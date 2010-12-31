Avustralya'nın İnovatif Zeytinyağı Lideri Boundary Bend

Sadece on yıl içinde, kurucu ortaklar Rob McGavin Paul Riordan ve Boundary Bend Limited'deki ekibi Avustralya'nın en büyük zeytinyağı şirketini kurdu. ​"Ama jeez bazı zorluklar yaşadık, ”diyor Bay McGavin. ​"Bu sadece zor. Ve şunu söyleyebilirim ki dışarı çıkıp bir zeytinlik diken insanların yüzde 95'i - sektörde olsalar bile - gerçekten mücadele ediyor, çünkü onları sürekli ürettirmek çok ama çok zor - tozlaşmanızı, beslenmenizi, su, işleme, lojistik doğru - böylece diğer tarafta rekabetçi bir fiyata mükemmel kalitede bir EVOO elde edersiniz. "

Zeytinyağı uzmanı Dr. Richard Gawel, Boundary Bend'in çabaları ve bir bütün olarak sektöre önemli katkıları için övgüde bulundu. ​"Fidanlıktan pazarlamaya kadar tamamen dikey olarak entegre bir şirkettir ”diyor Dr Gawel. ​"Zeytinyağı ile ilgili araştırma bilgilerine önemli miktarda katkıda bulunurlar ve sonuçlarının çoğu kamuya açıktır ve hem Avustralya'daki hem de başka yerlerdeki üreticilerle ilgilidir. Meyve gevşetici maddeler, don hasarı, mekanik hasat ve işleme yardımcıları gibi çok çeşitli konularda araştırmalar yaptılar ve laboratuvarları, ne olduğunu düşündüğümü tanımlamaya yardımcı olan yeni testlerin geçerliliğini doğrulamak için de çalıştı. endüstrinin belası: karışımlarda eski yağın varlığı. En önemlisi, onların aracılığıyla Cobram Estate marka, Avustralya süpermarket raflarına uygun fiyatlı, yüksek kaliteli EVOO'yu koymada etkili olmuşlardır. ”

Dr. Gawel ayrıca, şirketin teknik uzmanları Leandro Ravetti ve Pablo Canamasas'ın, sonuçları sektöre yaymakta aktif olduğunu ve tüketicilerin aralarındaki farkı daha iyi anlamalarına yardımcı olmak için modern, alakalı standartlar geliştirmek gibi diğer sektör konularına zaman ayırdığını belirtiyor. Zeytinyağı çeşitleri.

"Pazarlama açısından, ”diye ekliyor Dr. Gawel, ​"Boundary Bend, iki seviyeli EVOO - bir süpermarket hattı ve çeşit temelli özel ürün serisi - yaratma ve tanıtma konusunda aktif olarak çalışıyor ve Avustralya'da belki de en kısa sürede tanınan EVOO markası haline geldi. Şirket olarak, uzun süredir Avustralya Zeytin Derneği, ikisinde de

uzmanlık ve destekleyici araştırma. ”

Bugün, Boundary Bend Limited, zeytin varlıklarında 250 milyon ABD Doları'nın (254 milyon ABD Doları) üzerinde faaliyet göstermektedir ve kontrolü altındaki 2.5 milyon zeytin ağacı, Avustralya'daki en büyük zeytinlik sahibi / yöneticisi ve dünyanın en büyüklerinden biridir.

Son altı mevsim boyunca, BBL Avustralya'da dinamik ve gelişmekte olan zeytinyağı endüstrisinde öncü olmuştur. Şirket, bir sezonda 40,000 tondan fazla meyve üreten ve işleyen Avustralya'da ilk ve tek üretici olmuştur. Avustralya'da ekili tüm zeytin ağaçlarının yüzde 18'inden daha az olan BBL bahçeleri, son dört yılda Avustralya'daki zeytinyağının yaklaşık yarısını üretti.

BBL tarafından elde edilen meyve üretimi, dünya ve Avustralya ortalamalarından önemli ölçüde yüksektir. Hektar başına ortalama petrol verimi, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Tunus'un geleneksel ve büyük üretim bölgelerine göre birkaç kat daha yüksektir (yüzde 370 - yüzde 1,500).

"BBL'nin günde 1,700 tondan fazla kapasiteye sahip kuzey Victoria'daki son teknoloji işleme tesisleri, sadece Güney Yarımküredeki en büyük işleme tesisleri değil, aynı zamanda en verimli ve kaliteli güdümlü tesislerdir ”diyor İcra ve Teknik Direktör Leandro Ravetti. ​"Bu işleme tesisleri, yalnızca Avustralya'daki en düşük işleme maliyetlerini elde etmekle kalmaz ve dünyanın herhangi başka bir bölgesindeki işleme maliyetleriyle uyumlu olmakla kalmaz, aynı zamanda geçmişte ortalama yüzde 89'dan fazla ekstraksiyon verimliliği ile en yüksek ekstraksiyon verimliliklerinden bazılarına sahiptir. dört sezon."

Son sekiz yılda, BBL son derece yüksek kalite standartlarını korurken artan miktarda zeytinyağı üretti. Bunun kanıtı olarak, son iki yılda sadece BBL yağları dört En İyi Şov Ödülü (2009'taki Avustralya'da En İyi Yağ dahil), 22 Altın Madalya, 41 Gümüş Madalya ve 45 Bronz Madalya kazandı. Avustralya zeytinyağı endüstrisi.

"Avustralya'nın zeytinyağı endüstrisinin geleceği için çok önemli olduğunu düşünüyorum ”diyor Rob McGavin. ​"Önümüzdeki 10 yıl içinde dünya pazarındaki konumumuza kadar Güney Yarımkürede bazı büyük ilerlemeler olacak. ”Sınır Bend'in yeni teknolojileri benimsemeye, konvansiyona meydan okumaya ve yeni fikirleri denemeye olan bağlılığıyla bu gelecek olaylarda etkili olacak.