatı ve organik Picholine için Altın Ödülünü kutladı. Aile, Saïss yakınlarında yaklaşık 300 hektarlık zeytin ağacı yetiştiriyor.

Noor Fès'in arkasındaki üreticiler, yerel Picholine çeşidinin Fas'ta iklim değişikliğiyle ilgili zorlukların üstesinden gelmenin anahtarı olduğuna inanıyor. (Fotoğraf: Noor Fès)

"Bu yılın hasadı gerçekten iyiydi” dedi şirketin genel müdürü Ghizlane Tazi. ​"Üretimimiz geçen yıla göre istikrarlı: 400 ton civarında sızma zeytinyağı".

Tazi, şirketin dayanıklılığını zeytinliklere yaptığı yatırımlara ve tarımsal uygulamalara bağladı. Yine de devam eden kuraklığın ve yoğun sıcak hava dalgalarının ilçedeki zeytinyağı üreticilerinin çoğu üzerindeki etkisini kabul etti.

"Dayanıklı ve verimli bir damla sulama sistemimiz var" diyen Tazi, Picholine zeytinlerinin nisan ayı başlarında çiçek açma eğiliminde olduğunu, yani diğer çeşitlerin çiçek açma eğiliminde olduğu Mayıs ayında yaşanan güçlü sıcak hava dalgalarından ve kuru rüzgarlardan etkilenmediklerini de sözlerine ekledi.

"Sulamamızı titizlikle yöneterek ve uygun ağaç budama ve tomurcukları korumak için elle toplama yoluyla zeytin ağacı değişiminin etkilerini en aza indirerek, "Noor Fès diğer üreticilerin yaşadığı aşırı üretim düşüşlerinden kaçındı, dedi Tazi.

Buna rağmen Faslı üreticiler ve yetkililer, krizin etkileri konusunda endişelerini sürdürüyor. iklim değişikliği ülke daha sıcak ve kurak olmaya devam ettikçe. Özellikle ülkede sulanmayan zeytinliklerin yüzde 40'ı bu durumu hissedecek.

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"Ana endişelerimiz, zeytinyağı endüstrisi için önemli zorluklar oluşturan küresel ısınmanın etkisi ve yağmur eksikliği etrafında dönüyor, "dedi Rekik. ​"Üretim ve perakende fiyatlarındaki dalgalanma, alıcıların alternatif yağlara yönelmesi nedeniyle zeytinyağı tüketimini azaltma riski taşıyor."

Bajoub, zeytinliklerdeki ilk işaretlerin kıtanın en büyük ikinci zeytinyağı üreticisi olan Kuzey Afrika ülkesi için başka bir zorlu hasata işaret ettiğini ekledi.

"Meknes bölgesindeki bazı meyve bahçelerine yaptığım ziyaretler sırasında gözlemlediklerime göre, iklim değişikliğinin bu mahsul üzerinde önemli bir etkisi var: Aslında [ilkbahar başlarında] gelen yağmurlar umut verdi, ancak bazı ağaçların çiçeklenmesi bozuldu. tamamen çiçek açıyor, bazıları ise yeni başlıyor, hatta hiç açmıyor” dedi.

"2024/25 hasat yılında üretimde bir kez daha düşüş bekleyebiliriz,” diye ekledi Bajoub. ​"En azından Meknes bölgesinde üretimin ortalamanın altında olacağına eminim.”

Tazi, zorluklara rağmen Faslı üreticilerin yerli çeşitleri benimseyerek, modern sulamaya yatırım yaparak ve en iyi hasat uygulamalarını takip ederek uyum sağlayabileceğine inanıyor.

"İklimin öngörülemez olması ve tüm bölge genelinde değişmesi nedeniyle eğilim istikrarsızlığa doğru gidiyor" diye ekledi. ​"Ancak yine de iyimserliğimizi koruyoruz."