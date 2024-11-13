Danish Family Crafts Ödüllü Zeytinyağı Toskana'da

Gioanna ve Henrik Brorson-Jorgensen, Floransa ve Lucca yakınlarındaki Toskana'daki Uzzano'da zeytin hasadının tadını çıkardılar.

"Zeytinyağının kalitesinden çok memnunuz. Tadı olağanüstü,” dediler Olive Oil Times.

Ağaçlarımıza özel bir şey yapmıyoruz. Çimleri yılda yaklaşık üç kez biçiyoruz ve hiçbir şey püskürtmüyoruz. Her yılın sonucu tamamen doğanın elinde. - Henrik Brorson-Jorgense, ortak sahip, Casale 3 Danesi

Danimarkalı çift ve kızları Casale 3 Danesi 2012 yılında çok sayıda ödül kazanmış ve 2024 yılında da üstün başarı gösteren bir zeytinyağı üreticisi NYIOOC World Olive Oil Competition.

Yaklaşık 450 zeytin ağacı bulunan aile, Toskana'nın en tipik dört çeşidini yetiştiriyor: Frantoio, Moraiolo, Leccino ve Pendolino. Ağaçlar, ailenin evinin güney tarafını çevreleyen teraslarda yetişiyor.

Henrik ve Gioanna Brorson-Jorgensen, küçük Danimarka aile çiftliğinin kurucu ortaklarıdır. (Fotoğraf: Casale 3 Danesi)

"Henrik Jorgensen, “Zeytin ağaçlarımızın bir kısmı henüz beş yaşında olsa da çoğu 70 yaşın üzerinde” dedi. ​"Çiftliğimiz 1790'dan kalmadır ve 1.7 hektarlık bir araziyle çevrilidir. Tarihi bir yapıdır. Bu nedenle beyaz rengi bile değiştirilemez.”

Ailenin çiftlik evi bir zamanlar ünlü İtalyan aktör ve komedyen Raffaele Pisu'nun eviydi. ​"Köy doktorumuz bize nereye yerleştiğimizi sorana ve bunu bize açıklayana kadar bunu bilmiyorduk," dedi Jorgensen. Şimdi, Pisu'nun evin içinde çekilmiş bir fotoğrafı içeride asılı duruyor.

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Jorgensen, ailenin erken hasada odaklandığını ve ödüllü şaraplarında her olgunluktaki zeytini harmanladıklarını söyledi. sızma zeytinyağı.

"Jorgensen, "Erken hasadımıza başladığımızda, birçok ağaç hala tamamen yeşil zeytin veriyor ve bunların yağı, kahverengiye veya siyaha yeni dönen diğer zeytinlerin ve olgunlaşmanın yarısına gelmiş zeytinlerin yağlarıyla mükemmel bir şekilde harmanlanıyor" dedi. ​"Sonuç, o güçlü taze notalara sahip sevdiğimiz bir sızma zeytinyağı.”

Casale 3 Danesi, Toskana'daki 450 ağaçtan ödüllü zeytinyağı üretiyor. (Fotoğraf: Casale 3 Danesi)

"İlginçtir ki şişelerimizin birçoğu ABD ve Danimarka'ya gidiyor, ancak birçoğu İtalya'da kalıyor, çünkü birçok restoran müşterimiz var" diye ekledi. ​"Ayrıca zeytinyağımızı internetten satın alıyorlar. Ürünümüzü mutfakta risotto gibi yemeklerin lezzetini artırmak için kullanıyorlar; kaliteyi tanıyorlar.”

Aile, komşuları gibi, üzüm bağları ve diğer meyveler de dahil olmak üzere tüm ürünlerine aynı organik yaklaşımı uyguluyor.

"Her şey başladığında, komşumuz bizi zeytinyağı üretiminin büyüleyici dünyasıyla tanıştırdı. 2,000'den fazla ağacı yönetiyor ve bize temelleri öğretti," dedi Jorgensen.

"Ağaçlarımıza özel bir şey yapmıyoruz” diye ekledi. ​"Çimleri yılda yaklaşık üç kez biçiyoruz ve hiçbir şey püskürtmüyoruz. Her yılın sonucu tamamen doğanın elindedir.”

Zamanla Jorgensen zeytin bahçesinin yakınına küçük bir bağ dikti. ​""Farkı görebiliyorum, çünkü organik yaklaşımımız üzüm bağında yokuş yukarı bir mücadele gibi görünüyor, ancak zeytin ağaçlarında her şey yerli yerine oturuyor" dedi.

"Jorgensen, “Hava şartları ve zeytin üretiminde doğanın dayattığı dalgalanmalar, örneğin zeytindeki verim ve yağ oranının değişkenliği en büyük zorluklarımız” dedi.

Yakınlardaki bir değirmen, Danimarkalı ailenin yüksek kaliteli sızma zeytinyağı üretmesi için ihtiyaç duyduğu her şeyi sağlıyor.

"Ancak, bu gibi hasat mevsimlerinde, yoğun yağışların her şeyi daha da zorlaştırdığı bir dönemde, ne bizim için ne de tüm bölge için kolay olmuyor” dedi Jorgensen.

Casale 3 Danesi, İtalya'da sızma zeytinyağı satıyor ve ABD ile Danimarka'ya ihraç ediyor. (Fotoğraf: Casale 3 Danesi)

"Bazen değirmen normal açılış programını takip etmedi çünkü birçok kişi hasat yapmıyordu, bu da bizim istediğimizden birkaç gün önce hasadı bitirmemize neden oldu” diye ekledi.

Küçük meyve bahçesindeki zeytinler, hasat mevsiminde İtalyan kırsalında bulunan geleneksel yeşil ağlar ve modern elektrikli tırmıklarla elle toplanıyor.

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"Yağmur başlayınca her şey daha da karmaşıklaşıyor tabii” dedi Jorgensen. ​"Ayrıca yaş zeytinleri değirmene getirdiğinizde, ağırlıkları değiştiği için öğütme işlemi için daha fazla ücret ödüyorsunuz.”

Yağmur, birçok İtalyan yetiştiricinin hasat operasyonlarını etkiledi ve aileyi dur-kalk hasat düzenine zorladı. Meyve bahçesinin kurumasını bekleyerek tam günler geçirdiler.

"Jorgensen, "Bu da başka bir zorluktu çünkü hasat sırasında bize yardım eden işçilerden bazılarının başka yerlerde yoğun programları vardı" dedi. ​"Hasat sırasında yaşanan tüm bu zorluklara rağmen, ortaya çıkan sonuç olağanüstü kalitede bir zeytinyağıdır.”

"41. sırada olduğumuzu yeni fark ettimst İtalya'daki zeytinyağı üreticileri arasında 80th Jorgensen, dünya çapındaki yerlerine atıfta bulunarak, "Bundan çok mutluyuz" diye sonlandırdı Olive Oil Times Dünya Sıralaması.