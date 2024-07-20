Ödüllü Yapımcı Rodos'u Zeytinyağı Destinasyonu Olarak Tanıtıyor

Hem Yunanlılar hem de yabancılar için popüler bir turizm merkezi olan Güneydoğu Ege Denizi'ndeki Rodos Adası, Yunan zeytinyağı denince akla gelen ilk bölge değil.

Ancak Kallas ailesinin zeytin ağaçlarına olan sevgisi, Rodos'u ülkenin en çok zeytinyağı üretilen bölgeleri haritasına yerleştirmiştir.

Bu ödüllerle vermek istediğimiz mesaj şu: Rodos, turistik destinasyonların yanı sıra kaliteli zeytinyağının da üretildiği bir yer. - Stavros Kallas, Natura Rodos CEO'su

Kallaslar nesillerdir zeytin ağacı yetiştiriyor; ilk zeytinyağını 1959'da ürettiler. Yıllar geçtikçe aile, ileriye giden yolun zeytinyağını toptan satmak yerine markalamak olduğunu fark etti. Zeytinliklerinden ilk zeytinyağı 1990'ların sonlarında şişelendi.

2000 yılında aile, tüm faaliyetlerini Rodos'un kuzeybatısındaki Theologos köyüne taşıyarak, Natura Rodos.

Şirket için bir dönüm noktası, 2020 fuarına ilk katılımıydı. NYIOOC World Olive Oil Competition, nerede Gümüş Ödül kazandı. O tarihten bu yana Natura Rodos, dünyanın en büyük zeytinyağı kalite yarışmasında sürekli olarak ödüllere layık görülüyor.

Ayrıca bakınız: Üretici Profilleri

"Göndermek istediğimiz mesaj, Rodos'un en çok turist çeken destinasyon olmasının yanı sıra aynı zamanda yüksek kaliteli zeytinyağının üretildiği bir yer olduğudur" dedi şirketin CEO'su Stavros Kallas. ​"Sonraki yıllarda da elimizden gelenin en iyisini yapmaktan vazgeçmedik ve Altın Ödül kazandı 2022'de New York'ta."

"Ürünümüzün yurt dışına çıkması, başka kıtalardan, kültürlerden insanlara tanıtılması bizim için büyük bir mutluluk” diye konuştu. ​"Müşteriler her zaman ödüllendirilmiş ve hem kalite hem de lezzet açısından belirli standartları aştığı bilinen bir şeyi denemek için istekli oluyorlar.”

2023 içinde NYIOOCşirket bir tane daha kazandı Altın Ödülü Koroneiki sızma zeytinyağı için, ardından 2024'te Gümüş Ödül.

"Çabalarımız en iyi şekilde ödüllendirilerek dünyanın en iyi zeytinyağı arasında yer almamızı sağladı” dedi Kallas.

"Bu yılın ödülü özellikle anlamlıydı çünkü bizim için gerçekten zor bir yıldı” diye ekledi. ​"Geçtiğimiz yıl yaşanan yıkıcı orman yangınları sonucunda adamızın mahsulleri ve doğal ortamı ciddi şekilde etkilendi ve iklim değişikliğinin adanın ekosistemi üzerindeki etkilerine tanık olduk.”

Kallas, 20'li yılların başlarında İtalyan işgali sırasında tanıtılan Frantoio da dahil olmak üzere dört çeşit yetiştiriyorth yüzyıl. (Fotoğraf: Natura Rodos)

Natura Rodos'ta dört farklı türde 2,000 zeytin ağacı yetiştirilmektedir: Yunan Koroneiki, İtalyan Frantoio ve İspanyol Arbequina ve Picual. Şirketin ağaçlarının yaklaşık dörtte biri organik olarak yetiştiriliyor.

Kallas, kendi zeytin çeşitleri arasında en yüksek verime Koroneiki ağaçlarının sahip olduğunu, iki İspanyol çeşidinin ağaçlarının ise aile bahçelerindeki en genç ağaçlar olduğunu söyledi.

Frantoio zeytin ağaçlarının kökleri ise 1910'ların başında başlayan ve 30 yıl süren İtalyanların Rodos işgaline dayanıyor.

"Meyveleri hasat sırasında biraz farklı zamanlarda toplanabildiği için farklı çeşitlerde zeytin ağaçları yetiştirmek de bize bir miktar esneklik sağlıyor” dedi.

Ancak Akdeniz havzasındaki hemen hemen her zeytinyağı üreticisi gibi Natura Rodos da iklim değişikliğinden etkileniyor.

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"Ağaçların çiçeklenme döneminde artan sıcaklıklar ve yağışların belirgin şekilde azalması ağaçlarımızın zeytinyağı verimini etkiliyor" dedi Kallas. ​"Üretim kapasitemizi ve zeytinyağımızın yüksek organoleptik özelliklerini koruyabilmek için zeytin bahçelerimizin çoğunu sulamamız gerekti.”

Kallas, orman yangınlarının Rodoslu çiftçilerin karşı karşıya olduğu bir diğer önemli tehdit olduğunu ve adadaki zeytin ağaçlarının çoğunun her yıl yandığını da sözlerine ekledi.

İklim değişikliği Rodos adasındaki üreticiler için sürekli bir zorluk olmuştur. (Fotoğraf: Natura Rodos)

"Ağaçlarımız şu ana kadar yangınlardan etkilenmedi ancak yangından etkilenen bölgelerde satışlarımızın ciddi oranda düştüğünü fark ettik” dedi.

"Yangınlar, adanın tüm zeytin yetiştiricilerini endişelendiren, öngörülemeyen bir faktördür” diye ekledi Kallas. ​"Bu nedenle yaz aylarında bahçelerimizi sürekli olarak kuru otlardan ve yabani otlardan temizliyor ve tüm yangından korunma tedbirlerini uyguluyoruz.”

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Yunanistan'da Rodos olarak bilinen ​'Emerald Island, ülkenin dördüncü büyük adasıdır ve başta Yunan çeşitleri olmak üzere 1.5 milyondan fazla zeytin ağacına ev sahipliği yapmaktadır.

Geçtiğimiz ağustos ayında 50,000 zeytin ağacının da aralarında bulunduğu geniş tarım arazileri yok edildi. orman yangını nedeniyle hasar gördü Orta ve doğu Rodos'ta on günden fazla yanan yangın.

Kallas, Natura Rodos'un kalıcı hedefinin zeytinyağında en yüksek kaliteyi korumak olduğunu vurguladı.

"Sızma zeytinyağımızın asitliğini düşük tutuyoruz ve ekstraksiyon sırasında tüm parametrelerin limitler dahilinde kalmasını sürekli olarak takip ediyoruz” dedi. ​başlıklı bir kılavuz yayınladıZeytinyağlarımızın hassas organoleptik özelliklerini kaybetmektense daha az miktarda yağ elde etmeyi tercih ediyoruz.”

"Elimizde kaliteli bir ürün olduğunu biliyorduk, bu yüzden ilk etapta New York yarışmasına katılmaya karar verdik" diye ekledi Kallas. ​"Adamız Rodos da uluslararası alanda tanındığımız için büyük beğeni topluyor. NYIOOCkaliteli, lezzetli tarım ürünleri üreten bir yer olarak anılıyor.”